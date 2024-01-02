"Поднимайте восстание!" С чего начался 2024 год для Украины
Внезапно Алексей Арестович*, который год назад был основным спикером Офиса президента Украины, призвал Украину к бунту
"Выходите на митинги, народ!" – прямо призывает Арестович*.
"Нельзя бунтующих людей собирать в лагеря и давать им оружие. Это очень простая истина", – говорит он.
Таким образом, если не получится "скинуть режим", получится сорвать мобилизацию, объясняет своим слушателям Арестович*, и на это действительно мало что можно возразить.
Повод для призыва к бунту – конечно, поголовная постановка женщин и инвалидов на воинский учёт и последующая их мобилизация.
Переобувание Арестовича настолько грандиозно, что его бывшие верные украинские слушатели, покупавшие подушки с фотографиями Арестовича* для лучшего сна (не шутка!), пораскрывали рты и молчат. Молчат, потому что не в силах сделать вдох и закричать...
А что кричать? "Зрада?" Так они практически все так же думают, как Арестович*.
Осталось только дождаться, кто крикнет наконец первым: "Царь ненастоящий!", и волна ненависти обрушится на Зеленского.
Кто это будет: Юлия Владимировна Тимошенко или Алексей "ракет у русских осталось на 2-3 недели"?
Республиканцы, Тимошенко и другие
Как пишут в украинских каналах, Юлия Владимировна нашла общий язык с кем-то из республиканской партии США. Ей хотелось бы, конечно, вернуться в большую политику. А республиканцам – очень хотелось бы показать, к чему привела политика Байдена на Украине.
Так что цели неожиданно и полностью совпали.
А тут как раз невероятный по своим последствиям закон о мобилизации, по которому на Украине начнут скоро призывать калек и инвалидов, а всех остальных не вставших на воинский учёт – поражать в правах, даже отнимая право на вождение машины или банковские услуги.
И впереди ещё всеобщий налог в 18 процентов на любое поступление денег на карточку украинца в банке. На любое! Даже если мама перечислила сыну или внук – бабушке.
Основа для народного возмущения полностью готова.
Но вот партии у Арестовича* нет. А у Юлии Владимировны есть. Не та, конечно, "Батькивщина", что когда-то была, но всё же и партия есть, и ячейки на местах. Осталось только добавить к Тимошенко Арестовича*, и гремучая смесь готова.
Тем более, что в последнее время Юлия Тимошенко "зажигает" в Раде как в старые добрые времена. Выступила против легализации каннабиса на Украине. Против ЛГБТ**. И вот – против мобилизации.
Электорат Тимошенко был всегда больше женский, среднего возраста. Сегодня, с учетом пробежавших лет, это женщины среднего и старшего возраста, больше из сёл, чем из городов. Конечно же, они против ЛГБТ и каннабиса, и против мобилизации, естественно, – двумя руками.
А учитывая, что в стране остались, в основном, женщины, и как раз немолодого возраста, шансы Тимошенко на успех в случае выборов резко возрастают. Но сегодня Тимошенко "против мобилизации" поддержат абсолютно все – и молодежь тоже, из любых городов и сел Украины.
После призыва к отмене всех последних законов партия пополнится новыми активистами очень и очень быстро. Так что как завершился 2023 призывом к бунту, так и начнётся 2024 им же.
А Юлия Владимировна вполне может стать новым трендом украинской политики в 2024 году. Никто не думал, что такое возможно. Но тенденция налицо: Юлия Тимошенко возвращается!
Полная разруха
Остальные темы и прогнозы для Украины на 2024 год – очень грустные. Денег нет, уже даже на зарплату военным и на пенсии может не хватить, буквально в январе – феврале. Так утверждают официальные спикеры украинской власти.
Мобилизация оставит Украину окончательно без мужчин. А может, уже и без части женского населения.
Сам Киев уходит под землю. Станции метро продолжают отключать от эксплуатации.
Никто не ожидал? После захвата Лавры, считай, сатанистами, которые рядятся в одежды "ПЦУ", и после "нового щита" для Родины-матери?
А сколько разрушено памятников, в первую очередь, основателю Украины – Владимиру Ленину?
Тенденция тотальной деградации и разрухи – это закономерные последствия разрушения святынь.
И конечно, судьба страны-колонии попросту всегда незавидна. Вот чему можно поучиться на примере Украины. И о чем напишут потом в учебниках истории.
Страна-колония всегда сжирается страной-колонизатором – с помощью компрадорских элит из числа аборигенов.
25 декабря 2023, 08:18Скоро начнут стрелять в военкомов. Украинские эксперты и политики о перспективах тотальной мобилизацииНа Украине обсуждают планы власти усилить мобилизацию внутри страны и идею вернуть из-за границы украинских мужчин призывного возраста с тем, чтобы и их поставить под ружье. Эксперты сомневаются в реалистичности такой идеи, но власть дает понять, что она не такая уж и фантастическая.
Будет ли новый Майдан
Произойдёт ли настоящий бунт?
Для этого нужны огромные финансовые ресурсы, поддержка из-за рубежа и организаторы на местах: партии, политики. Палатки на Майданах сами собой не появляются, вместе со сценой, артистами, с флагами, едой и бесконечным "перформансом".
Наверное, пока нет. Но ненависть народа уже такова, что Зеленскому опросы о поддержке лучше не проводить. И это, кстати, основной маркер: он уйдёт.
Зеленскому поручили огласить самые непопулярные решения властей из-за рубежа. И вместе с поражением на фронте и отсутствием денег это для него приговор: он должен будет уйти.
Турбулентность нарастает
А помните: "Я не ваш оппонент, я ваш приговор"? Зеленский говорил это Порошенко.
Порошенко, который тоже имел на конец своего президентства внушительный антирейтинг, возвращается в большую политику. Да он оттуда и не уходил.
Но сейчас с ним, видимо, работают западные политтехнологи. В новых роликах у него – хорошо поставленная речь, имидж "отца нации". У Порошенко оставался всегда верный электорат: "армия, мова, вира". И сейчас к нему тоже вернутся те, кто политически примкнул когда-то к "Зе".
Впереди на Украине – период большой турбулентности. Многие политики вернутся, даже те, кого сейчас никто не ожидает увидеть вновь.
1 апреля на Украине должен быть уже новый президент. В условиях отсутствия выборов это – спикер парламента. "Зе" тоже может, конечно, всё-таки попробовать продлить свои полномочия.
31 декабря 2023, 04:01"Спираль смерти". Украинские эксперты и политики о будущем страныПродолжение конфликта делает вполне реальной перспективу практически полного обезлюживания Украины. Но, может быть, именно этого и добивается нынешняя власть, ведь земля, на которой живут украинцы, продается и будет продана
Но как? После законов о смертельной мобилизации чуть ли не всего населения страны?
Не факт, что он вообще досидит до 1 апреля в кресле президента Украины.
* Внесён Росфинмониторнгом в реестр спонсоров терроризма и экстремизма
** Движение запрещено в РФ