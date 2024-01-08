Украина может остаться без западной помощи из-за ударов по Белгороду – французский обозреватель - 08.01.2024 Украина.ру
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Украина может остаться без западной помощи из-за ударов по Белгороду – французский обозреватель
Украина может остаться без западной помощи из-за ударов по Белгороду – французский обозреватель - 08.01.2024 Украина.ру
Украина может остаться без западной помощи из-за ударов по Белгороду – французский обозреватель
Украина может лишиться помощи западных стран, если продолжит наносить ракетные удары, от которых гибнут мирные граждане. Об этом заявила журналистка французского телеканала LCI Магали Барте
2024-01-08T12:05
2024-01-08T12:06
белгород
новости
мирные жители
помощь
запад
украина
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"В то время, когда и так сложно одобрить новую финансовую помощь Украине, если атаки на Белгород будут продолжаться и будет гибнуть больше мирных граждан, правительствам будет сложнее продолжать финансировать Украину. Это большой риск", - сказала она.Обозреватель отметила, что Запад выделял финансирование Украине на оборонительные цели, а гибель мирных граждан вызывает беспокойство.В конце декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков информировал, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. Сообщалось о 25 погибших, среди которых пять детей, и 109 пострадавших. В Минобороны РФ заявили, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше.
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белгород, новости, мирные жители, помощь, запад, украина
Белгород, Новости, мирные жители, помощь, Запад, Украина

Украина может остаться без западной помощи из-за ударов по Белгороду – французский обозреватель

12:05 08.01.2024 (обновлено: 12:06 08.01.2024)
 
© Фото : president.gov.uaУкраина украинский флаг
Украина украинский флаг - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© Фото : president.gov.ua
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Украина может лишиться помощи западных стран, если продолжит наносить ракетные удары, от которых гибнут мирные граждане. Об этом заявила журналистка французского телеканала LCI Магали Барте
"В то время, когда и так сложно одобрить новую финансовую помощь Украине, если атаки на Белгород будут продолжаться и будет гибнуть больше мирных граждан, правительствам будет сложнее продолжать финансировать Украину. Это большой риск", - сказала она.
Обозреватель отметила, что Запад выделял финансирование Украине на оборонительные цели, а гибель мирных граждан вызывает беспокойство.
"Мы ясно видим, что граница между гражданскими лицами и военными целями начинает стираться. Это риск, и за этим будут внимательно следить в западных столицах", - подчеркнула Барте.
В конце декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков информировал, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. Сообщалось о 25 погибших, среди которых пять детей, и 109 пострадавших.
В Минобороны РФ заявили, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше.
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