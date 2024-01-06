Многоликая "Ночь перед Рождеством": как казаки и не только Гоголя экранизировали - 06.01.2024 Украина.ру
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Многоликая "Ночь перед Рождеством": как казаки и не только Гоголя экранизировали
Многоликая "Ночь перед Рождеством": как казаки и не только Гоголя экранизировали - 06.01.2024 Украина.ру
Многоликая "Ночь перед Рождеством": как казаки и не только Гоголя экранизировали
Одна из любимейших новогодних историй — гоголевская "Ночь перед Рождеством". Причина этого не только в том, что в СССР жил самый читающий народ, но и в нескольких весьма удачных экранизациях этой повести Николая Васильевича Гоголя
2024-01-06T20:53
2024-01-06T20:54
кино
мультипликация
кинематограф
николай васильевич гоголь
эксклюзив
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Повесть Николая Гоголя "Ночь перед Рождеством" увидела свет в 1832 году. Именно тогда вышло издание "Вечера на хуторе близ Диканьки. Повести, изданные Пасичником Рудым Паньком. Вторая книжка". Цензурное разрешение эта книга получила 31 января того года.Выйдя в свет, она стала одним из любимейших новогодних произведений читающей публики. Такая популярность привела к тому, что повесть принялись экранизировать сразу же после появления кинематографа и игровых фильмов.Немая "Ночь"Первая экранизация "Ночи перед Рождеством" появилась за год до Первой мировой войны. Режиссер Владислав Старевич — человек, гений которого отмечал сам Уолт Дисней, говоривший, что тот обогнал всех аниматоров мира на несколько десятилетий — в 1913 году снял по повести Гоголя немой художественный фильм. При этом Старевич был не только режиссером, но и сценаристом, оператором и художником картины, главные роли в которой исполнили такие звезды немого кино, как Иван Мозжухин — он играл черта — и Лидия Триденская — она играла Солоху. Для исполнителя роли Вакулы Петра Лопухина это был первый фильм в карьере, а для сыгравшей роль Оксаны дворянки Ольги Оболенской — второй. Позже Лопухин, как и Старевич с Мозжухиным, эмигрировали во Францию. Двое последних станут не только классиками русского, но и французского кино. А вот Триденская эмигрировала в Германию и, по некоторым данным, стала членом национал-социалистической организации "Российское освободительное национальное движение".Старевич — создатель первых коммерческих кукольных мультфильмов — не преминул воспользоваться спецэффектами и в экранизации "Ночи". Продолжатель дела Жоржа Мельеса — одного из пионеров кинофантастики, русский режиссер снял, как кузнец помещает черта в карман, как Пацюку и Вакуле в рот залетают вареники, как Солоха с чертом летят на метле. И пускай в этой экранизации запорожские казаки выглядят немного карикатурно, но фильм хорош, и сорок с лишним минут пролетают как один миг.Берут голосомСпустя 31 год после выхода картины Старевича, когда в мире еще громыхает Вторая мировая, в эвакуации в Казахстане на Центральной Объединенной киностудии художественных фильмов снимается фильм-опера "Черевички" режиссеров Надежды Кошеверовой и Михаила Шапиро. Премьера же состоялась много позже — 21 апреля 1945 года, когда Украина вот уже как полгода была освобождена от нацистов и их союзников, а советские войска прорвались на окраины Берлина.Фильм "Черевички" снимали по мотивам одноименной оперы Петра Чайковского — в свою очередь, ее первая постановка состоялась 19 января 1887 года в Большом театре. Либретто к опере написал Яков Полонский. Кстати, посвящена она была памяти великой княгини Елены Павловны.Роли в фильме 1944 года исполнили именитые оперные певцы. Так, Вакулу сыграл лауреат Сталинской премии Григорий Большаков. Премию эту он получил в 1942 году за… исполнение партии Вакулы в "Черевичках" Чайковского. Оксану сыграла родившаяся в 1917 году в Горловке (через несколько месяцев этот город станет частью Донецко-Криворожской Советской Республики) Лилия Гриценко. Это был дебют молодой горловчанки в кино. Роль Солохи исполнила Софья Големба, а чёрта — Георгий Гумилевский.