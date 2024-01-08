https://ukraina.ru/20240108/1052580256.html

Россия применила гиперзвуковое оружие против ОПК Украины — МО РФ

Россия применила гиперзвуковое оружие против ОПК Украины — МО РФ - 08.01.2024 Украина.ру

Россия применила гиперзвуковое оружие против ОПК Украины — МО РФ

Министерство обороны России 8 января сообщило об ударе высокоточным оружием по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины

2024-01-08T13:20

2024-01-08T13:20

2024-01-08T13:20

новости

"кинжал"

оружие

россия

украина

минобороны

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"Сегодня утром нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", по объектам военно-промышленного комплекса Украины", - указали в ведомстве."Кинжал" - авиационный комплекс с высокоточной гиперзвуковой аэробаллистической ракетой, созданный на базе модернизированного дальнего истребителя-перехватчика МиГ-31. По словам российских военных, он способен поражать цели на дальности более 2 тысяч километров, при этом гарантированно преодолевая все существующие и разрабатываемые системы противовоздушной и противоракетной обороны.В мае прошло года российские военные заявили, что ударом комплекса "Кинжал" в Киеве были полностью уничтожены радиолокационная станция и пять пусковых установок комплекса ПВО Patriot.

https://ukraina.ru/20230518/1046311688.html

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новости, "кинжал", оружие, россия, украина, минобороны