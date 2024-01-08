ФСБ задержала жителей ЛНР, шпионивших в пользу Киева
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Силовики задержали двоих жителей Луганской Народной Республики (ЛНР), собиравших военные сведения для Киева. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ, передает 8 января РИА Новости
Было установлено, что один из задержанных, собирал сведения о местах дислокации личного состава и военной техники Народной милиции и иных силовых структур ЛНР, которые впоследствии передавал сотрудникам Службы безопасности Украины при личных встречах.
Второй фигурант собирал сведения о сотрудниках правоохранительных органов ЛНР, полученные данные он передавал сотруднику СБУ через мессенджер.
"Следователями УФСБ России по Луганской Народной Республике в их отношении возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 276 УК России "Шпионаж". В настоящее время фигуранты задержаны. Ведется следствие", - указали в ведомстве.