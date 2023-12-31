Мистика, критика оппонентов Зеленского и Голливуд. Что покажут украинские каналы на новый год - 31.12.2023 Украина.ру
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Мистика, критика оппонентов Зеленского и Голливуд. Что покажут украинские каналы на новый год
Мистика, критика оппонентов Зеленского и Голливуд. Что покажут украинские каналы на новый год - 31.12.2023 Украина.ру
Мистика, критика оппонентов Зеленского и Голливуд. Что покажут украинские каналы на новый год
Комендантский час на Украине в новогоднюю ночь отменять не планируют, по клубам и барам шастают военкомы, поэтому большинство украинцев встретит Новый год в домах и квартирах возле телевизора
2023-12-31T04:12
2023-12-31T04:12
эксклюзив
владимир зеленский
украина
новый год
телеканал
телевидение
голливуд
мистика
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Однако в новогоднюю ночь украинские телеканалы не особо побалуют зрителей разнообразием передач. "Единый телемарафон" будет продолжаться на всех новостных каналах, продолжая накручивать украинцев русофобией и прославляя Зеленского.В программах большинства развлекательных телеканалов обращает внимание обилие мистики. Украинцам будут вливать в уши о "секретных знаниях древних украинцев", "тайных значениях украинских символов", а разнообразные "колдуны" будут предрекать скорый распад РФ.Телеканал СТБ поведает зрителям о "покорении" украинцами космоса от запорожских казаков до "украинца" Королёва. Особое внимание телеканалы уделят борьбе с Дедом Морозом и его противостоянию с Санта Клаусом. Зрители узнают, что "российского" Деда Мороза на самом деле не существует, в отличие от его западного коллеги."Мистическая Украина", "Реальная мистика", "Секретный фронт" о тайных технологиях украинцев и будет много прочей эзотерики и мистики для отвлечения украинцев от реальных проблем.Канал "1+1" покажет документальный фильм "Стертая правда о Щедрике", об известной на Западе рождественской песне Carol of the Bells, увязывая ее с петлюровцами и национализмом. "Мир мог бы никогда не узнать ее, если бы не лидер УНР Симон Петлюра. Как "Щедрик" стал не просто рождественской песней, а символом борьбы украинцев за независимость и политическим ходом Петлюры? И как из-за одной этой песни в Европе узнали кто такие украинцы", - говорится в анонсе фильма. Основной посыл всех последних телодвижений вокруг этой композиции Леонтовича связан с попыткой пиарить украинский национализм в США хотя бы на основе каких-то легко узнаваемых в США мотивов, поскольку большинству американцев нет дела до Украины, как и до других стран.Телеканал "ТЕТ" в новогодний вечер будет крутить патриотический сериал с названием "Я люблю Украину", а канал К-1 – вновь запустит передачи о путешествиях "Орел и решка".Еще одна часть телеканалов будет просто ретранслировать старые голливудские фильмы вроде "Индианы Джонс", "Дня сурка", "Безумного Макса" и "Полицейской академии". Только канал НТН порадует зрителей в новогоднюю ночь добрыми французскими комедиями с Пьером Ришаром.Телеканал "1+1" также традиционно выпустит шоу "Вечерний квартал", где когда-то играл Владимир Зеленский. В новогоднем выпуске актеры "Квартала" сосредоточатся на высмеивании вчерашних соратников Зеленского – опального депутата Александра Дубинского и экс-советника Офиса президента Алексея Арестовича*.Александр Дубинский, которого сыграл Александр Пикалов, заявит, что все шутки о нем – это "юмористическое преследование, которое не имеют под собой никакой подоплеки". И вообще, "он сейчас находится в СИЗО, куда его посадили по совершенно надуманным обвинениям, лишь для того, чтобы "95-й квартал" смог показать номер о нем в тюрьме". Реальный Дубинский заявляет, что в СИЗО его пытали и сломали ребра. "Вечерний квартал" попытается обратить в шутку избиение народного избранника и бывшего "Слуги народа".Алексей Арестович, которого в "Вечернем квартале" сыграл Владимир Мартынец, призовет включать телевизоры в новогодний вечер всех, кому "нравится острый политический юмор о всяких болванах". Также он добавил, что понимает в актерстве, поскольку у него "37 боевых выходов на сцену".В отличие от опального депутата Дубинского и Арестовича, глава ГУР МОУ Кирилл Буданов в шоу появится в образе своеобразного гневного божества и Нострадамуса, предрекающего гибель всех врагов и недругов.Не обошел стороной "Вечерний квартал" и скандалы с националисткой Ириной Фарион, требовавшей от украинских военных "оставлять русский язык в окопах". Ее слегка пожурят за чрезмерную критику реального языка украинских военных. По мнению Фарион, "мовный фронт" даже важнее столкновений на фронте.В целом же украинский телезритель даже в новогоднюю ночь волен выбирать между накачкой национализмом с шутками про оппонентов Зеленского и голливудской продукцией, переведенной на украинский язык.Ожидаемо, никаких советских и российских новогодних фильмов на украинском телевидении не будет, как и русского языка в целом. Однако со спутника украинские телезрители всё еще могут смотреть несколько российских каналов: ТNТ International, TV-Rus+, 8 канал и телеканал "Евразия".* Внесён Росфинмониторингом в реестр спонсоров экстремизма и терроризма
https://ukraina.ru/20230106/1042412615.html
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Дмитрий Ковалевич
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Дмитрий Ковалевич
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эксклюзив, владимир зеленский, украина, новый год, телеканал, телевидение, голливуд, мистика
Эксклюзив, Владимир Зеленский, Украина, Новый год, телеканал, телевидение, Голливуд, мистика

