Пушилин порассуждал о возможных преемниках Зеленского - 08.01.2024 Украина.ру
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Пушилин порассуждал о возможных преемниках Зеленского
Пушилин порассуждал о возможных преемниках Зеленского - 08.01.2024 Украина.ру
Пушилин порассуждал о возможных преемниках Зеленского
Фамилии возможных преемников президента Украины Владимира Зеленского неважны, любой из них будет делать то, что хочет Запад. Таким мнением поделился 8 января глава Донецкой народной Республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости
2024-01-08T12:59
2024-01-08T12:59
новости
денис пушилин
владимир зеленский
украина
алексей арестович
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"Мы слышим фамилии, кто теоретически мог бы пойти по этому пути, но это неважно. &lt;...&gt; Украина потеряла свою субъектность. Изменение фамилии - будет это Зеленский, Залужный, Кличко, Арестович* или прочий военный преступник - абсолютно неважно, они будут делать ровно то, что будет диктовать Запад", - отметил он.По данным Службы внешней разведки России, среди возможных преемников Зеленского в Брюсселе рассматривают главкома ВСУ Валерия Залужного, руководителя главного управления разведки (ГУР) украинского минобороны Кирилла Буданова, главу офиса Зеленского Андрея Ермака, бывшего советника офиса Зеленского Алексея Арестовича* и мэра Киева Виталия Кличко.* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов и объявлен МВД РФ в розыск по уголовной статье.
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новости, денис пушилин, владимир зеленский, украина, алексей арестович
Новости, Денис Пушилин, Владимир Зеленский, Украина, Алексей Арестович

Пушилин порассуждал о возможных преемниках Зеленского

12:59 08.01.2024
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский пресс-конференция
Зеленский пресс-конференция
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Фамилии возможных преемников президента Украины Владимира Зеленского неважны, любой из них будет делать то, что хочет Запад. Таким мнением поделился 8 января глава Донецкой народной Республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости
"Мы слышим фамилии, кто теоретически мог бы пойти по этому пути, но это неважно. <...> Украина потеряла свою субъектность. Изменение фамилии - будет это Зеленский, Залужный, Кличко, Арестович* или прочий военный преступник - абсолютно неважно, они будут делать ровно то, что будет диктовать Запад", - отметил он.
По данным Службы внешней разведки России, среди возможных преемников Зеленского в Брюсселе рассматривают главкома ВСУ Валерия Залужного, руководителя главного управления разведки (ГУР) украинского минобороны Кирилла Буданова, главу офиса Зеленского Андрея Ермака, бывшего советника офиса Зеленского Алексея Арестовича* и мэра Киева Виталия Кличко.
* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов и объявлен МВД РФ в розыск по уголовной статье.
1 декабря 2023, 07:03
Операция "Преемник". Украинские эксперты о том, как Залужный обеспечит безопасность ЗеленскогоУкраинские эксперты продолжают обсуждать скандал с отравлением тяжелыми металлами супруги главы ГУР Марианны Будановой и строят на этот счет разнообразные версии.
 
НовостиДенис ПушилинВладимир ЗеленскийУкраинаАлексей Арестович
 
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