Глава МИД Украины высказался о заморозке конфликта с Россией - 08.01.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240108/1052577687.html
Глава МИД Украины высказался о заморозке конфликта с Россией
Глава МИД Украины высказался о заморозке конфликта с Россией - 08.01.2024 Украина.ру
Глава МИД Украины высказался о заморозке конфликта с Россией
Союзники не просят Киев вести переговоры с Россией о замораживании конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью испанской газете Pais
2024-01-08T10:57
2024-01-08T10:57
заморозка
конфликт
новости
дмитрий кулеба
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102876/99/1028769914_0:0:854:480_1920x0_80_0_0_58660fe96278edb9f6b198b38f999fa5.jpg.webp
"Наши союзники не просят нас вести переговоры с Россией о замораживании войны... Это не то, что кто-то может осмелиться положить на стол как вариант", - заверил он.По его мнению, российские власти не хотят "ни замороженного конфликта, ни мира".Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.
https://ukraina.ru/20231211/1051927053.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102876/99/1028769914_0:0:854:642_1920x0_80_0_0_4b8e4390e92cc88b805351c02696a5f0.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
заморозка, конфликт, новости, дмитрий кулеба, россия
заморозка, конфликт, Новости, Дмитрий Кулеба, Россия

Глава МИД Украины высказался о заморозке конфликта с Россией

10:57 08.01.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Dmytro KulebaДмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Dmytro Kuleba
Читать в
Союзники не просят Киев вести переговоры с Россией о замораживании конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью испанской газете Pais
"Наши союзники не просят нас вести переговоры с Россией о замораживании войны... Это не то, что кто-то может осмелиться положить на стол как вариант", - заверил он.
По его мнению, российские власти не хотят "ни замороженного конфликта, ни мира".
Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.
Зеленский Бербок
11 декабря 2023, 18:56
Бербок выступила против заморозки украинского конфликта Вопреки усталости стран Евросоюза от украинского конфликта, "заморозка" боевых действий стала бы контрпродуктивным шагом, вызвавшим обратный эффект. Такое мнение выразила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в авторской статье для издания Frankfurter Allgemeine Zeitung
 
заморозкаконфликтНовостиДмитрий КулебаРоссия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:08Минобороны РФ перечислило успехи российских военных на нескольких направлениях
13:20Россия применила гиперзвуковое оружие против ОПК Украины — МО РФ
13:01Киев в нечистотах, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 8 января
12:59России важна безопасность, Западу – территории. Две стратегии по Украине
12:59Пушилин порассуждал о возможных преемниках Зеленского
12:05Украина может остаться без западной помощи из-за ударов по Белгороду – французский обозреватель
11:25ФСБ задержала жителей ЛНР, шпионивших в пользу Киева
11:20Арктический "эксперимент" США: вызов мировому сообществу
10:57Глава МИД Украины высказался о заморозке конфликта с Россией
10:25Взрывы в городах, призыв Пушилина. Главное на Украине на утро 8 января
10:20Утро на Украине началось со взрывов, есть повреждения
10:04Мэр Киева задекларировал особняк в Гамбурге
09:49Константинов заявил о неизбежном распаде Украины
09:26Системы ПВО перехватили украинскую ракету над Белгородской областью — МО РФ
09:13Пушилин призвал освободить русские города — Одессу и Николаев
08:00Гнат Юра: создатель театра имени Франко
04:31"Привести тыл в чувство". Украинские эксперты о том, кому жить, а кому воевать
04:09Страдания по Шухевичу и коррупция на поставках одежды для ВСУ. Что происходит во Львове
17:15Во Львове произошел конфликт между вдовами бойцов ВСУ и активистами
17:01Визит главы МИД Японии, армия ЕС. Итоги 7 января на Украине
Лента новостейМолния