Минобороны РФ перечислило успехи российских военных на нескольких направлениях - 08.01.2024 Украина.ру
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Минобороны РФ перечислило успехи российских военных на нескольких направлениях
Минобороны РФ перечислило успехи российских военных на нескольких направлениях - 08.01.2024 Украина.ру
Минобороны РФ перечислило успехи российских военных на нескольких направлениях
Российские военнослужащие нанесли поражение украинским войскам в районах двух населенных пунктов на Запорожском направлении. Об этом 8 января сообщили в Минобороны РФ
2024-01-08T14:08
2024-01-08T14:08
техника
танки
военные
всу
новости
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"Подразделения российской группировки войск при поддержке ударов оперативно-тактической авиации и огня артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы 118-й механизированной бригады ВСУ и третьей бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Работино и Новопрокоповка Запорожской области", - указали в ведомстве.Потери Вооруженных сил Украины составили до 40 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, три автомобиля, а также гаубица Д-20.Кроме того, войска Украины потеряли за сутки на Купянском и Краснолиманском направлениях около 340 военнослужащих, танки, бронетранспортеры, гаубицы и другую технику.Также российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике шести украинских бригад на Донецком направлении.Там уточнили, что общие потери противника на Донецком направлении составили более 250 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также две гаубицы Д-30.На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 60 военных, поражен пункт управления беспилотниками и полевой склад боеприпасов.Также российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 14 украинских беспилотников и пять снарядов РСЗО HIMARS."Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Верхнекаменка Луганской Народной Республики, Пески, Новомихайловка Донецкой народной республики, Каменка-Днепровская, Новое Запорожской области, Раденск и Голая Пристань Херсонской области", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации было уничтожено 567 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, более 10,5 тысячи беспилотников, 447 зенитных ракетных комплексов, свыше 14,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 1,2 тысячи боевых машин реактивных систем залпового огня и другая техника.
https://ukraina.ru/20240105/1052558923.html
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техника, танки, военные, всу, новости
техника, танки, военные, ВСУ, Новости

Минобороны РФ перечислило успехи российских военных на нескольких направлениях

14:08 08.01.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМинистерство обороны РФ
Министерство обороны РФ - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Российские военнослужащие нанесли поражение украинским войскам в районах двух населенных пунктов на Запорожском направлении. Об этом 8 января сообщили в Минобороны РФ
"Подразделения российской группировки войск при поддержке ударов оперативно-тактической авиации и огня артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы 118-й механизированной бригады ВСУ и третьей бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Работино и Новопрокоповка Запорожской области", - указали в ведомстве.
Потери Вооруженных сил Украины составили до 40 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, три автомобиля, а также гаубица Д-20.
Кроме того, войска Украины потеряли за сутки на Купянском и Краснолиманском направлениях около 340 военнослужащих, танки, бронетранспортеры, гаубицы и другую технику.
Также российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике шести украинских бригад на Донецком направлении.

"Подразделения "Южной" группировки войск слаженными действиями во взаимодействии с артиллерией, оперативно-тактической и армейской авиацией нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 24-й, 28-й, 42-й, 93-й механизированных, 92-й штурмовой бригад ВСУ, а также 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Торецк, Андреевка, Клещеевка и Красное Донецкой Народной Республики", - перечислили в министерстве.

Там уточнили, что общие потери противника на Донецком направлении составили более 250 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также две гаубицы Д-30.
На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 60 военных, поражен пункт управления беспилотниками и полевой склад боеприпасов.
Также российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 14 украинских беспилотников и пять снарядов РСЗО HIMARS.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Верхнекаменка Луганской Народной Республики, Пески, Новомихайловка Донецкой народной республики, Каменка-Днепровская, Новое Запорожской области, Раденск и Голая Пристань Херсонской области", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 567 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, более 10,5 тысячи беспилотников, 447 зенитных ракетных комплексов, свыше 14,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 1,2 тысячи боевых машин реактивных систем залпового огня и другая техника.
5 января, 13:57
Гаубица старенькая, но бьёт точно в цель: артиллерист о подбитой технике и хитростях противника
 
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14:08Минобороны РФ перечислило успехи российских военных на нескольких направлениях
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