Фильм поражает своим размахом и является первой и единственной экранизацией оперы. При этом в нем содержится небольшое отступление от повести Гоголя: в конце фильма свадьбой Вакулы и Оксаны любуется притаившийся в цветущих вишнях черт.Высота мультипликацииПрактически недостижимую планку для будущих мультипликационных воплощений "Ночи перед Рождеством" поставили сестры Брумберг — Валентина и Зинаида. Их мультфильм вышел в 1951 году.Что интересно, Оксану в мультфильме озвучивала Лилия Гриценко, сыгравшая эту же роль в вышедшем семь лет ранее фильме "Черевички". А вот ее жениха Вакулу озвучил ее родной брат — актер Николай Гриценко. В отличие от сестры, он родился еще в Екатеринославской губернии Российской империи, на станции Ясиноватой.Одним из художников-мультипликаторов "Ночи перед Рождеством" 1951 года был "отец советского "Винни-Пуха" Федор Хитрук. Ему посчастливилось работать и с классиками довоенной советской мультипликации, и с молодыми талантливыми художниками, картины которых, как и картины Хитрука, позже станут вехами в истории отечественной мультипликации. Среди последних можно назвать Романа Качанова — автора "Варежки", "Чебурашки" и "Тайны третьей планеты", Романа Давыдова — режиссера "Маугли" и Бориса Бутакова — режиссера "Конька-Горбунка" 1975 года.Высота кинематографииСпустя десять лет после мультфильма сестер Брумберг на советские киноэкраны выходит фильм "Вечера на хуторе близ Диканьки. Ночь перед Рождеством".Его режиссером был мастер киносказки — Александр Роу. Роль чёрта исполнил Георгий Милляр, "всесоюзная Баба-Яга". Не исключено, что в этом фильме ему помогла подготовка к другой роли — Кащея Бессмертного в одноименном фильме 1945 года. Как признавался Милляр в своей автобиографической книге, тогда при подготовке к съемкам он обошел оставшиеся в Москве церкви, чтобы посмотреть, как иконописцы изображали черта.Роль Оксаны исполнила киевская актриса Людмила Мызникова, а роль Вакулы — Юрий Тавров. Оба — дебютанты в кино. Еще один запоминающийся персонаж — запорожец Пацюк, роль которого исполнил Николай Яковченко. Да и исполнители других ролей были на высоте.Примечательно, что в фильм включены мультипликационные вставки, над которыми вместе с Иваном Давыдовым работал художник Григорий Козлов. За десять лет до этого он работал и над фильмом сестер Брумберг.Снимали фильм с размахом. На Кольском полуострове даже построили копию полтавского села: с тынами и хатами. И метель, в которую попадают Чуб вместе с кумом Панасом, — самая что ни на есть настоящая.Казалось бы, после этого на экранизации "Ночи перед Рождеством" можно ставить точку: и в мультипликации, и в кинематографе. Но не тут-то было.Как казаки "Ночь" рисовалиВ 1977 году студия "Киевнаучфильм" выпускает мультфильм "Приключения кузнеца Вакулы". Выглядит он гораздо беднее творения сестер Брумберг: хронометраж чуть меньше 10 минут — против 50 минут появившейся 26 годами ранее картины, палитра поскромнее, да и рисовка на любителя. Но трудились над этой картиной режиссера Евгения Сивоконя художники, которые позже впишут свое имя в историю украинской и российской мультипликации золотыми буквами. Это Александр Татарский, который позже создаст "Следствие ведут Колобки" и другие замечательные мультфильмы, Александр Викен, работавший над мультфильмом "Жили-были мысли", Михаил Титов — режиссер фантастической "Встречи", высоко оцененной на Западе.Примечательно, что один из образов "Приключений кузнеца Вакулы" — образ деревенского пьяницы — позже перекочевал в более взрослое творение работавших над картиной художников-мультипликаторов Константина Чикина, Игоря Бородавко и Нины Чуриловой — мультфильм "Как казаки на свадьбе гуляли" 1984 года. Кстати, его сюжет тоже выстроен вокруг черевичек, которые казак добывает для своей возлюбленной. Правда, в отличие от Оксаны, возлюбленная казака Тура совсем не хотела отпускать его на опасный подвиг. Если присмотреться к пьяницам в обоих мультфильмах, можно заметить их поразительное сходство: близнецы-братья. Или же речь об одном пьянице, который пил во время истории с одними черевичками, но завязал после истории со вторыми.