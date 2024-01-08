https://ukraina.ru/20240108/1052579901.html

Киев в нечистотах, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 8 января

Киев в нечистотах, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 8 января - 08.01.2024 Украина.ру

Киев в нечистотах, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 8 января

В Киеве произошёл прорыв канализации, киевляне жалуются на городскую власть. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России

2024-01-08T13:01

2024-01-08T13:01

2024-01-08T13:01

хроники

эксклюзив

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На Борщаговке в Киеве произошел порыв канализации, бульвар Жуля Верна залило при температуре воздуха более -10, сообщили городские телеграм-каналы."На Борщаговке прорвало канализацию и затопило улицу фекалиями", – сообщил телеграм-канал "Киев Оперативный".По данным другого канала – "КиевИнформ" - коммунальщики приступили к откачке нечистот с улицы.Как сообщила Киевская городская государственная администрация, специалисты Киевводоканала и Киевавтодора работают над ликвидацией аварии на Борщаговке. При этом власти отказались признавать, что произошёл прорыв канализации."Повреждение сети холодного водоснабжения с утечкой воды на проезжую часть произошло на бульваре Жюля Верна. Заявка о повреждении поступила в диспетчерскую Киевводоканала 7 января в 22:55 (23:55 по московскому времени – Ред.). На место выехала аварийная бригада, которая перекрыла воду и локализовала утечку. Без воды остались 2 жилых дома. Сейчас на месте работают специалисты Киевавтодора, чтобы ликвидировать подтопление и загрязнение проезжей части и дать возможность аварийной бригаде Киевводоканала приступить к ремонту водопровода. Учитывая аварийную ситуацию и сложные погодные условия, дорожники осуществляют дополнительную обработку улицы, чтобы обеспечить безопасное движение транспорта", - указывалось в сообщении КГГА.Там же отмечалось, что работы будут выполняться без ограничения движения транспорта.Тем временем жители украинской столицы негодуют."Очередная пощёчина для Кличко. Мост на Нивках – ограждение стянуто стяжками, рано или поздно завалится на автомобили, метро прорвало (речь о закрытии участка одной из линий метрополитена из-за аварийного состояния – Ред.). Никогда в Киеве не было столько дерьма как после прихода Кличко мэром, девяностые вернулись", - гласит один из комментариев под новостью о прорыве на сайте "Украинская правда".Ещё один комментатор пошутил над названием улицы."Кто додумался назвать бульвар именем Жюля Верна?! У нас героев нет в стране или известных людей? А так получилось, как назвали улицу, так она и поплыла - 20000 лье под водой", - отметил он.Произошедшее в Киеве заметили и в России."Киев утопает в дерьме. В прямом смысле слова. На Борщаговке прорвало канализацию, нечистотами залило улицу и автомобили. Зато у мэра Кличко в конце декабря 2023 года появился особняк площадью 750 м² в престижном районе Гамбурга. Они думали, что советское - значит вечное. Зачем вкладываться в ремонт или строительство? Так поступают те, кому случайно достается чужое. Декоммунизация идет семимильными шагами от ненавистного имперского наследия в виде канализации к выгребным ямам. От индустриальной страны к великому лондонскому смраду позапрошлого века. Но вы продолжайте ржать над "мокшами на болотах". Это отвлекает от зловония за окном", - отметил российский военкор Александр Коц.Ранее украинские СМИ сообщили о том, что киевский градоначальник в своей декларации указал, что получил в собственность дом в немецком Гамбурге за 227 млн грн (около $5,9 млн). Особняк Кличко получил в качестве выплаты долга от зарегистрированной в США компании Maximum I LLC, которая ранее его брату – Владимиру Кличко, но в мае 2023 года перешла в собственность Виталия Кличко.В Гамбурге проживает семья Кличко — бывшая жена Наталья, а также трое его детей. Сам Кличко в своё время признавался, что жил в Германии почти 13 лет.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 22 удара по этому региону России."На донецком направлении противник совершил 12 обстрелов из артиллерии 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью, ударных БПЛА, на горловском 10 обстрелов из артиллерии 152 мм. Выпущено 68 единиц различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы трёх населённых пунктов республики: Горловка (Никитовский район), столица Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Старомихайловка."Поступили сведения о ранении двух гражданских лиц в Куйбышевском, Кировском районах Донецка", - сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены три жилых домостроения в Куйбышевском районе Донецка. Повреждений объектов гражданской инфраструктуры – не зафиксировано.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области" вчера ВСУ выпустили по этому региону России 54 снаряда из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 54 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Крынки — 21; Алёшки — 7; Старая Збурьевка — 8; Корсунка — 2; Кардашинка — 3; Саги — 6; Казачьи Лагеря — 7", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 33 снаряда из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Крынки, Алёшки, Песчановка, Голая Пристань, Новая Маячка, Днепряны.Позже представитель Следственного комитета РФ сообщил о пострадавших от обстрелов ВСУ."Военные следователи Следственного комитета Российской Федерации зафиксировали очередной факт преступлений, совершённых украинскими националистами. Так, украинские боевики произвели обстрел из ствольной артиллерии калибра 155 мм населённых пунктов Каховка и Днепряны Херсонской области. Вследствие обстрела ранение получили три мирных жителя. От производимых обстрелов частично разрушена мирная инфраструктура, получили повреждения жилые дома", - отметил он.Утром 8 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку ударов ВСУ по этому региону России."В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 8 артиллерийских снарядов, по селу Щетиновка – 2 артиллерийских снаряда. Также в Щетиновке с БПЛА сброшено одно взрывное устройство. В данных населённых пунктах пострадавших и разрушений нет. После работы ПВО со 2 по 4 января повреждения выявлены в поселке Разумное: в одном частном жилом домовладении посечена кровля", - указывалось в сводке.Кроме того, в Борисовском районе на окраине села Богун-Город украинские военные атаковали с помощью дрона-камикадзе, здесь же с квадракоптера сброшено одно взрывное устройство. Обошлось без последствий.Также в Валуйском городском округе под миномётный обстрел попало село Долгое – было установлено 15 прилётов. Пострадавших и разрушений не было.В Волоконовском районе из миномёта и гранатомёта украинские военные обстреляли окраину хутора Старый – было зафиксировано 2 миномётных снаряда и 10 гранатомётных выстрелов. Никто не пострадал, разрушений не было.В Грайворонском городском округе по окраинам сёл Рождественка и Безымено выпущено 2 и 3 миномётных снаряда соответственно. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений не было.Кроме того, в Краснояружском районе по окраине села Колотиловка выпущено 3 миномётных снаряда. Никто не пострадал. В результате обстрела была повреждена линия электропередачи. В настоящий момент электроснабжение восстановлено. На окраине села Графовка было зафиксировано 3 прилёта. Обошлось без последствий."В Шебекинском городском округе по селу Середа выпущено 14 миномётных снарядов, по селу Терезовка – 4, по поселку Красное – 5, по селу Муром – 7 миномётных снарядов. Также в Муроме с БПЛА сброшено одно взрывное устройство. По МАПП "Шебекино" выпущено 29 гранатомётных выстрелов и сброшено одно взрывное устройство с БПЛА. Ни в одном из населённых пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - писал Гладков.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

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2024

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив