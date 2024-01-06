Многоликая "Ночь перед Рождеством": как казаки и не только Гоголя экранизировали
20:53 06.01.2024 (обновлено: 20:54 06.01.2024)
Одна из любимейших новогодних историй — гоголевская "Ночь перед Рождеством". Причина этого не только в том, что в СССР жил самый читающий народ, но и в нескольких весьма удачных экранизациях этой повести Николая Васильевича Гоголя
Повесть Николая Гоголя "Ночь перед Рождеством" увидела свет в 1832 году. Именно тогда вышло издание "Вечера на хуторе близ Диканьки. Повести, изданные Пасичником Рудым Паньком. Вторая книжка". Цензурное разрешение эта книга получила 31 января того года.
Выйдя в свет, она стала одним из любимейших новогодних произведений читающей публики. Такая популярность привела к тому, что повесть принялись экранизировать сразу же после появления кинематографа и игровых фильмов.
Немая "Ночь"
Первая экранизация "Ночи перед Рождеством" появилась за год до Первой мировой войны. Режиссер Владислав Старевич — человек, гений которого отмечал сам Уолт Дисней, говоривший, что тот обогнал всех аниматоров мира на несколько десятилетий — в 1913 году снял по повести Гоголя немой художественный фильм.
При этом Старевич был не только режиссером, но и сценаристом, оператором и художником картины, главные роли в которой исполнили такие звезды немого кино, как Иван Мозжухин — он играл черта — и Лидия Триденская — она играла Солоху.
Для исполнителя роли Вакулы Петра Лопухина это был первый фильм в карьере, а для сыгравшей роль Оксаны дворянки Ольги Оболенской — второй.
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Позже Лопухин, как и Старевич с Мозжухиным, эмигрировали во Францию. Двое последних станут не только классиками русского, но и французского кино. А вот Триденская эмигрировала в Германию и, по некоторым данным, стала членом национал-социалистической организации "Российское освободительное национальное движение".
Старевич — создатель первых коммерческих кукольных мультфильмов — не преминул воспользоваться спецэффектами и в экранизации "Ночи".
Продолжатель дела Жоржа Мельеса — одного из пионеров кинофантастики, русский режиссер снял, как кузнец помещает черта в карман, как Пацюку и Вакуле в рот залетают вареники, как Солоха с чертом летят на метле.
И пускай в этой экранизации запорожские казаки выглядят немного карикатурно, но фильм хорош, и сорок с лишним минут пролетают как один миг.
Берут голосом
Спустя 31 год после выхода картины Старевича, когда в мире еще громыхает Вторая мировая, в эвакуации в Казахстане на Центральной Объединенной киностудии художественных фильмов снимается фильм-опера "Черевички" режиссеров Надежды Кошеверовой и Михаила Шапиро.
Премьера же состоялась много позже — 21 апреля 1945 года, когда Украина вот уже как полгода была освобождена от нацистов и их союзников, а советские войска прорвались на окраины Берлина.
Фильм "Черевички" снимали по мотивам одноименной оперы Петра Чайковского — в свою очередь, ее первая постановка состоялась 19 января 1887 года в Большом театре. Либретто к опере написал Яков Полонский. Кстати, посвящена она была памяти великой княгини Елены Павловны.
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Роли в фильме 1944 года исполнили именитые оперные певцы.
Так, Вакулу сыграл лауреат Сталинской премии Григорий Большаков. Премию эту он получил в 1942 году за… исполнение партии Вакулы в "Черевичках" Чайковского. Оксану сыграла родившаяся в 1917 году в Горловке (через несколько месяцев этот город станет частью Донецко-Криворожской Советской Республики) Лилия Гриценко.
Это был дебют молодой горловчанки в кино. Роль Солохи исполнила Софья Големба, а чёрта — Георгий Гумилевский.
Фильм поражает своим размахом и является первой и единственной экранизацией оперы. При этом в нем содержится небольшое отступление от повести Гоголя: в конце фильма свадьбой Вакулы и Оксаны любуется притаившийся в цветущих вишнях черт.
Высота мультипликации
Практически недостижимую планку для будущих мультипликационных воплощений "Ночи перед Рождеством" поставили сестры Брумберг — Валентина и Зинаида. Их мультфильм вышел в 1951 году.
Что интересно, Оксану в мультфильме озвучивала Лилия Гриценко, сыгравшая эту же роль в вышедшем семь лет ранее фильме "Черевички". А вот ее жениха Вакулу озвучил ее родной брат — актер Николай Гриценко. В отличие от сестры, он родился еще в Екатеринославской губернии Российской империи, на станции Ясиноватой.
Одним из художников-мультипликаторов "Ночи перед Рождеством" 1951 года был "отец советского "Винни-Пуха" Федор Хитрук.
Ему посчастливилось работать и с классиками довоенной советской мультипликации, и с молодыми талантливыми художниками, картины которых, как и картины Хитрука, позже станут вехами в истории отечественной мультипликации.
Среди последних можно назвать Романа Качанова — автора "Варежки", "Чебурашки" и "Тайны третьей планеты", Романа Давыдова — режиссера "Маугли" и Бориса Бутакова — режиссера "Конька-Горбунка" 1975 года.