В общем, этот фильм стал "пробой пера" для многих талантливых мультипликаторов.Мюзикл с примечательной декорациейКазалось бы, после фильма Роу не стоит и пытаться экранизировать "Ночь перед Рождеством". Однако "Старые песни о главном" в последний день 1995 года задали тренд популярности мюзиклов по классическим сюжетам. После того как в 1997 году россияне "творчески переосмыслили" гайдаевский фильм "Иван Васильевич меняет профессию", их украинские коллеги в 2001 году надумали создать украинско-российский мюзикл по гоголевской "Ночи".Он получил название "Вечера на хуторе близ Диканьки". Согласно некоторым источникам, идея создания фильма-мюзикла принадлежала продюсеру Владу Ряшину. Картина режиссера Семена Горова получила название "Вечера на хуторе близ Диканьки". Снимали ее по заказу украинского "Интера" и российского "Первого канала".Фильм собрал звезд украинской и российской эстрады. Черта играл Филипп Киркоров, Вакулу — тогда еще нормально относившийся к России и без проблем сыгравший роль на русском языке Олег Скрипка, Оксану — Ани Лорак, Солоху — Лолита Милявская, а императрицу Екатерину II — Лидия Федосеева-Шукшина.Весь фильм снят в павильонах, за исключением сцены в императорском дворце. Ее сняли действительно в императорском — Мариинском — дворце, который расположен рядом с Верховной Радой и является одной из резиденций президента Украины.Примечательно, что этот дворец был заложен по воле императрицы Елизаветы Петровны, однако она не успела в нем побывать. Первой особой императорской крови, посещавшей дворец, была именно Екатерина II. Правда, принимала она в нем не Вакулу, а будущего освободителя Венесуэлы от колониального ига и ее второго президента Франсиско Миранду.Придирчивый критик скажет, что "Вечера на хуторе близ Диканьки" по вокалу проигрывают "Черевичкам" 1944 года, а по актерской игре — своему "тезке" авторства Роу. Однако этот фильм — прекрасный слепок эпохи. Близится рождественская ночь. И если вам хочется отметить этот праздник с украинским колоритом, есть из чего выбрать. Одних только экранизаций самого новогоднего творения Гоголя не счесть — на любой вкус и хронометраж.
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кино, мультипликация, кинематограф, николай васильевич гоголь, эксклюзив
кино, мультипликация, кинематограф, Николай Васильевич Гоголь, Эксклюзив

Многоликая "Ночь перед Рождеством": как казаки и не только Гоголя экранизировали

20:53 06.01.2024 (обновлено: 20:54 06.01.2024)
 
© РИА Новости . Юрий Кавер / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© РИА Новости . Юрий Кавер
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Николай Подкопаев
обозреватель Ukraina.ru
Все материалы
Одна из любимейших новогодних историй — гоголевская "Ночь перед Рождеством". Причина этого не только в том, что в СССР жил самый читающий народ, но и в нескольких весьма удачных экранизациях этой повести Николая Васильевича Гоголя
Повесть Николая Гоголя "Ночь перед Рождеством" увидела свет в 1832 году. Именно тогда вышло издание "Вечера на хуторе близ Диканьки. Повести, изданные Пасичником Рудым Паньком. Вторая книжка". Цензурное разрешение эта книга получила 31 января того года.
Выйдя в свет, она стала одним из любимейших новогодних произведений читающей публики. Такая популярность привела к тому, что повесть принялись экранизировать сразу же после появления кинематографа и игровых фильмов.
Немая "Ночь"
Первая экранизация "Ночи перед Рождеством" появилась за год до Первой мировой войны. Режиссер Владислав Старевич — человек, гений которого отмечал сам Уолт Дисней, говоривший, что тот обогнал всех аниматоров мира на несколько десятилетий — в 1913 году снял по повести Гоголя немой художественный фильм.
