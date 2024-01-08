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Арктический "эксперимент" США: вызов мировому сообществу

Арктический "эксперимент" США: вызов мировому сообществу - 08.01.2024 Украина.ру

Арктический "эксперимент" США: вызов мировому сообществу

Эксперимент носит скорее политико-правовой характер: 5 января Госдепартамент объявил о расширении принадлежащего США континентального шельфа в Арктике и Беринговом море. Границы сопредельных государств не нарушаются, но "частично пересекается с зонами расширенного континентального шельфа Канады, Багамских островов и Японии"

2024-01-08T11:20

2024-01-08T11:20

2024-01-08T12:32

арктика

эксклюзив

сша

оон

россия

международное право

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То обстоятельство, что США сделали это в одностороннем порядке, не прибегая к обычным в таких случаях консультациям, позволило обозревателю Bloomberg Лиаму Деннингу говорить о "захвате". Это, пожалуй, некоторое преувеличение, но США и правда повели себя вызывающе.По мнению экспертов, речь идёт о праве на добычу полезных ископаемых – нефти и газа прежде всего. По оценке Геологической службы США, на спорной территории, площадь которой составляет почти миллион квадратных километров, сосредоточены 13% мировых запасов нефти, 30% – газа, более 20% – других углеводородов.Соль тут в юридических моментах.Сам по себе шельф может быть перераспределён в соответствии с представлениями приморских стран о прекрасном.Так, например, было в 2004-09 годах, когда Румыния выдвинула иск о делимитации территориальных вод в Чёрном море. Территория шельфа определяется обычно по проекции собственной территории. Украинская сторона проекцию эту определяла с учётом острова Змеиного, Румыния же требовала счесть его необитаемой скалой (хотя на острове был специально учреждён населённый пункт, обитаемость определяется, всё же, по наличию источника пресной воды, которого на Змеином нет).Международный суд ООН признал правоту обеих сторон – вокруг Змеиного была оставлена обычная 12-мильная (22,23 км.) специальная экономическая зона, но территория шельфа определялась по материковой проекции.Важный момент – если бы Украина не согласилась решать территориальный спор с Румынией в суде, то суд и не смог бы принять никакого решения, а если бы и смог, то оно не было бы обязательным для исполнения. Существует мнение, что администрация Виктора Ющенко согласилась на суд, рассчитывая в будущем на поддержку Румынии при вступлении в ЕС и НАТО.Когда речь идёт об Арктике, работает фактор юридической неурегулированности территориальных отношений в регионе.В общем случае в Арктике должен действовать принцип 12-мильной СЭЗ, а всё, что за её пределами – международные воды. Правда, ни у одной из неарктических стран нет судов, способных достичь Северного полюса (кроме, может, Франции, имеющей атомные подводные лодки) и нет сколько-нибудь внятных экономических интересов в регионе.Арктические страны склонны полагать, что им принадлежит вся проекция их территории до самого Северного полюса – клин, сторонами которого являются меридианы от крайних береговых точек территории.Что в этом смысле можно сказать об инициативе США?Во-первых, это попытка явочным путём реализовать подход к распределению границ в Арктики в соответствии с представлениями стран – членов Арктического совета. Правда, американский "клин" до полюса не добирается, но это, в общем-то, и не нужно – океаническая кора в геологическом плане особого интереса не представляет, даже если там что-то есть, добывать его трудно.Следует отметить, что сам по себе такой шаг даже выгоден России – у неё по любому "арктический клин" больше – просто с учётом расстояния между крайними точками побережья.Во-вторых, и именно это вызвало возмущение, США действуют за рамками международного права.Правда, они до сих пор не ратифицировали Конвенцию ООН по морскому праву, которая предписывает направлять заявки на увеличение шельфа в профильную комиссию ООН. Ну а раз не ратифицировали, то и не направили.Тонкость в том, что комиссия ООН скорее всего пошла бы навстречу США (как это было в случае с Румынией). Другое дело, что затребованные США площади почти наверняка были бы незначительно ужаты за счёт спорных участков. Но тут дело не в площади получаемого шельфа, а в принципе – США принципиально пренебрегли ООН, международным правом и даже интересами союзников (хотя Канада и Япония, скорее всего, уступили бы – чего им ссориться с могущественным соседом?)В-третьих, косвенно затрагиваются интересы России – в соглашении Шеварнадзе-Бейкера не указывалось, что линия разграничения в Беринговом проливе может быть продлена до полюса.Не смотря на эмоциональную реакцию в СМИ, трудно себе представить развитие конфликта, которое бы ограничило аппетиты США. Тут просто открывается "окно Овертона" для перераспределения тех или иных территорий без согласия ООН, но такие действия стали общим местом после косовского прецедента. Старая система сдержек и противовесов в мире разрушена, когда будет создана новая, мы ещё не знаем.

https://ukraina.ru/20230810/1048536170.html

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арктика, эксклюзив, сша, оон, россия, международное право