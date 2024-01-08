ФСБ задержала жителей ЛНР, шпионивших в пользу Киева - 08.01.2024 Украина.ру
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ФСБ задержала жителей ЛНР, шпионивших в пользу Киева
ФСБ задержала жителей ЛНР, шпионивших в пользу Киева - 08.01.2024 Украина.ру
ФСБ задержала жителей ЛНР, шпионивших в пользу Киева
Силовики задержали двоих жителей Луганской Народной Республики (ЛНР), собиравших военные сведения для Киева. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ, передает 8 января РИА Новости
2024-01-08T11:25
2024-01-08T11:25
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Было установлено, что один из задержанных, собирал сведения о местах дислокации личного состава и военной техники Народной милиции и иных силовых структур ЛНР, которые впоследствии передавал сотрудникам Службы безопасности Украины при личных встречах.Второй фигурант собирал сведения о сотрудниках правоохранительных органов ЛНР, полученные данные он передавал сотруднику СБУ через мессенджер.
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шпионы, ФСБ, Новости, ЛНР, СБУ

ФСБ задержала жителей ЛНР, шпионивших в пользу Киева

11:25 08.01.2024
 
© ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ РФ задержала пособника украинской разведки
ФСБ РФ задержала пособника украинской разведки
© ФСБ РФ
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Силовики задержали двоих жителей Луганской Народной Республики (ЛНР), собиравших военные сведения для Киева. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ, передает 8 января РИА Новости
Было установлено, что один из задержанных, собирал сведения о местах дислокации личного состава и военной техники Народной милиции и иных силовых структур ЛНР, которые впоследствии передавал сотрудникам Службы безопасности Украины при личных встречах.
Второй фигурант собирал сведения о сотрудниках правоохранительных органов ЛНР, полученные данные он передавал сотруднику СБУ через мессенджер.
"Следователями УФСБ России по Луганской Народной Республике в их отношении возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 276 УК России "Шпионаж". В настоящее время фигуранты задержаны. Ведется следствие", - указали в ведомстве.
- РИА Новости, 1920, 10.10.2023
10 октября 2023, 09:47
ФСБ задержала шпионившего на Украину жителя ПриморьяСотрудники ФСБ России задержали жителя Приморья, причастного к шпионажу в интересах Минобороны Украины. Об этом 10 октября сообщил представитель регионального управления службы безопасности
 
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