При этом Старевич был не только режиссером, но и сценаристом, оператором и художником картины, главные роли в которой исполнили такие звезды немого кино, как Иван Мозжухин — он играл черта — и Лидия Триденская — она играла Солоху.
Для исполнителя роли Вакулы Петра Лопухина это был первый фильм в карьере, а для сыгравшей роль Оксаны дворянки Ольги Оболенской — второй.
Александр Ханжонков
8 августа 2019, 15:00
Хорунжий с киноаппаратом: казак из Донбасса, создавший русское кино8 августа 1877 года родился человек, чья биография могла бы лечь в основу кинокартины, но вместо этого он сам снимал кино, занимался прокатом новых лент, устраивал киностудии и заботился о том, чтобы Владимир Ленин на полном серьезе мог сказать о том, что «из всех искусств для нас важнейшим является кино»
Позже Лопухин, как и Старевич с Мозжухиным, эмигрировали во Францию. Двое последних станут не только классиками русского, но и французского кино. А вот Триденская эмигрировала в Германию и, по некоторым данным, стала членом национал-социалистической организации "Российское освободительное национальное движение".
Старевич — создатель первых коммерческих кукольных мультфильмов — не преминул воспользоваться спецэффектами и в экранизации "Ночи".
Продолжатель дела Жоржа Мельеса — одного из пионеров кинофантастики, русский режиссер снял, как кузнец помещает черта в карман, как Пацюку и Вакуле в рот залетают вареники, как Солоха с чертом летят на метле.
И пускай в этой экранизации запорожские казаки выглядят немного карикатурно, но фильм хорош, и сорок с лишним минут пролетают как один миг.
Берут голосом
Спустя 31 год после выхода картины Старевича, когда в мире еще громыхает Вторая мировая, в эвакуации в Казахстане на Центральной Объединенной киностудии художественных фильмов снимается фильм-опера "Черевички" режиссеров Надежды Кошеверовой и Михаила Шапиро.
Премьера же состоялась много позже — 21 апреля 1945 года, когда Украина вот уже как полгода была освобождена от нацистов и их союзников, а советские войска прорвались на окраины Берлина.
Фильм "Черевички" снимали по мотивам одноименной оперы Петра Чайковского — в свою очередь, ее первая постановка состоялась 19 января 1887 года в Большом театре. Либретто к опере написал Яков Полонский. Кстати, посвящена она была памяти великой княгини Елены Павловны.
Амвросий Бучма в роли немецкого солдата в фильме Арсенал - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
14 марта 2021, 01:20
День в истории. 14 марта: родился украинский актёр, который попал в русский плен и продавал славянский шкаф130 лет назад во Львове появился на свет Амвросий Максимилианович Бучма - самый яркий актёр украинского театра и кино, равных которому нет и никогда не будет. Я же попытаюсь освежить в памяти его самые знаменитые роли и поведать его уникальную биографию
Роли в фильме 1944 года исполнили именитые оперные певцы.
Так, Вакулу сыграл лауреат Сталинской премии Григорий Большаков. Премию эту он получил в 1942 году за… исполнение партии Вакулы в "Черевичках" Чайковского. Оксану сыграла родившаяся в 1917 году в Горловке (через несколько месяцев этот город станет частью Донецко-Криворожской Советской Республики) Лилия Гриценко.
Это был дебют молодой горловчанки в кино. Роль Солохи исполнила Софья Големба, а чёрта — Георгий Гумилевский.
Фильм поражает своим размахом и является первой и единственной экранизацией оперы. При этом в нем содержится небольшое отступление от повести Гоголя: в конце фильма свадьбой Вакулы и Оксаны любуется притаившийся в цветущих вишнях черт.
Высота мультипликации
Практически недостижимую планку для будущих мультипликационных воплощений "Ночи перед Рождеством" поставили сестры БрумбергВалентина и Зинаида. Их мультфильм вышел в 1951 году.
Что интересно, Оксану в мультфильме озвучивала Лилия Гриценко, сыгравшая эту же роль в вышедшем семь лет ранее фильме "Черевички". А вот ее жениха Вакулу озвучил ее родной брат — актер Николай Гриценко. В отличие от сестры, он родился еще в Екатеринославской губернии Российской империи, на станции Ясиноватой.
