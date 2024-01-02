"Поднимайте восстание!" С чего начался 2024 год для Украины - 02.01.2024 Украина.ру
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"Поднимайте восстание!" С чего начался 2024 год для Украины
"Поднимайте восстание!" С чего начался 2024 год для Украины - 02.01.2024 Украина.ру
"Поднимайте восстание!" С чего начался 2024 год для Украины
Внезапно Алексей Арестович*, который год назад был основным спикером Офиса президента Украины, призвал Украину к бунту
2024-01-02T04:56
2024-01-02T04:56
эксклюзив
украина
владимир зеленский
алексей арестович
юлия тимошенко
петр порошенко
выборы
мобилизация
лгбт
майдан
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"Выходите на митинги, народ!" – прямо призывает Арестович*."Нельзя бунтующих людей собирать в лагеря и давать им оружие. Это очень простая истина", – говорит он.Таким образом, если не получится "скинуть режим", получится сорвать мобилизацию, объясняет своим слушателям Арестович*, и на это действительно мало что можно возразить.Повод для призыва к бунту – конечно, поголовная постановка женщин и инвалидов на воинский учёт и последующая их мобилизация.Переобувание Арестовича настолько грандиозно, что его бывшие верные украинские слушатели, покупавшие подушки с фотографиями Арестовича* для лучшего сна (не шутка!), пораскрывали рты и молчат. Молчат, потому что не в силах сделать вдох и закричать...А что кричать? "Зрада?" Так они практически все так же думают, как Арестович*.Осталось только дождаться, кто крикнет наконец первым: "Царь ненастоящий!", и волна ненависти обрушится на Зеленского.Кто это будет: Юлия Владимировна Тимошенко или Алексей "ракет у русских осталось на 2-3 недели"?Республиканцы, Тимошенко и другиеКак пишут в украинских каналах, Юлия Владимировна нашла общий язык с кем-то из республиканской партии США. Ей хотелось бы, конечно, вернуться в большую политику. А республиканцам – очень хотелось бы показать, к чему привела политика Байдена на Украине.Так что цели неожиданно и полностью совпали.А тут как раз невероятный по своим последствиям закон о мобилизации, по которому на Украине начнут скоро призывать калек и инвалидов, а всех остальных не вставших на воинский учёт – поражать в правах, даже отнимая право на вождение машины или банковские услуги.И впереди ещё всеобщий налог в 18 процентов на любое поступление денег на карточку украинца в банке. На любое! Даже если мама перечислила сыну или внук – бабушке.Основа для народного возмущения полностью готова.Но вот партии у Арестовича* нет. А у Юлии Владимировны есть. Не та, конечно, "Батькивщина", что когда-то была, но всё же и партия есть, и ячейки на местах. Осталось только добавить к Тимошенко Арестовича*, и гремучая смесь готова.Тем более, что в последнее время Юлия Тимошенко "зажигает" в Раде как в старые добрые времена. Выступила против легализации каннабиса на Украине. Против ЛГБТ**. И вот – против мобилизации.Электорат Тимошенко был всегда больше женский, среднего возраста. Сегодня, с учетом пробежавших лет, это женщины среднего и старшего возраста, больше из сёл, чем из городов. Конечно же, они против ЛГБТ и каннабиса, и против мобилизации, естественно, – двумя руками.А учитывая, что в стране остались, в основном, женщины, и как раз немолодого возраста, шансы Тимошенко на успех в случае выборов резко возрастают. Но сегодня Тимошенко "против мобилизации" поддержат абсолютно все – и молодежь тоже, из любых городов и сел Украины.После призыва к отмене всех последних законов партия пополнится новыми активистами очень и очень быстро. Так что как завершился 2023 призывом к бунту, так и начнётся 2024 им же.А Юлия Владимировна вполне может стать новым трендом украинской политики в 2024 году. Никто не думал, что такое возможно. Но тенденция налицо: Юлия Тимошенко возвращается!Полная разрухаОстальные темы и прогнозы для Украины на 2024 год – очень грустные. Денег нет, уже даже на зарплату военным и на пенсии может не хватить, буквально в январе – феврале. Так утверждают официальные спикеры украинской власти.Мобилизация оставит Украину окончательно без мужчин. А может, уже и без части женского населения.Сам Киев уходит под землю. Станции метро продолжают отключать от эксплуатации.Никто не ожидал? После захвата Лавры, считай, сатанистами, которые рядятся в одежды "ПЦУ", и после "нового щита" для Родины-матери?А сколько разрушено памятников, в первую очередь, основателю Украины – Владимиру Ленину?Тенденция тотальной деградации и разрухи – это закономерные последствия разрушения святынь.И конечно, судьба страны-колонии попросту всегда незавидна. Вот чему можно поучиться на примере Украины. И о чем напишут потом в учебниках истории.Страна-колония всегда сжирается страной-колонизатором – с помощью компрадорских элит из числа аборигенов.Будет ли новый МайданПроизойдёт ли настоящий бунт?