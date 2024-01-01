Захарова рассказала о террористическом зверье, которое обитает на Украине и приносит горе Донецку - 01.01.2024 Украина.ру
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Захарова рассказала о террористическом зверье, которое обитает на Украине и приносит горе Донецку
Захарова рассказала о террористическом зверье, которое обитает на Украине и приносит горе Донецку - 01.01.2024 Украина.ру
Захарова рассказала о террористическом зверье, которое обитает на Украине и приносит горе Донецку
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила ракетный обстрел Донецка украинскими войсками в новогоднюю ночь
2024-01-01T10:53
2024-01-01T10:53
новости
россия
украина
мария захарова
терроризм
белгород
донецк
обстрелы
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Под ракетный удар ВСУ после полуночи попали Калининский, Ворошиловский, Петровский и Буденновский районы Донецка, а также находящаяся примерно в 50 километрах от административного центра Горловка.В результате обстрела повреждения получили здание школы, жилые многоэтажки, детский магазин, бизнес-центр, а также пятизвездочная гостиница "Донбасс палас".По предварительным данным, погибли четыре человека, 13 получили ранения.Кроме того, 30 декабря киевский режим нанес масштабный ракетный удар по центру Белгорода. Бил специально туда, где толпы жителей города совершали покупки перед Новым годом и просто гуляли. В результате, по данным на утро 31 декабря, 24 человека были убиты, еще около сотни ранены.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, мария захарова, терроризм, белгород, донецк, обстрелы
Новости, Россия, Украина, Мария Захарова, терроризм, Белгород, Донецк, обстрелы

Захарова рассказала о террористическом зверье, которое обитает на Украине и приносит горе Донецку

10:53 01.01.2024
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД РФ М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД РФ М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила ракетный обстрел Донецка украинскими войсками в новогоднюю ночь
Под ракетный удар ВСУ после полуночи попали Калининский, Ворошиловский, Петровский и Буденновский районы Донецка, а также находящаяся примерно в 50 километрах от административного центра Горловка.
В результате обстрела повреждения получили здание школы, жилые многоэтажки, детский магазин, бизнес-центр, а также пятизвездочная гостиница "Донбасс палас".
По предварительным данным, погибли четыре человека, 13 получили ранения.
"Огонь опять велся по гражданским объектам. Есть убитые и раненые. Так могло поступить только террористическое зверье", – написала в Telegram-канале дипломат.
Кроме того, 30 декабря киевский режим нанес масштабный ракетный удар по центру Белгорода. Бил специально туда, где толпы жителей города совершали покупки перед Новым годом и просто гуляли. В результате, по данным на утро 31 декабря, 24 человека были убиты, еще около сотни ранены.
 
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