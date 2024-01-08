Архитектор Гитлера был в восторге. Дом правительства Украины, предназначенный для НКВД - 08.01.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240108/1032848944.html
Архитектор Гитлера был в восторге. Дом правительства Украины, предназначенный для НКВД
Архитектор Гитлера был в восторге. Дом правительства Украины, предназначенный для НКВД - 08.01.2024 Украина.ру
Архитектор Гитлера был в восторге. Дом правительства Украины, предназначенный для НКВД
Это первое правительственное здание специальной постройки, запланированное в Киеве в связи с переносом в него столицы УССР в 1934 году. Здание изначально предназначалось для НКВД, что нашло свое отражение в проекте классического стиля, подготовленном в 1935 году Иваном Фоминым и Павлом Абросимовым
2024-01-08T17:18
2024-01-08T17:18
эксклюзив
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101848/14/1018481405_0:176:3015:1872_1920x0_80_0_0_5a3825281411edf68bcccfc675e3e03a.jpg
Потом, однако, все поменялось, НКВД отправили в Верхний город, в здание бывшего магистрата, а на Липках (Кирова, 12/2) обосновалось правительство.Здание было построено в 1936-38 годах, а открыто — в 1938 году.Главный фасад здания развернут в сторону улицы Грушевского и Царского сада. Одно из двух крыльев простирается вдоль Садовой улицы, другое — в глубину квартала. Центральный корпус насчитывает десять этажей, боковые крылья — семи-, восьмиэтажные, облицованные серым камнем, с колонами. После подрыва "небоскреба Гинзбурга" с 1941 по 1954 год это было самое высокое здание Киева (высшая точка — 43 метра). По сей день это самое большое административное здание Украины (235 тыс. кв. метров).Нижние этажи здания облицованы большими необработанными блоками тульчинского лабрадорита, цоколь, пояски и порталы — полированным гранитом. Литые металлические флагштоки и ажурные ворота изготовлены в 1947 году. На фото видно, что над воротами установлен щит — традиционная эмблема НКВД и КГБ, и дата — 1948. В белый цвет здание покрасили в 1997 году по инициативе Павла Лазаренко.Рейхсминистр вооружений и личный архитектор Гитлера Альберт Шпеер был зданием восхищен и даже интересовался, нельзя ли пригласить автора проекта для работы в Рейх (впрочем, такая же легенда связана со зданием Верховной Рады и академиком Заболотным).Здание очень массивное и тяжелое, подавляющее, что явно напоминает о его изначальном предназначении. Полукруглый фасад как бы охватывает посетителя, защищая его от окружающего мира и подталкивая в центральному входу… с тем, чтобы выбросить его с другой стороны в уже переработанном виде где-то на берегах Индигирки. Потому что "пасть удава — это вход, а не выход" (с).Расположено сооружение совершенно бездарно. Со стороны площади Ленинского комсомола (Европейской) оно видно только сбоку. А спереди во всем великолепии его увидеть можно только зимой из парка.К тому же улица поднимается вверх довольно круто, и здание сильно перекошено.Еще одна особенность касается не только этого здания, а всего "правительственного квартала" Киева: все здания смотрят в разные стороны, явно демонстрируя отсутствие единства государственной власти. В частности, Рада повернута к правительству задом и боком, правительство к администрации президента задом, а сама администрация вообще смотрит куда-то на Верхний город (собственно, его только оттуда и видно).
https://ukraina.ru/20180922/1021172166.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101848/14/1018481405_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_5af4c83517c969ea83437ead42ca4e13.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина
Эксклюзив, Украина

Архитектор Гитлера был в восторге. Дом правительства Украины, предназначенный для НКВД