Для этого нужны огромные финансовые ресурсы, поддержка из-за рубежа и организаторы на местах: партии, политики. Палатки на Майданах сами собой не появляются, вместе со сценой, артистами, с флагами, едой и бесконечным "перформансом".Наверное, пока нет. Но ненависть народа уже такова, что Зеленскому опросы о поддержке лучше не проводить. И это, кстати, основной маркер: он уйдёт.Зеленскому поручили огласить самые непопулярные решения властей из-за рубежа. И вместе с поражением на фронте и отсутствием денег это для него приговор: он должен будет уйти.Турбулентность нарастаетА помните: "Я не ваш оппонент, я ваш приговор"? Зеленский говорил это Порошенко.Порошенко, который тоже имел на конец своего президентства внушительный антирейтинг, возвращается в большую политику. Да он оттуда и не уходил.Но сейчас с ним, видимо, работают западные политтехнологи. В новых роликах у него – хорошо поставленная речь, имидж "отца нации". У Порошенко оставался всегда верный электорат: "армия, мова, вира". И сейчас к нему тоже вернутся те, кто политически примкнул когда-то к "Зе".Впереди на Украине – период большой турбулентности. Многие политики вернутся, даже те, кого сейчас никто не ожидает увидеть вновь.1 апреля на Украине должен быть уже новый президент. В условиях отсутствия выборов это – спикер парламента. "Зе" тоже может, конечно, всё-таки попробовать продлить свои полномочия.Но как? После законов о смертельной мобилизации чуть ли не всего населения страны?Не факт, что он вообще досидит до 1 апреля в кресле президента Украины.* Внесён Росфинмониторнгом в реестр спонсоров терроризма и экстремизма** Движение запрещено в РФ
https://ukraina.ru/20231225/1052370452.html
https://ukraina.ru/20231228/1052473515.html
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Елена Мурзина
Елена Мурзина
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96
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, владимир зеленский, алексей арестович, юлия тимошенко, петр порошенко, выборы, мобилизация, лгбт, майдан
Эксклюзив, Украина, Владимир Зеленский, Алексей Арестович, Юлия Тимошенко, Петр Порошенко, выборы, мобилизация, ЛГБТ, Майдан

"Поднимайте восстание!" С чего начался 2024 год для Украины

04:56 02.01.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкАкции на Украине к годовщине событий на Майдане
Акции на Украине к годовщине событий на Майдане - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Елена Мурзина
автор издания Украина.ру
Все материалы
Внезапно Алексей Арестович*, который год назад был основным спикером Офиса президента Украины, призвал Украину к бунту
"Выходите на митинги, народ!" – прямо призывает Арестович*.
"Нельзя бунтующих людей собирать в лагеря и давать им оружие. Это очень простая истина", – говорит он.
Таким образом, если не получится "скинуть режим", получится сорвать мобилизацию, объясняет своим слушателям Арестович*, и на это действительно мало что можно возразить.
Повод для призыва к бунту – конечно, поголовная постановка женщин и инвалидов на воинский учёт и последующая их мобилизация.
Переобувание Арестовича настолько грандиозно, что его бывшие верные украинские слушатели, покупавшие подушки с фотографиями Арестовича* для лучшего сна (не шутка!), пораскрывали рты и молчат. Молчат, потому что не в силах сделать вдох и закричать...
А что кричать? "Зрада?" Так они практически все так же думают, как Арестович*.
Осталось только дождаться, кто крикнет наконец первым: "Царь ненастоящий!", и волна ненависти обрушится на Зеленского.
Кто это будет: Юлия Владимировна Тимошенко или Алексей "ракет у русских осталось на 2-3 недели"?
25 декабря 2023, 08:47
"Украины больше нет". Так говорит Арестович*, но ничего не делаетНедавние выступления Алексея Арестовича*, бывшего советника Офиса президента Украины, привели в шок большую часть "патриотов" Украины
Республиканцы, Тимошенко и другие
Как пишут в украинских каналах, Юлия Владимировна нашла общий язык с кем-то из республиканской партии США. Ей хотелось бы, конечно, вернуться в большую политику. А республиканцам – очень хотелось бы показать, к чему привела политика Байдена на Украине.
Так что цели неожиданно и полностью совпали.
А тут как раз невероятный по своим последствиям закон о мобилизации, по которому на Украине начнут скоро призывать калек и инвалидов, а всех остальных не вставших на воинский учёт – поражать в правах, даже отнимая право на вождение машины или банковские услуги.
И впереди ещё всеобщий налог в 18 процентов на любое поступление денег на карточку украинца в банке. На любое! Даже если мама перечислила сыну или внук – бабушке.
Основа для народного возмущения полностью готова.
Но вот партии у Арестовича* нет. А у Юлии Владимировны есть. Не та, конечно, "Батькивщина", что когда-то была, но всё же и партия есть, и ячейки на местах. Осталось только добавить к Тимошенко Арестовича*, и гремучая смесь готова.
Тем более, что в последнее время Юлия Тимошенко "зажигает" в Раде как в старые добрые времена. Выступила против легализации каннабиса на Украине. Против ЛГБТ**. И вот – против мобилизации.
