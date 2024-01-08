https://ukraina.ru/20240108/1052578217.html

ФСБ задержала жителей ЛНР, шпионивших в пользу Киева

ФСБ задержала жителей ЛНР, шпионивших в пользу Киева - 08.01.2024 Украина.ру

ФСБ задержала жителей ЛНР, шпионивших в пользу Киева

Силовики задержали двоих жителей Луганской Народной Республики (ЛНР), собиравших военные сведения для Киева. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ, передает 8 января РИА Новости

2024-01-08T11:25

2024-01-08T11:25

2024-01-08T11:25

шпионы

фсб

новости

лнр

сбу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/08/1050846118_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_56ed87acfbf8f29071806bb56cb8934a.jpg

Было установлено, что один из задержанных, собирал сведения о местах дислокации личного состава и военной техники Народной милиции и иных силовых структур ЛНР, которые впоследствии передавал сотрудникам Службы безопасности Украины при личных встречах.Второй фигурант собирал сведения о сотрудниках правоохранительных органов ЛНР, полученные данные он передавал сотруднику СБУ через мессенджер.

https://ukraina.ru/20231010/1050045144.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

шпионы, фсб, новости, лнр, сбу