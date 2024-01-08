https://ukraina.ru/20240108/1052577198.html

Утро на Украине началось со взрывов, есть повреждения

Утро на Украине началось со взрывов, есть повреждения - 08.01.2024 Украина.ру

Утро на Украине началось со взрывов, есть повреждения

Утром в понедельник по всей территории Украины звучала воздушная тревога, местные СМИ сообщали о взрывах

2024-01-08T10:20

2024-01-08T10:20

2024-01-08T10:20

взрыв

тревога

новости

украина

пожар

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Так, несколько серий взрывов прозвучало в Кривом Роге и Днепропетровске.Также взрыв раздался в городе Хмельницкий на западе страны, а кроме того, в подконтрольном Киеву Запорожье.Взрывы раздаются в Харькове и Харьковской области, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в своем телегарм-канале.Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что взрывы произошли на промышленных объектах Харькова, на одном из них произошел пожар.Взрывы на инфраструктурных объектах раздались в подконтрольном Киеву Херсоне на фоне воздушной тревоги, сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин.В своем телеграм-канале он написал, что взрывы затронули "объект критической инфраструктуры и территорию завода в Херсоне".

https://ukraina.ru/20240105/1052555393.html

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взрыв, тревога, новости, украина, пожар