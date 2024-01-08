Россия применила гиперзвуковое оружие против ОПК Украины — МО РФ - 08.01.2024 Украина.ру
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Россия применила гиперзвуковое оружие против ОПК Украины — МО РФ
Россия применила гиперзвуковое оружие против ОПК Украины — МО РФ - 08.01.2024 Украина.ру
Россия применила гиперзвуковое оружие против ОПК Украины — МО РФ
Министерство обороны России 8 января сообщило об ударе высокоточным оружием по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины
2024-01-08T13:20
2024-01-08T13:20
новости
"кинжал"
оружие
россия
украина
минобороны
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"Сегодня утром нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", по объектам военно-промышленного комплекса Украины", - указали в ведомстве."Кинжал" - авиационный комплекс с высокоточной гиперзвуковой аэробаллистической ракетой, созданный на базе модернизированного дальнего истребителя-перехватчика МиГ-31. По словам российских военных, он способен поражать цели на дальности более 2 тысяч километров, при этом гарантированно преодолевая все существующие и разрабатываемые системы противовоздушной и противоракетной обороны.В мае прошло года российские военные заявили, что ударом комплекса "Кинжал" в Киеве были полностью уничтожены радиолокационная станция и пять пусковых установок комплекса ПВО Patriot.
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новости, "кинжал", оружие, россия, украина, минобороны
Новости, "Кинжал", оружие, Россия, Украина, Минобороны

Россия применила гиперзвуковое оружие против ОПК Украины — МО РФ

13:20 08.01.2024
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГорода России. Москва
Города России. Москва - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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Читать в
Министерство обороны России 8 января сообщило об ударе высокоточным оружием по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины
"Сегодня утром нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", по объектам военно-промышленного комплекса Украины", - указали в ведомстве.
"Кинжал" - авиационный комплекс с высокоточной гиперзвуковой аэробаллистической ракетой, созданный на базе модернизированного дальнего истребителя-перехватчика МиГ-31. По словам российских военных, он способен поражать цели на дальности более 2 тысяч километров, при этом гарантированно преодолевая все существующие и разрабатываемые системы противовоздушной и противоракетной обороны.
В мае прошло года российские военные заявили, что ударом комплекса "Кинжал" в Киеве были полностью уничтожены радиолокационная станция и пять пусковых установок комплекса ПВО Patriot.
Репетиция воздушной части парада Победы - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
18 мая 2023, 07:46
Минобороны: "Кинжал" уничтожил пять пусковых установок ЗРК PatriotВС РФ уничтожили многофункциональную радиолокационную станцию и пять пусковых установок ЗРК Patriot, сообщило Минобороны РФ в своём телеграм-канале 17 мая
 
Новости"Кинжал"оружиеРоссияУкраинаМинобороны
 
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Заголовок открываемого материала
14:08Минобороны РФ перечислило успехи российских военных на нескольких направлениях
13:20Россия применила гиперзвуковое оружие против ОПК Украины — МО РФ
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