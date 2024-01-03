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Харьков, 3 января - второй раз в красную реку

Харьков, 3 января - второй раз в красную реку - 03.01.2024 Украина.ру

Харьков, 3 января - второй раз в красную реку

О событиях в Харькове, последовавшими после 3 января 1919 года не любили вспоминать советские историки, зато подробно писали белые мемуаристы. И до сих пор цельная картина вторичного установления в городе Советской власти и красного террора восстанавливается с большим трудом

2024-01-03T09:19

2024-01-03T09:19

2024-01-03T09:19

история

харьков

гражданская война

1919 г

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За несколько дней до новогодних праздников в Харькове поступил в продажу отрывной ("отрывочный") календарь на 1919 г., изданный "на русско-украинском языке" в издательстве Радомышельского и Левитануса. Даты в нём были указаны и по старому, и по новому стилю. Издатели как будто догадывались, что власть в этом году сменится несколько раз – ведь белые" пользовались старым, юлианским календарём, а красные и петлюровцы – новым, григорианским.1 января (по новому стилю) в городе началось большевистское восстание против петлюровской Директории. Возглавляло восстание исполнительное бюро ЦК РКП(б) во главе с Яковом Яковлевым. К моменту описываемых событий этот уроженец Гродно входил в состав ЦК КП(б) Украины, а год спустя — возглавлял Харьковский губком партии, затем ушёл на повышение в Москву, где дослужился до наркома земледелия и был расстрелян в 1938 году как враг народа.В распоряжении полковника Болбочана в теории была вся "Левобережная группа войск УНР", а в реальности — гарнизон Харькова в две тысячи штыков. Но и этого было бы достаточно, чтобы без особого труда подавить любое восстание.Но в Харькове ещё оставались немецкие оккупационные части из контингента, введённого после Брестского мира. А в этих частях после революции в Германии верховодили советы солдатских депутатов. При молчаливом бездействии офицеров они заняли позицию, явно недружественную украинской власти.Немецкие солдаты передали большевикам часть своего оружия и поставили Болбочану ультиматум: в течение суток вывести все свои войска из Харькова на расстояние в 25 километров от города. Харьков перешел под контроль пролетарских отрядов, но фактически оставался в руках немецкого воинства.Для Болбочана, который считается чуть ли не одним из самых успешных украинских военных деятелей, это стало началом конца. Петлюра видел в нём конкурента, а Винниченко в принципе не доверял военным. Потеря Харькова и Полтавы стала поводом для украинских вождей свести с полковником счёты.А что же Красная армия? 1 января её части заняли железнодорожную станцию Слатино по дороге из Белгорода, а 3 января вошли в очищенный немцами и местными большевиками Харьков.Уже на следующий день после взятия Харькова приказом Реввоенсковета республики на базе Украинской советской армии был организован Украинский фронт. Как писал один из первых историографов Гражданской войны военспец Николай Какурин:"Главным назначением нового фронта являлось занятие и оборона Донецкого бассейна, для чего надлежало тесно увязать свои действия с действиями Южного фронта. (…) Партизанские отряды разрослись до такого размера и удельного веса, что почти совершенно поглотили костяк регулярной Красной Армии и увлекли её далеко за пределы задач, возложенных на неё главкомом Вацетисом".После того, как 3 января Харьков полностью был взят красными, началась дипломатическая переписка.Нарком иностранных дел советской России Георгий Чичерин написал: "Никакого войска Российской Социалистической Советской Республики на Украине нет. Военная акция на Украине в этот момент проводится между войском Директории и войсками Украинского Советского Правительства, которое является целиком независимым".В Киеве же ситуацию в ответной ноте протеста оценивали так: "В районе Харькова оперирует регулярное войско российской армии. Состоит оно преимущественно из Китайцев, Латышей, Мадьяров и частично Русских… Утверждение комиссара дел иностранных, будто бы это войско состоит из Украинцев, явно не соответствует действительности".Что касается латышей, то они в большом количестве жили в Харькове с тех пор, как в 1915 году сюда был эвакуирован из Риги завод ВЭК вместе с рабочими. Год спустя на несколько харьковских предприятий завезли китайских, как бы теперь сказали, гастарбайтеров, и те построили за паровозостроительным заводом целый чайна-таун со своими порядками. Кроме того, в Харькове же оставалось много австро-венгерских военнопленных, которых немцы возвращали домой медленно.Однако если посмотреть списки личного состава, то можно увидеть, что большинство красноармейцев были местными. За одну первую неделю года в Харькове в первый пролетарский полк записались три тысячи человек.4 января в 9.00 в Харькове был дан парад советских войск, который приняли представитель украинского советского правительства Затонский и Антонов-Овсеенко.6 января 1919 года в Харькове Временное рабоче-крестьянское правительство Украины приняло решение о том, что Украина отныне будет именоваться Украинской Социалистической Советской Республикой. Постановление за номером 2, называлось "О спиртных напитках". Правительство запрещало всякую продажу спиртного, сделав примечание, что таковым считается любой напиток, содержащий более 1% алкоголя. Было запрещено самогоноварение.