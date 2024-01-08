https://ukraina.ru/20240108/1052577357.html

Взрывы в городах, призыв Пушилина. Главное на Украине на утро 8 января

Взрывы в городах, призыв Пушилина. Главное на Украине на утро 8 января - 08.01.2024 Украина.ру

Взрывы в городах, призыв Пушилина. Главное на Украине на утро 8 января

В разных городах Украины прогремели взрывы. Глава ДНР Денис Пушилин призвал к освобождению Одессы и Николаева

2024-01-08T10:25

2024-01-08T10:25

2024-01-08T10:25

эксклюзив

хроники

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Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах на промышленных объектах города."Утро начинается со взрыва в городе. Возможны ещё прилёты, поэтому закрываю все быть осторожными", - написал Терехов в своём телеграм-канале в 08:07.Спустя 53 минуты он написал о том, что это были удары по промышленным объектам города."Есть пожар и в данный момент одна пострадавшая женщина. Пожарные уже гасят наши спасатели, с раненой работают медики", - указал он.Примечательно, что за час до сообщения о взрывах в Харькове Украина в очередной раз атаковала Белгород."В 07:00 пресечена попытка террористической атаки киевского режима с применением переоборудованной для поражения наземных целей зенитной ракеты С-200 по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинская ракета перехвачена над территорией Белгородской области", - сообщило Минобороны РФ в 07:28.Позднее информация о взрывах стала появляться из других городов. Так, сообщения о прогремевших взрывах поступили из Хмельницкого, Днепра, подконтрольных Украине Запорожья и Херсона, Кривого Рога."Масштабный ракетный удар по военным объектам киевского режима сейчас наносит Армия России. Атака осуществляется при помощи различных крылатых ракет и ударных дронов. Воздушная тревога звучит во всех областях, которые контролирует киевский режим. При этом утром была пресечена попытка удара по Белгородской области со стороны противника. Средствами ПВО уничтожена ракета противника", - сообщил утром российский военкор Евгений Поддубный.Позже военкор сообщил об успешном преодолении российскими средствами огневого поражения системы ПВО Украины."Судя по сообщениям с территории, которую контролирует киевский режим российские средства огневого поражения успешно преодолели систему ПВО украинских формирований. Ракеты Армии России различных модификаций поразили военные объекты противника в Харьковской, Одесской, Днепропетровской, Запорожской, Львовской и других областях Украины", - писал Поддубный.Ракетную атаку также прокомментировал другой российский военкор – Александр Коц."По утренней ракетной атаке. По Харькову - не менее четырех прилётов. Были удары по промышленным объектам. Также пострадало учебное заведение, в котором вполне могла быть располага ВСУ. В Хмельницкой области с утра было по меньшей мере шесть взрывов. Это не считая работы ПВО. В Запорожье после прилётов отключили свет в нескольких районах. Власти Запорожья подтвердили, что результате комбинированной атаки крылатых и баллистических ракет по разным направлениям в областном центре прозвучало всего 5 взрывов. В Херсоне ночью был удар по территории завода и объекту инфраструктуры. Сообщается также о прилетах в Одесской области, в Днепропетровске и в Кривом Роге", - отметил Коц.Тем временем на Украине озадачились по поводу российской тактики."Удары по тыловым районам. Покровск (бывш. Красноармейск), Курахово и окрестности, Селидово, Мирноградская громада (бывш. Димитров) - каждый день по несколько раз города Донецкой области теперь подвергаются обстрелам. Значительное усиление обстрелов на этом направлении можно было бы связать с захватом РФ Марьинки, но дело не только в этом. Уже можно констатировать, что армия РФ взяла на вооружение тактику ударов по тыловым районам", - писал вечером 7 января популярный украинский телеграм-канал "ЗеРада".Авторы канала обратили внимание на эти удары."Обратите внимание - войска РФ не столько штурмуют позиции ВСУ, сколько наносят удары по тылам. Логика для них в этом конечно есть - уменьшение своих потерь. Как мы и говорили, квадратные километры захваченных территорий теперь не главный приоритет. Они заняты выбиванием резервов ВСУ. Вместо того, чтобы биться об укрепленные позиции, они наносят ВСУ потери в тылу. Это плохой знак. Такая тактика не про захваченные города и сёла или "освобождение всей территории ДНР", как говорят в РФ. Её цель - нанесение стратегического поражения противнику. С отдельными операциями пока покончено, во всю идёт война целыми фронтами и армиями", - указывалось в публикации.По мнению авторов канала, сейчас для Украины эта тактика опасна."Это хреново. Украина с нынешним уровнем поддержки партнёров не готова к такой войне. У нас банально закончатся солдаты. Заморозка/мир/перемирие (назовите как угодно) уже давно выгоднее Украине и народу Украины. Но, увы, не Зеленскому. Теперь мир нам нужен не потому, что это наиболее приемлемый вариант, а потому, что это теперь единственный вариант выживания. Альтернативы больше нет", - сообщал канал.Воздушная тревога утром 7 января на Украине длилась более двух часов. Её объявили около 07:15 по московскому времени и отменили в 09:25.Призыв ПушилинаГлава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о необходимости освобождения Одессы и Николаева."Одесса, город, который был основан Екатериной в 1794 году. По её повелению этот город появился. Русский это город? Конечно, русский", — отметил Пушилин в интервью РИА "Новости".Пушилин напомнил, что земли Николаевской области были отбиты во время русско-турецких войн у Крымского ханства, вассала Османской империи."Русский этот город или нет?" — задал риторический вопрос Пушилин.По мнению главы ДНР, президент Владимир Путин заявил об этом очень четко."Если были раньше совершены ошибки, если мы это признаем, если мы это видим, тогда эти города должны быть освобождены, это мое глубокое убеждение", — подытожил он.Ранее президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции в декабре заявил, что Одесса – русский город."Весь Юго-Восток Украины всегда был пророссийским, потому что это исторические российские территории. В Турции хорошо знают, все Причерноморье в результате русско-турецких войн отошло к России. Причём здесь Украина? Никакого отношения не имеет вообще. Ни Крым, ни вообще все Причерноморье. Одесса вообще русский город. Мы же знаем об этом. Все об этом хорошо знают. Нет, напридумывали всякую чушь историческую", - отметил Путин.Он указал, что когда-то "Владимир Ильич Ленин передал всю Украину при формировании Советского Союза"."Мы смирились с этим после распада Советского Союза. Мы же смирились и готовы были в такой парадигме жить. Но вот эта часть, Юго-Восток [Украины], - пророссийская. Для нас это тоже было важно", - отметил Путин.По словам российского президента, жители этих территорий всегда голосовали за тех, кто "шел на пророссийских лозунгах внутренней и внешней политики Украины", и в целом "Россию это вполне устраивало"."Но после госпереворота 2014 года нам стало ясно, что нам не дадут <...> выстроить нормальные отношения с Украиной", - добавил Путин.О том, что Одесса, Днепропетровск, Харьков, Николаев и Киев — русские города, говорил и заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, они, как и многие другие, пока что временно оккупированы.

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники