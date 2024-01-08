https://ukraina.ru/20240108/1032848944.html

Архитектор Гитлера был в восторге. Дом правительства Украины, предназначенный для НКВД

Архитектор Гитлера был в восторге. Дом правительства Украины, предназначенный для НКВД - 08.01.2024 Украина.ру

Архитектор Гитлера был в восторге. Дом правительства Украины, предназначенный для НКВД

Это первое правительственное здание специальной постройки, запланированное в Киеве в связи с переносом в него столицы УССР в 1934 году. Здание изначально предназначалось для НКВД, что нашло свое отражение в проекте классического стиля, подготовленном в 1935 году Иваном Фоминым и Павлом Абросимовым

2024-01-08T17:18

2024-01-08T17:18

2024-01-08T17:18

эксклюзив

украина

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Потом, однако, все поменялось, НКВД отправили в Верхний город, в здание бывшего магистрата, а на Липках (Кирова, 12/2) обосновалось правительство.Здание было построено в 1936-38 годах, а открыто — в 1938 году.Главный фасад здания развернут в сторону улицы Грушевского и Царского сада. Одно из двух крыльев простирается вдоль Садовой улицы, другое — в глубину квартала. Центральный корпус насчитывает десять этажей, боковые крылья — семи-, восьмиэтажные, облицованные серым камнем, с колонами. После подрыва "небоскреба Гинзбурга" с 1941 по 1954 год это было самое высокое здание Киева (высшая точка — 43 метра). По сей день это самое большое административное здание Украины (235 тыс. кв. метров).Нижние этажи здания облицованы большими необработанными блоками тульчинского лабрадорита, цоколь, пояски и порталы — полированным гранитом. Литые металлические флагштоки и ажурные ворота изготовлены в 1947 году. На фото видно, что над воротами установлен щит — традиционная эмблема НКВД и КГБ, и дата — 1948. В белый цвет здание покрасили в 1997 году по инициативе Павла Лазаренко.Рейхсминистр вооружений и личный архитектор Гитлера Альберт Шпеер был зданием восхищен и даже интересовался, нельзя ли пригласить автора проекта для работы в Рейх (впрочем, такая же легенда связана со зданием Верховной Рады и академиком Заболотным).Здание очень массивное и тяжелое, подавляющее, что явно напоминает о его изначальном предназначении. Полукруглый фасад как бы охватывает посетителя, защищая его от окружающего мира и подталкивая в центральному входу… с тем, чтобы выбросить его с другой стороны в уже переработанном виде где-то на берегах Индигирки. Потому что "пасть удава — это вход, а не выход" (с).Расположено сооружение совершенно бездарно. Со стороны площади Ленинского комсомола (Европейской) оно видно только сбоку. А спереди во всем великолепии его увидеть можно только зимой из парка.К тому же улица поднимается вверх довольно круто, и здание сильно перекошено.Еще одна особенность касается не только этого здания, а всего "правительственного квартала" Киева: все здания смотрят в разные стороны, явно демонстрируя отсутствие единства государственной власти. В частности, Рада повернута к правительству задом и боком, правительство к администрации президента задом, а сама администрация вообще смотрит куда-то на Верхний город (собственно, его только оттуда и видно).

https://ukraina.ru/20180922/1021172166.html

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2024

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

эксклюзив, украина