17:18 08.01.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВиды главных правительственных и административных зданий Киева
Виды главных правительственных и административных зданий Киева - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
Это первое правительственное здание специальной постройки, запланированное в Киеве в связи с переносом в него столицы УССР в 1934 году. Здание изначально предназначалось для НКВД, что нашло свое отражение в проекте классического стиля, подготовленном в 1935 году Иваном Фоминым и Павлом Абросимовым
Потом, однако, все поменялось, НКВД отправили в Верхний город, в здание бывшего магистрата, а на Липках (Кирова, 12/2) обосновалось правительство.
Здание было построено в 1936-38 годах, а открыто — в 1938 году.
Главный фасад здания развернут в сторону улицы Грушевского и Царского сада. Одно из двух крыльев простирается вдоль Садовой улицы, другое — в глубину квартала. Центральный корпус насчитывает десять этажей, боковые крылья — семи-, восьмиэтажные, облицованные серым камнем, с колонами.
После подрыва "небоскреба Гинзбурга" с 1941 по 1954 год это было самое высокое здание Киева (высшая точка — 43 метра). По сей день это самое большое административное здание Украины (235 тыс. кв. метров).
Нижние этажи здания облицованы большими необработанными блоками тульчинского лабрадорита, цоколь, пояски и порталы — полированным гранитом. Литые металлические флагштоки и ажурные ворота изготовлены в 1947 году.
На фото видно, что над воротами установлен щит — традиционная эмблема НКВД и КГБ, и дата — 1948. В белый цвет здание покрасили в 1997 году по инициативе Павла Лазаренко.
Рейхсминистр вооружений и личный архитектор Гитлера Альберт Шпеер был зданием восхищен и даже интересовался, нельзя ли пригласить автора проекта для работы в Рейх (впрочем, такая же легенда связана со зданием Верховной Рады и академиком Заболотным).
Панно Сталевары станция Новокузнецкая московского метро
22 сентября 2018, 07:00
Как красивая жизнь мирного Донбасса переехала в Москву на улицу ПятницкуюВойна не позволила появиться в схеме Московского метрополитена станции «Донбасской», хотя такая и планировалась, но самые красивые ее детали чудом сохранились на месте древнего разрушенного храма
Здание очень массивное и тяжелое, подавляющее, что явно напоминает о его изначальном предназначении. Полукруглый фасад как бы охватывает посетителя, защищая его от окружающего мира и подталкивая в центральному входу… с тем, чтобы выбросить его с другой стороны в уже переработанном виде где-то на берегах Индигирки. Потому что "пасть удава — это вход, а не выход" (с).
Расположено сооружение совершенно бездарно. Со стороны площади Ленинского комсомола (Европейской) оно видно только сбоку. А спереди во всем великолепии его увидеть можно только зимой из парка.
К тому же улица поднимается вверх довольно круто, и здание сильно перекошено.
Еще одна особенность касается не только этого здания, а всего "правительственного квартала" Киева: все здания смотрят в разные стороны, явно демонстрируя отсутствие единства государственной власти.
В частности, Рада повернута к правительству задом и боком, правительство к администрации президента задом, а сама администрация вообще смотрит куда-то на Верхний город (собственно, его только оттуда и видно).
 
ЭксклюзивУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:43Система ПВО сбила украинские беспилотники в Брянской области
17:15Жизнь и смерть Симона Петлюры. За что убили головного атамана Украины
17:14Чахлык и Хмарочос. Неожиданный украинский язык
16:56Польские чиновники скрывали улики о подозреваемых во взрывах на "СП" - следователи
16:17Венгрия попытается "открыть глаза" Брюсселю - Сийярто
16:10Ники, Джорджи и Вилли. Они клялись друг другу в вечной любви, но пролили кровь в Великой войне
14:49Китай призвал стороны украинского конфликта избегать ударов по гражданским объектам
14:08Минобороны РФ перечислило успехи российских военных на нескольких направлениях
13:20Россия применила гиперзвуковое оружие против ОПК Украины — МО РФ
13:01Киев в нечистотах, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 8 января
12:59России важна безопасность, Западу – территории. Две стратегии по Украине
12:59Пушилин порассуждал о возможных преемниках Зеленского
12:05Украина может остаться без западной помощи из-за ударов по Белгороду – французский обозреватель
11:25ФСБ задержала жителей ЛНР, шпионивших в пользу Киева
11:20Арктический "эксперимент" США: вызов мировому сообществу
10:57Глава МИД Украины высказался о заморозке конфликта с Россией
10:25Взрывы в городах, призыв Пушилина. Главное на Украине на утро 8 января
10:20Утро на Украине началось со взрывов, есть повреждения
10:04Мэр Киева задекларировал особняк в Гамбурге
09:49Константинов заявил о неизбежном распаде Украины
Лента новостейМолния