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На Украине могут приватизировать более тысячи частных объектов

На Украине могут приватизировать более тысячи частных объектов - 31.12.2023 Украина.ру

На Украине могут приватизировать более тысячи частных объектов

В 2024 году на Украине намерены приватизировать более тысячи объектов на сумму 105,3 миллиона долларов. Большая часть из них станет "госимуществом", заявил в воскресенье, 31 декабря, глава украинского Фонда госимущества Виталий Коваль

2023-12-31T11:44

2023-12-31T11:44

2023-12-31T11:45

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По его словам, у Киева "есть чёткий план", согласно которому в госбюджет заложены средства от приватизации объектов. Среди указанного "госимущества" 678 объектов составляют активы которые якобы принадлежат бизнесменам РФ. По ним, как отмечает, Коваль, идёт процедура оформления документов. Он назвал "интересными объектами" ТРЦ Ocean Plaza, завод по изготовлению бетона, Тимуровский карьер и другие. Напомним, в конце ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете страны на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.

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новости, украина, национализация, бюджет, активы