Высота кинематографии
Спустя десять лет после мультфильма сестер Брумберг на советские киноэкраны выходит фильм "Вечера на хуторе близ Диканьки. Ночь перед Рождеством".
Его режиссером был мастер киносказки — Александр Роу.
Роль чёрта исполнил Георгий Милляр, "всесоюзная Баба-Яга". Не исключено, что в этом фильме ему помогла подготовка к другой роли — Кащея Бессмертного в одноименном фильме 1945 года. Как признавался Милляр в своей автобиографической книге, тогда при подготовке к съемкам он обошел оставшиеся в Москве церкви, чтобы посмотреть, как иконописцы изображали черта.
Роль Оксаны исполнила киевская актриса Людмила Мызникова, а роль Вакулы — Юрий Тавров. Оба — дебютанты в кино. Еще один запоминающийся персонаж — запорожец Пацюк, роль которого исполнил Николай Яковченко. Да и исполнители других ролей были на высоте.
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Примечательно, что в фильм включены мультипликационные вставки, над которыми вместе с Иваном Давыдовым работал художник Григорий Козлов. За десять лет до этого он работал и над фильмом сестер Брумберг.
Снимали фильм с размахом. На Кольском полуострове даже построили копию полтавского села: с тынами и хатами. И метель, в которую попадают Чуб вместе с кумом Панасом, — самая что ни на есть настоящая.
Казалось бы, после этого на экранизации "Ночи перед Рождеством" можно ставить точку: и в мультипликации, и в кинематографе. Но не тут-то было.
Как казаки "Ночь" рисовали
В 1977 году студия "Киевнаучфильм" выпускает мультфильм "Приключения кузнеца Вакулы".
Выглядит он гораздо беднее творения сестер Брумберг: хронометраж чуть меньше 10 минут — против 50 минут появившейся 26 годами ранее картины, палитра поскромнее, да и рисовка на любителя.
Но трудились над этой картиной режиссера Евгения Сивоконя художники, которые позже впишут свое имя в историю украинской и российской мультипликации золотыми буквами. Это Александр Татарский, который позже создаст "Следствие ведут Колобки" и другие замечательные мультфильмы, Александр Викен, работавший над мультфильмом "Жили-были мысли", Михаил Титов — режиссер фантастической "Встречи", высоко оцененной на Западе.
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Примечательно, что один из образов "Приключений кузнеца Вакулы" — образ деревенского пьяницы — позже перекочевал в более взрослое творение работавших над картиной художников-мультипликаторов Константина Чикина, Игоря Бородавко и Нины Чуриловой — мультфильм "Как казаки на свадьбе гуляли" 1984 года.
Кстати, его сюжет тоже выстроен вокруг черевичек, которые казак добывает для своей возлюбленной. Правда, в отличие от Оксаны, возлюбленная казака Тура совсем не хотела отпускать его на опасный подвиг.
Если присмотреться к пьяницам в обоих мультфильмах, можно заметить их поразительное сходство: близнецы-братья. Или же речь об одном пьянице, который пил во время истории с одними черевичками, но завязал после истории со вторыми.
В общем, этот фильм стал "пробой пера" для многих талантливых мультипликаторов.
Мюзикл с примечательной декорацией
Казалось бы, после фильма Роу не стоит и пытаться экранизировать "Ночь перед Рождеством".
Однако "Старые песни о главном" в последний день 1995 года задали тренд популярности мюзиклов по классическим сюжетам. После того как в 1997 году россияне "творчески переосмыслили" гайдаевский фильм "Иван Васильевич меняет профессию", их украинские коллеги в 2001 году надумали создать украинско-российский мюзикл по гоголевской "Ночи".
Он получил название "Вечера на хуторе близ Диканьки".
Согласно некоторым источникам, идея создания фильма-мюзикла принадлежала продюсеру Владу Ряшину. Картина режиссера Семена Горова получила название "Вечера на хуторе близ Диканьки". Снимали ее по заказу украинского "Интера" и российского "Первого канала".
Фильм собрал звезд украинской и российской эстрады.
Черта играл Филипп Киркоров, Вакулу — тогда еще нормально относившийся к России и без проблем сыгравший роль на русском языке Олег Скрипка, Оксану — Ани Лорак, Солоху — Лолита Милявская, а императрицу Екатерину II — Лидия Федосеева-Шукшина.
Весь фильм снят в павильонах, за исключением сцены в императорском дворце. Ее сняли действительно в императорском — Мариинском — дворце, который расположен рядом с Верховной Радой и является одной из резиденций президента Украины.
Примечательно, что этот дворец был заложен по воле императрицы Елизаветы Петровны, однако она не успела в нем побывать. Первой особой императорской крови, посещавшей дворец, была именно Екатерина II.
Правда, принимала она в нем не Вакулу, а будущего освободителя Венесуэлы от колониального ига и ее второго президента Франсиско Миранду.
Придирчивый критик скажет, что "Вечера на хуторе близ Диканьки" по вокалу проигрывают "Черевичкам" 1944 года, а по актерской игре — своему "тезке" авторства Роу. Однако этот фильм — прекрасный слепок эпохи.
Близится рождественская ночь. И если вам хочется отметить этот праздник с украинским колоритом, есть из чего выбрать. Одних только экранизаций самого новогоднего творения Гоголя не счесть — на любой вкус и хронометраж.