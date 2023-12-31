На Украине могут приватизировать более тысячи частных объектов - 31.12.2023 Украина.ру
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На Украине могут приватизировать более тысячи частных объектов
На Украине могут приватизировать более тысячи частных объектов - 31.12.2023 Украина.ру
На Украине могут приватизировать более тысячи частных объектов
В 2024 году на Украине намерены приватизировать более тысячи объектов на сумму 105,3 миллиона долларов. Большая часть из них станет "госимуществом", заявил в воскресенье, 31 декабря, глава украинского Фонда госимущества Виталий Коваль
2023-12-31T11:44
2023-12-31T11:45
новости
украина
национализация
бюджет
активы
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По его словам, у Киева "есть чёткий план", согласно которому в госбюджет заложены средства от приватизации объектов. Среди указанного "госимущества" 678 объектов составляют активы которые якобы принадлежат бизнесменам РФ. По ним, как отмечает, Коваль, идёт процедура оформления документов. Он назвал "интересными объектами" ТРЦ Ocean Plaza, завод по изготовлению бетона, Тимуровский карьер и другие. Напомним, в конце ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете страны на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
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новости, украина, национализация, бюджет, активы
Новости, Украина, национализация, бюджет, активы

На Украине могут приватизировать более тысячи частных объектов

11:44 31.12.2023 (обновлено: 11:45 31.12.2023)
 
© dpsu.gov.ua
© dpsu.gov.ua
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В 2024 году на Украине намерены приватизировать более тысячи объектов на сумму 105,3 миллиона долларов. Большая часть из них станет "госимуществом", заявил в воскресенье, 31 декабря, глава украинского Фонда госимущества Виталий Коваль
По его словам, у Киева "есть чёткий план", согласно которому в госбюджет заложены средства от приватизации объектов.
"Мы в 2023 году имеем прибыль в 3,3 миллиарда гривен (86,8 миллиона долларов) от приватизации, это 431 объект на данный момент. На 2024 год план - 4 миллиарда гривен (105,3 миллиона долларов) от приватизации. Мы обрабатываем объекты для приватизации, это примерно 1000 объектов", - сказал Коваль в эфире телеканала "Рада".
Среди указанного "госимущества" 678 объектов составляют активы которые якобы принадлежат бизнесменам РФ. По ним, как отмечает, Коваль, идёт процедура оформления документов. Он назвал "интересными объектами" ТРЦ Ocean Plaza, завод по изготовлению бетона, Тимуровский карьер и другие.
Напомним, в конце ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете страны на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
- РИА Новости, 1920, 28.12.2023
28 декабря, 12:07
США не платят проигравшим. Украинцев заставляют погибать за администрацию БайденаУкраинские генералы, и уж тем более их американские советники, прекрасно знали, что ресурсные базы Киева и Москвы несопоставимы
 
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