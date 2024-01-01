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Захарова рассказала о террористическом зверье, которое обитает на Украине и приносит горе Донецку

Захарова рассказала о террористическом зверье, которое обитает на Украине и приносит горе Донецку - 01.01.2024 Украина.ру

Захарова рассказала о террористическом зверье, которое обитает на Украине и приносит горе Донецку

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила ракетный обстрел Донецка украинскими войсками в новогоднюю ночь

2024-01-01T10:53

2024-01-01T10:53

2024-01-01T10:53

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Под ракетный удар ВСУ после полуночи попали Калининский, Ворошиловский, Петровский и Буденновский районы Донецка, а также находящаяся примерно в 50 километрах от административного центра Горловка.В результате обстрела повреждения получили здание школы, жилые многоэтажки, детский магазин, бизнес-центр, а также пятизвездочная гостиница "Донбасс палас".По предварительным данным, погибли четыре человека, 13 получили ранения.Кроме того, 30 декабря киевский режим нанес масштабный ракетный удар по центру Белгорода. Бил специально туда, где толпы жителей города совершали покупки перед Новым годом и просто гуляли. В результате, по данным на утро 31 декабря, 24 человека были убиты, еще около сотни ранены.

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2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, украина, мария захарова, терроризм, белгород, донецк, обстрелы