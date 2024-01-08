https://ukraina.ru/20240108/1052577687.html

Глава МИД Украины высказался о заморозке конфликта с Россией

Глава МИД Украины высказался о заморозке конфликта с Россией - 08.01.2024 Украина.ру

Глава МИД Украины высказался о заморозке конфликта с Россией

Союзники не просят Киев вести переговоры с Россией о замораживании конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью испанской газете Pais

2024-01-08T10:57

2024-01-08T10:57

2024-01-08T10:57

заморозка

конфликт

новости

дмитрий кулеба

россия

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"Наши союзники не просят нас вести переговоры с Россией о замораживании войны... Это не то, что кто-то может осмелиться положить на стол как вариант", - заверил он.По его мнению, российские власти не хотят "ни замороженного конфликта, ни мира".Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.

https://ukraina.ru/20231211/1051927053.html

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заморозка, конфликт, новости, дмитрий кулеба, россия