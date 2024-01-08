Утро на Украине началось со взрывов, есть повреждения - 08.01.2024 Украина.ру
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Утро на Украине началось со взрывов, есть повреждения
Утро на Украине началось со взрывов, есть повреждения - 08.01.2024 Украина.ру
Утро на Украине началось со взрывов, есть повреждения
Утром в понедельник по всей территории Украины звучала воздушная тревога, местные СМИ сообщали о взрывах
2024-01-08T10:20
2024-01-08T10:20
взрыв
тревога
новости
украина
пожар
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Так, несколько серий взрывов прозвучало в Кривом Роге и Днепропетровске.Также взрыв раздался в городе Хмельницкий на западе страны, а кроме того, в подконтрольном Киеву Запорожье.Взрывы раздаются в Харькове и Харьковской области, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в своем телегарм-канале.Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что взрывы произошли на промышленных объектах Харькова, на одном из них произошел пожар.Взрывы на инфраструктурных объектах раздались в подконтрольном Киеву Херсоне на фоне воздушной тревоги, сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин.В своем телеграм-канале он написал, что взрывы затронули "объект критической инфраструктуры и территорию завода в Херсоне".
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взрыв, тревога, новости, украина, пожар
взрыв, тревога, Новости, Украина, пожар

Утро на Украине началось со взрывов, есть повреждения

10:20 08.01.2024
 
© РИА Новости . Ксения Михайлова / Перейти в фотобанкВзрыв на нефтебазе в Воронеже
Взрыв на нефтебазе в Воронеже - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© РИА Новости . Ксения Михайлова
Перейти в фотобанк
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Утром в понедельник по всей территории Украины звучала воздушная тревога, местные СМИ сообщали о взрывах
Так, несколько серий взрывов прозвучало в Кривом Роге и Днепропетровске.
Также взрыв раздался в городе Хмельницкий на западе страны, а кроме того, в подконтрольном Киеву Запорожье.
Взрывы раздаются в Харькове и Харьковской области, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в своем телегарм-канале.
Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что взрывы произошли на промышленных объектах Харькова, на одном из них произошел пожар.
"Есть возгорание… Пожар уже тушат наши спасители", - написал Терехов в своем телеграм-канале, не уточнив, о каких объектах идет речь.
Взрывы на инфраструктурных объектах раздались в подконтрольном Киеву Херсоне на фоне воздушной тревоги, сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин.
В своем телеграм-канале он написал, что взрывы затронули "объект критической инфраструктуры и территорию завода в Херсоне".
Аэродром Староконстантинов
5 января, 10:17
На Хмельниччине возле военного аэродрома прозвучали взрывыУкраинские СМИ в пятницу сообщают о взрывах в Хмельницкой области, в районе города Староконстантинов, в котором расположен военный аэродром
 
взрывтревогаНовостиУкраинапожар
 
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