Россия применила гиперзвуковое оружие против ОПК Украины — МО РФ
Министерство обороны России 8 января сообщило об ударе высокоточным оружием по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины
"Сегодня утром нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", по объектам военно-промышленного комплекса Украины", - указали в ведомстве.
"Кинжал" - авиационный комплекс с высокоточной гиперзвуковой аэробаллистической ракетой, созданный на базе модернизированного дальнего истребителя-перехватчика МиГ-31. По словам российских военных, он способен поражать цели на дальности более 2 тысяч километров, при этом гарантированно преодолевая все существующие и разрабатываемые системы противовоздушной и противоракетной обороны.
В мае прошло года российские военные заявили, что ударом комплекса "Кинжал" в Киеве были полностью уничтожены радиолокационная станция и пять пусковых установок комплекса ПВО Patriot.