Электорат Тимошенко был всегда больше женский, среднего возраста. Сегодня, с учетом пробежавших лет, это женщины среднего и старшего возраста, больше из сёл, чем из городов. Конечно же, они против ЛГБТ и каннабиса, и против мобилизации, естественно, – двумя руками.
А учитывая, что в стране остались, в основном, женщины, и как раз немолодого возраста, шансы Тимошенко на успех в случае выборов резко возрастают. Но сегодня Тимошенко "против мобилизации" поддержат абсолютно все – и молодежь тоже, из любых городов и сел Украины.
28 декабря 2023, 16:30
Оппозиция пользуется моментом. Зачем Тимошенко потребовала от Зеленского план БОдин из лидеров украинской оппозиции, непотопляемая Юлия Тимошенко, обратилась к президенту Зеленскому с просьбой проявить прагматизм и предложить Украине план Б
После призыва к отмене всех последних законов партия пополнится новыми активистами очень и очень быстро. Так что как завершился 2023 призывом к бунту, так и начнётся 2024 им же.
А Юлия Владимировна вполне может стать новым трендом украинской политики в 2024 году. Никто не думал, что такое возможно. Но тенденция налицо: Юлия Тимошенко возвращается!
Полная разруха
Остальные темы и прогнозы для Украины на 2024 год – очень грустные. Денег нет, уже даже на зарплату военным и на пенсии может не хватить, буквально в январе – феврале. Так утверждают официальные спикеры украинской власти.
Мобилизация оставит Украину окончательно без мужчин. А может, уже и без части женского населения.
Сам Киев уходит под землю. Станции метро продолжают отключать от эксплуатации.
Никто не ожидал? После захвата Лавры, считай, сатанистами, которые рядятся в одежды "ПЦУ", и после "нового щита" для Родины-матери?
А сколько разрушено памятников, в первую очередь, основателю Украины – Владимиру Ленину?
Тенденция тотальной деградации и разрухи – это закономерные последствия разрушения святынь.
И конечно, судьба страны-колонии попросту всегда незавидна. Вот чему можно поучиться на примере Украины. И о чем напишут потом в учебниках истории.
Страна-колония всегда сжирается страной-колонизатором – с помощью компрадорских элит из числа аборигенов.
25 декабря 2023, 08:18
Скоро начнут стрелять в военкомов. Украинские эксперты и политики о перспективах тотальной мобилизацииНа Украине обсуждают планы власти усилить мобилизацию внутри страны и идею вернуть из-за границы украинских мужчин призывного возраста с тем, чтобы и их поставить под ружье. Эксперты сомневаются в реалистичности такой идеи, но власть дает понять, что она не такая уж и фантастическая.
Будет ли новый Майдан
Произойдёт ли настоящий бунт?
Для этого нужны огромные финансовые ресурсы, поддержка из-за рубежа и организаторы на местах: партии, политики. Палатки на Майданах сами собой не появляются, вместе со сценой, артистами, с флагами, едой и бесконечным "перформансом".
Наверное, пока нет. Но ненависть народа уже такова, что Зеленскому опросы о поддержке лучше не проводить. И это, кстати, основной маркер: он уйдёт.
Зеленскому поручили огласить самые непопулярные решения властей из-за рубежа. И вместе с поражением на фронте и отсутствием денег это для него приговор: он должен будет уйти.
Турбулентность нарастает
А помните: "Я не ваш оппонент, я ваш приговор"? Зеленский говорил это Порошенко.
Порошенко, который тоже имел на конец своего президентства внушительный антирейтинг, возвращается в большую политику. Да он оттуда и не уходил.
Но сейчас с ним, видимо, работают западные политтехнологи. В новых роликах у него – хорошо поставленная речь, имидж "отца нации". У Порошенко оставался всегда верный электорат: "армия, мова, вира". И сейчас к нему тоже вернутся те, кто политически примкнул когда-то к "Зе".
Впереди на Украине – период большой турбулентности. Многие политики вернутся, даже те, кого сейчас никто не ожидает увидеть вновь.
1 апреля на Украине должен быть уже новый президент. В условиях отсутствия выборов это – спикер парламента. "Зе" тоже может, конечно, всё-таки попробовать продлить свои полномочия.
- РИА Новости, 1920, 31.12.2023
31 декабря 2023, 04:01
"Спираль смерти". Украинские эксперты и политики о будущем страныПродолжение конфликта делает вполне реальной перспективу практически полного обезлюживания Украины. Но, может быть, именно этого и добивается нынешняя власть, ведь земля, на которой живут украинцы, продается и будет продана
Но как? После законов о смертельной мобилизации чуть ли не всего населения страны?
Не факт, что он вообще досидит до 1 апреля в кресле президента Украины.
* Внесён Росфинмониторнгом в реестр спонсоров терроризма и экстремизма
** Движение запрещено в РФ
 
ЭксклюзивУкраинаВладимир ЗеленскийАлексей АрестовичЮлия ТимошенкоПетр ПорошенковыборымобилизацияЛГБТМайдан
 
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