Глава МИД Украины высказался о заморозке конфликта с Россией
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Dmytro KulebaДмитрий Кулеба
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Dmytro Kuleba
Союзники не просят Киев вести переговоры с Россией о замораживании конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью испанской газете Pais
"Наши союзники не просят нас вести переговоры с Россией о замораживании войны... Это не то, что кто-то может осмелиться положить на стол как вариант", - заверил он.
По его мнению, российские власти не хотят "ни замороженного конфликта, ни мира".
Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.
11 декабря 2023, 18:56Бербок выступила против заморозки украинского конфликта Вопреки усталости стран Евросоюза от украинского конфликта, "заморозка" боевых действий стала бы контрпродуктивным шагом, вызвавшим обратный эффект. Такое мнение выразила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в авторской статье для издания Frankfurter Allgemeine Zeitung