Третьим своим постановлением оно объявило о порядке национализации промышленных предприятий. А постановление № 4 было "О конфискации брошенного имущества". Оно гласило: "Все лица, бежавшие из мест, в которых восстановлена Советская власть, объявляются врагами трудящихся и подлежат суду революционного трибунала. Все имущество вышеназванных лиц, в чем бы оно ни состояло, объявляется собственностью Украинской Социалистической Советской Республики".В Харькове закрыли небольшевиствские газеты. И если для редактора "Новой России" Владимира Даватца это было впервые, то многоопытный владелец "Южного края" Александр Иозефович с грустью заметил: "А что вы хотели? Если запахло большевиками, то нас опять закрывают".Впрочем, Александр Александрович, который еще раз возобновит издание, а большевики его закроют окончательно в декабре 1919 года, в отличие от других "классово чуждых" газетчиков, никуда не уедет, умрёт естественной смертью в конце 30-х.Разумеется, победители тут же стали превращать город в мемориальное кладбище. Из Царицына воинами 10-й армии был доставлен в цинковом гробу прах 24-летнего любимца харьковских большевиков Николая Александровича Руднева, погибшего в октябре 1918 года. С воинскими почестями прах Руднева был захоронен на Михайловской площади, названной его именем. Там же позднее ему был воздвигнут памятник, которые снесли местные хунвейбины в 2014 году, а затем губернатор Райнин назвал площадь именем "Небесной Сотни".Жертвы националистического террора и бойцы, павшие смертью героев при взятии Харькова, были похоронены на Соборной площади у здания Присутственных мест. Накануне 40-летия Октября там был открыт памятник, а через год зажжен вечный огонь. Сейчас он посвящен "защитникам Украины".Впрочем, белые спустя полгода убрали захоронения из не положенных для этого мест, но городские власти почему-то только 100 лет спустя со специальным щупом проверяли, на какой глубине лежит цинковый гроб, чтобы перенести прах Руднева на кладбище. Ведь предупреждали же их, что там ничего нет и эту работу сделали задолго до того, как они спохватились.А что же харьковцы? Остановимся на записях двух девочек, которые были свидетельницами этой очередной, но далеко не последней смены власти в Харькове.Харьковская гимназистка Ирина Кнорринг (1906-1943), впоследствии жена героя французского сопротивления, писала: "6 января 1919. Понедельник (нов. ст.) Завтра Рождество. И ничего приятного, ничего интересного оно не принесет с собой. Опять большевики. Никуда нельзя пойти на праздник, а уж и думать нечего — в театр. Даже подарков не будет. Мамочка мне сама сказала, что она мне не успела купить ничего, да и я не приготовила подарков, болезнь помешала. Ведь я была больна.7 января 1919. Вторник. Рождество Христово! Ура!!! Все-таки Рождество. Чёрт с ними, с большевиками. Они вчера, вооруженные винтовками, штук 10, ходили по домам и забирали буржуев. Говорят, рыть окопы под Люботином. Пришли и к нам. Как узнали, что Папа-Коля учитель, не взяли его. Вчера мы сильно волновались, сегодня всё забыто! Ура!!! Всех поздравляю с Рождеством Христовым. Всех! Я получила второй подарок (один от Феи, другой от Мамочки). Мамочка мне подарила кольцо с каменьями (забыла, как называются). Я рада, я ужасно рада. От радости не могу писать. Я думала еще вчера, что Рождество не принесет мне ничего интересного. А оно принесло! Как все хорошо! Ура!!! С праздником всех! Ура!!!".Ученица института благородных девиц Наталия Морозова вспоминала: "Мы, разумеется, об этом (свержении гетмана — Ред.) ничего не знали. Но руководство института, понимая серьезность положения, решило прекратить деятельность института и отправить нас по домам. Это, вероятно, было в начале ноября. Насколько я помню, в этот год (III класс) мы занимались очень недолго.Отпуская нас, нам сказали, что мы уезжаем на небольшой срок и поэтому можем часть своих вещей оставить в институте. Своих дневников я больше не видела. 3 января 1919 года в Харьков вступили войска красных, и в течение двух недель советская власть установилась на всей территории Харьковской губернии.В Чугуеве я и сестра поступили в местную гимназию: я в V класс, соответствовавший нашему III-му. В гимназию я ходила в институтской форме. Белую пелеринку, передник, рукавчики я теперь стирала и гладила сама. Класс был совсем другой, чужой. Мои отношения с новыми одноклассниками были нейтральны, но с двумя девочками я подружилась.Дома у нас теперь никаких работниц не было. Мама сама готовила обед, мы с сестрой убирали комнаты. Однажды я мыла пол в большой комнате. К порогу подошла бабушка и вдруг с какой-то горечью говорит мне: "Никак не могу понять, кто же вы: барышни или горничные?!" Я очень удивилась: "Барышни, конечно, барышни! Мою пол, а все равно я барышня!""И будут ещё дни, которые одни горожане будут считать днями освобождения, а другие — днями скорби. Будут не раз праздники и похороны жертв и красного, и белого террора. И так до 12 декабря 1919 года, пока Красная армия не вошла в город "всерьёз и надолго".

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Дмитрий Губин

Дмитрий Губин

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Дмитрий Губин

история, харьков, гражданская война, 1919 г, история украины, история новороссии, большевики