Александр Лукич Птушко - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
2 июля 2022, 10:17
Русский Дисней из ЛуганскаВ 1900 году в Луганске в простой крестьянской семье родился человек, которого на Западе называли не иначе как «советским Диснеем» — Александр Лукич Птушко
Одним из художников-мультипликаторов "Ночи перед Рождеством" 1951 года был "отец советского "Винни-Пуха" Федор Хитрук.
Ему посчастливилось работать и с классиками довоенной советской мультипликации, и с молодыми талантливыми художниками, картины которых, как и картины Хитрука, позже станут вехами в истории отечественной мультипликации.
Среди последних можно назвать Романа Качанова — автора "Варежки", "Чебурашки" и "Тайны третьей планеты", Романа Давыдова — режиссера "Маугли" и Бориса Бутакова — режиссера "Конька-Горбунка" 1975 года.
Высота кинематографии
Спустя десять лет после мультфильма сестер Брумберг на советские киноэкраны выходит фильм "Вечера на хуторе близ Диканьки. Ночь перед Рождеством".
Его режиссером был мастер киносказки — Александр Роу.
Роль чёрта исполнил Георгий Милляр, "всесоюзная Баба-Яга". Не исключено, что в этом фильме ему помогла подготовка к другой роли — Кащея Бессмертного в одноименном фильме 1945 года. Как признавался Милляр в своей автобиографической книге, тогда при подготовке к съемкам он обошел оставшиеся в Москве церкви, чтобы посмотреть, как иконописцы изображали черта.
Роль Оксаны исполнила киевская актриса Людмила Мызникова, а роль Вакулы — Юрий Тавров. Оба — дебютанты в кино. Еще один запоминающийся персонаж — запорожец Пацюк, роль которого исполнил Николай Яковченко. Да и исполнители других ролей были на высоте.
Вечера на хуторе близ Диканьки
8 января 2022, 01:00
Почему главный советский киносказочник снимал гоголевскую Украину на Русском Севере8 января 1962 года на большой советский экран вышел фильм, который стал одним из главных рождественских атрибутов страны, где не одобрялось празднование Рождества, Пасхи и других религиозных праздников. Но когда речь идёт об одной из лучших повестей Гоголя, которую экранизировал главный «сказочник» Советского Союза - возможно всё
Примечательно, что в фильм включены мультипликационные вставки, над которыми вместе с Иваном Давыдовым работал художник Григорий Козлов. За десять лет до этого он работал и над фильмом сестер Брумберг.
Снимали фильм с размахом. На Кольском полуострове даже построили копию полтавского села: с тынами и хатами. И метель, в которую попадают Чуб вместе с кумом Панасом, — самая что ни на есть настоящая.
Казалось бы, после этого на экранизации "Ночи перед Рождеством" можно ставить точку: и в мультипликации, и в кинематографе. Но не тут-то было.
Как казаки "Ночь" рисовали
В 1977 году студия "Киевнаучфильм" выпускает мультфильм "Приключения кузнеца Вакулы".
Выглядит он гораздо беднее творения сестер Брумберг: хронометраж чуть меньше 10 минут — против 50 минут появившейся 26 годами ранее картины, палитра поскромнее, да и рисовка на любителя.
Но трудились над этой картиной режиссера Евгения Сивоконя художники, которые позже впишут свое имя в историю украинской и российской мультипликации золотыми буквами. Это Александр Татарский, который позже создаст "Следствие ведут Колобки" и другие замечательные мультфильмы, Александр Викен, работавший над мультфильмом "Жили-были мысли", Михаил Титов — режиссер фантастической "Встречи", высоко оцененной на Западе.
Александр Татарский - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
11 декабря 2023, 08:38История
Александр Татарский: от "Пластилиновой вороны" до "Горы самоцветов"В отечественной анимации он выработал собственный стиль, который ни с чем не спутать, и, к сожалению, невозможно повторить. Его мультфильмы стали неизменным атрибутом позднего советского времени, а сам он – признанным классиком
Примечательно, что один из образов "Приключений кузнеца Вакулы" — образ деревенского пьяницы — позже перекочевал в более взрослое творение работавших над картиной художников-мультипликаторов Константина Чикина, Игоря Бородавко и Нины Чуриловой — мультфильм "Как казаки на свадьбе гуляли" 1984 года.