Мистика, критика оппонентов Зеленского и Голливуд. Что покажут украинские каналы на новый год

04:12 31.12.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
Все материалы
Комендантский час на Украине в новогоднюю ночь отменять не планируют, по клубам и барам шастают военкомы, поэтому большинство украинцев встретит Новый год в домах и квартирах возле телевизора
Однако в новогоднюю ночь украинские телеканалы не особо побалуют зрителей разнообразием передач. "Единый телемарафон" будет продолжаться на всех новостных каналах, продолжая накручивать украинцев русофобией и прославляя Зеленского.
В программах большинства развлекательных телеканалов обращает внимание обилие мистики. Украинцам будут вливать в уши о "секретных знаниях древних украинцев", "тайных значениях украинских символов", а разнообразные "колдуны" будут предрекать скорый распад РФ.
Телеканал СТБ поведает зрителям о "покорении" украинцами космоса от запорожских казаков до "украинца" Королёва. Особое внимание телеканалы уделят борьбе с Дедом Морозом и его противостоянию с Санта Клаусом. Зрители узнают, что "российского" Деда Мороза на самом деле не существует, в отличие от его западного коллеги.
"Мистическая Украина", "Реальная мистика", "Секретный фронт" о тайных технологиях украинцев и будет много прочей эзотерики и мистики для отвлечения украинцев от реальных проблем.
Канал "1+1" покажет документальный фильм "Стертая правда о Щедрике", об известной на Западе рождественской песне Carol of the Bells, увязывая ее с петлюровцами и национализмом.
"Мир мог бы никогда не узнать ее, если бы не лидер УНР Симон Петлюра. Как "Щедрик" стал не просто рождественской песней, а символом борьбы украинцев за независимость и политическим ходом Петлюры? И как из-за одной этой песни в Европе узнали кто такие украинцы", - говорится в анонсе фильма.
Основной посыл всех последних телодвижений вокруг этой композиции Леонтовича связан с попыткой пиарить украинский национализм в США хотя бы на основе каких-то легко узнаваемых в США мотивов, поскольку большинству американцев нет дела до Украины, как и до других стран.
- РИА Новости, 1920, 06.01.2023
6 января, 15:59Культура
НКВД, Сибирь, Бандера. Украинские националисты взялись за колядкиНа волне неутихающего национализма и прославления таких же "героев", украинские журналисты отыскали "повстанческие" колядки, подпольно сочиняемые УПА*
Телеканал "ТЕТ" в новогодний вечер будет крутить патриотический сериал с названием "Я люблю Украину", а канал К-1 – вновь запустит передачи о путешествиях "Орел и решка".
Еще одна часть телеканалов будет просто ретранслировать старые голливудские фильмы вроде "Индианы Джонс", "Дня сурка", "Безумного Макса" и "Полицейской академии". Только канал НТН порадует зрителей в новогоднюю ночь добрыми французскими комедиями с Пьером Ришаром.
Телеканал "1+1" также традиционно выпустит шоу "Вечерний квартал", где когда-то играл Владимир Зеленский. В новогоднем выпуске актеры "Квартала" сосредоточатся на высмеивании вчерашних соратников Зеленского – опального депутата Александра Дубинского и экс-советника Офиса президента Алексея Арестовича*.
Александр Дубинский, которого сыграл Александр Пикалов, заявит, что все шутки о нем – это "юмористическое преследование, которое не имеют под собой никакой подоплеки". И вообще, "он сейчас находится в СИЗО, куда его посадили по совершенно надуманным обвинениям, лишь для того, чтобы "95-й квартал" смог показать номер о нем в тюрьме".
Реальный Дубинский заявляет, что в СИЗО его пытали и сломали ребра. "Вечерний квартал" попытается обратить в шутку избиение народного избранника и бывшего "Слуги народа".
Алексей Арестович, которого в "Вечернем квартале" сыграл Владимир Мартынец, призовет включать телевизоры в новогодний вечер всех, кому "нравится острый политический юмор о всяких болванах". Также он добавил, что понимает в актерстве, поскольку у него "37 боевых выходов на сцену".
В отличие от опального депутата Дубинского и Арестовича, глава ГУР МОУ Кирилл Буданов в шоу появится в образе своеобразного гневного божества и Нострадамуса, предрекающего гибель всех врагов и недругов.
Не обошел стороной "Вечерний квартал" и скандалы с националисткой Ириной Фарион, требовавшей от украинских военных "оставлять русский язык в окопах". Ее слегка пожурят за чрезмерную критику реального языка украинских военных. По мнению Фарион, "мовный фронт" даже важнее столкновений на фронте.
Ирина Фарион
15 ноября, 18:15
СБУ завела дело на русофобку Фарион. Нардеп удивлёнСБУ начала уголовное производство в отношении Ирины Фарион, известной крайне резкими и оскорбительными заявлениями. Назначены экспертизы по высказываниям и публикациям фигурантки, сообщает украинская спецслужба
В целом же украинский телезритель даже в новогоднюю ночь волен выбирать между накачкой национализмом с шутками про оппонентов Зеленского и голливудской продукцией, переведенной на украинский язык.
Ожидаемо, никаких советских и российских новогодних фильмов на украинском телевидении не будет, как и русского языка в целом. Однако со спутника украинские телезрители всё еще могут смотреть несколько российских каналов: ТNТ International, TV-Rus+, 8 канал и телеканал "Евразия".
* Внесён Росфинмониторингом в реестр спонсоров экстремизма и терроризма
 
ЭксклюзивВладимир ЗеленскийУкраинаНовый годтелеканалтелевидениеГолливудмистика
 
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