https://ukraina.ru/20240108/1052580403.html

Минобороны РФ перечислило успехи российских военных на нескольких направлениях

Минобороны РФ перечислило успехи российских военных на нескольких направлениях - 08.01.2024 Украина.ру

Минобороны РФ перечислило успехи российских военных на нескольких направлениях

Российские военнослужащие нанесли поражение украинским войскам в районах двух населенных пунктов на Запорожском направлении. Об этом 8 января сообщили в Минобороны РФ

2024-01-08T14:08

2024-01-08T14:08

2024-01-08T14:08

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"Подразделения российской группировки войск при поддержке ударов оперативно-тактической авиации и огня артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы 118-й механизированной бригады ВСУ и третьей бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Работино и Новопрокоповка Запорожской области", - указали в ведомстве.Потери Вооруженных сил Украины составили до 40 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, три автомобиля, а также гаубица Д-20.Кроме того, войска Украины потеряли за сутки на Купянском и Краснолиманском направлениях около 340 военнослужащих, танки, бронетранспортеры, гаубицы и другую технику.Также российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике шести украинских бригад на Донецком направлении.Там уточнили, что общие потери противника на Донецком направлении составили более 250 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также две гаубицы Д-30.На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 60 военных, поражен пункт управления беспилотниками и полевой склад боеприпасов.Также российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 14 украинских беспилотников и пять снарядов РСЗО HIMARS."Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Верхнекаменка Луганской Народной Республики, Пески, Новомихайловка Донецкой народной республики, Каменка-Днепровская, Новое Запорожской области, Раденск и Голая Пристань Херсонской области", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации было уничтожено 567 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, более 10,5 тысячи беспилотников, 447 зенитных ракетных комплексов, свыше 14,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 1,2 тысячи боевых машин реактивных систем залпового огня и другая техника.

https://ukraina.ru/20240105/1052558923.html

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техника, танки, военные, всу, новости