Кстати, его сюжет тоже выстроен вокруг черевичек, которые казак добывает для своей возлюбленной. Правда, в отличие от Оксаны, возлюбленная казака Тура совсем не хотела отпускать его на опасный подвиг.
Если присмотреться к пьяницам в обоих мультфильмах, можно заметить их поразительное сходство: близнецы-братья. Или же речь об одном пьянице, который пил во время истории с одними черевичками, но завязал после истории со вторыми.
В общем, этот фильм стал "пробой пера" для многих талантливых мультипликаторов.
Мюзикл с примечательной декорацией
Казалось бы, после фильма Роу не стоит и пытаться экранизировать "Ночь перед Рождеством".
Однако "Старые песни о главном" в последний день 1995 года задали тренд популярности мюзиклов по классическим сюжетам. После того как в 1997 году россияне "творчески переосмыслили" гайдаевский фильм "Иван Васильевич меняет профессию", их украинские коллеги в 2001 году надумали создать украинско-российский мюзикл по гоголевской "Ночи".
Он получил название "Вечера на хуторе близ Диканьки".
Фестиваль Песня года – 2020 Киркоров - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
19 августа 2022, 12:57
Украинские активисты атаковали Киркорова в Лас-ВегасеНеизвестные активисты в Лас-Вегасе, США, заметили российского певца Филиппа Киркорова и крикнули ему "Слава Украине", сообщил в соцсети украинский телеведущий Юрий Горбунов 19 августа
Согласно некоторым источникам, идея создания фильма-мюзикла принадлежала продюсеру Владу Ряшину. Картина режиссера Семена Горова получила название "Вечера на хуторе близ Диканьки". Снимали ее по заказу украинского "Интера" и российского "Первого канала".
Фильм собрал звезд украинской и российской эстрады.
Черта играл Филипп Киркоров, Вакулу — тогда еще нормально относившийся к России и без проблем сыгравший роль на русском языке Олег Скрипка, Оксану — Ани Лорак, Солоху — Лолита Милявская, а императрицу Екатерину II — Лидия Федосеева-Шукшина.
Весь фильм снят в павильонах, за исключением сцены в императорском дворце. Ее сняли действительно в императорском — Мариинском — дворце, который расположен рядом с Верховной Радой и является одной из резиденций президента Украины.
Примечательно, что этот дворец был заложен по воле императрицы Елизаветы Петровны, однако она не успела в нем побывать. Первой особой императорской крови, посещавшей дворец, была именно Екатерина II.
Правда, принимала она в нем не Вакулу, а будущего освободителя Венесуэлы от колониального ига и ее второго президента Франсиско Миранду.
Придирчивый критик скажет, что "Вечера на хуторе близ Диканьки" по вокалу проигрывают "Черевичкам" 1944 года, а по актерской игре — своему "тезке" авторства Роу. Однако этот фильм — прекрасный слепок эпохи.
Близится рождественская ночь. И если вам хочется отметить этот праздник с украинским колоритом, есть из чего выбрать. Одних только экранизаций самого новогоднего творения Гоголя не счесть — на любой вкус и хронометраж.
 
киномультипликациякинематографНиколай Васильевич ГогольЭксклюзив
 
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Заголовок открываемого материала
20:53Многоликая "Ночь перед Рождеством": как казаки и не только Гоголя экранизировали
20:49Чудо спасения церкви комсомольцами Донбасса
20:46"Белая гвардия". Почему знаменитая книга Булгакова – это роман о Рождестве
18:01Укрощение Безуглой, Patriot и ATACMS. Итоги 6 января на Украине
17:59Почему православные в России празднуют Рождество 7 января и сколько ещё это будет длиться - Ищенко
17:21В США предупредили о возможном прекращении поставок на Украину ракет для Patriot - New York Times
16:48Запад должен признать раздел Украины, чтобы избежать войны с Россией - Spectator
16:13Валерий Лобановский: легенда киевского футбола
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