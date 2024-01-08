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Пушилин порассуждал о возможных преемниках Зеленского
Пушилин порассуждал о возможных преемниках Зеленского - 08.01.2024 Украина.ру
Пушилин порассуждал о возможных преемниках Зеленского
Фамилии возможных преемников президента Украины Владимира Зеленского неважны, любой из них будет делать то, что хочет Запад. Таким мнением поделился 8 января глава Донецкой народной Республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости
2024-01-08T12:59
2024-01-08T12:59
2024-01-08T12:59
новости
денис пушилин
владимир зеленский
украина
алексей арестович
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"Мы слышим фамилии, кто теоретически мог бы пойти по этому пути, но это неважно. <...> Украина потеряла свою субъектность. Изменение фамилии - будет это Зеленский, Залужный, Кличко, Арестович* или прочий военный преступник - абсолютно неважно, они будут делать ровно то, что будет диктовать Запад", - отметил он.По данным Службы внешней разведки России, среди возможных преемников Зеленского в Брюсселе рассматривают главкома ВСУ Валерия Залужного, руководителя главного управления разведки (ГУР) украинского минобороны Кирилла Буданова, главу офиса Зеленского Андрея Ермака, бывшего советника офиса Зеленского Алексея Арестовича* и мэра Киева Виталия Кличко.* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов и объявлен МВД РФ в розыск по уголовной статье.
https://ukraina.ru/20231201/1051630387.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, денис пушилин, владимир зеленский, украина, алексей арестович
Пушилин порассуждал о возможных преемниках Зеленского
Фамилии возможных преемников президента Украины Владимира Зеленского неважны, любой из них будет делать то, что хочет Запад. Таким мнением поделился 8 января глава Донецкой народной Республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости
"Мы слышим фамилии, кто теоретически мог бы пойти по этому пути, но это неважно. <...> Украина потеряла свою субъектность. Изменение фамилии - будет это Зеленский, Залужный, Кличко, Арестович* или прочий военный преступник - абсолютно неважно, они будут делать ровно то, что будет диктовать Запад", - отметил он.
По данным Службы внешней разведки России, среди возможных преемников Зеленского в Брюсселе рассматривают главкома ВСУ Валерия Залужного, руководителя главного управления разведки (ГУР) украинского минобороны Кирилла Буданова, главу офиса Зеленского Андрея Ермака, бывшего советника офиса Зеленского Алексея Арестовича* и мэра Киева Виталия Кличко.
* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов и объявлен МВД РФ в розыск по уголовной статье.