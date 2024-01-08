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Пушилин порассуждал о возможных преемниках Зеленского

Пушилин порассуждал о возможных преемниках Зеленского - 08.01.2024 Украина.ру

Пушилин порассуждал о возможных преемниках Зеленского

Фамилии возможных преемников президента Украины Владимира Зеленского неважны, любой из них будет делать то, что хочет Запад. Таким мнением поделился 8 января глава Донецкой народной Республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости

2024-01-08T12:59

2024-01-08T12:59

2024-01-08T12:59

новости

денис пушилин

владимир зеленский

украина

алексей арестович

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"Мы слышим фамилии, кто теоретически мог бы пойти по этому пути, но это неважно. <...> Украина потеряла свою субъектность. Изменение фамилии - будет это Зеленский, Залужный, Кличко, Арестович* или прочий военный преступник - абсолютно неважно, они будут делать ровно то, что будет диктовать Запад", - отметил он.По данным Службы внешней разведки России, среди возможных преемников Зеленского в Брюсселе рассматривают главкома ВСУ Валерия Залужного, руководителя главного управления разведки (ГУР) украинского минобороны Кирилла Буданова, главу офиса Зеленского Андрея Ермака, бывшего советника офиса Зеленского Алексея Арестовича* и мэра Киева Виталия Кличко.* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов и объявлен МВД РФ в розыск по уголовной статье.

https://ukraina.ru/20231201/1051630387.html

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новости, денис пушилин, владимир зеленский, украина, алексей арестович