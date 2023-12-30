https://ukraina.ru/20231230/1052506984.html

Три четверти украинцев откажутся от гражданства, чтобы не идти на фронт – Небензя

Три четверти украинцев откажутся от гражданства, чтобы не идти на фронт – Небензя - 30.12.2023 Украина.ру

Три четверти украинцев откажутся от гражданства, чтобы не идти на фронт – Небензя

Отказаться от гражданства, чтобы не быть мобилизованными, готовы 75 процентов украинцев, заявил на заседании Совбеза ООН постпред России при организации Василий Небензя

2023-12-30T07:05

2023-12-30T07:05

2023-12-30T07:05

новости

россия

оон

василий небензя

украина

мобилизация

всу

марьяна безуглая

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По его словам, общество давно уже не питает никаких иллюзий, а "оптимизм заметно поубавился" даже у прозападных украинцев.Небеньзя подчеркнул, что жители Украины прекрасно понимают, что власти страны их предали, "что их братьев, мужей и сыновей приносят в жертву в угоду геополитическим целям Запада по сдерживанию России и ради того, чтобы коррупционный режим оставался у кормушки".Ранее вопрос о том, готовы ли украинские мужчины отказаться от гражданства, чтобы избежать мобилизации, в социальной сети Facebook* задала замглавы комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая. Из 1011 участников опроса утвердительно ответили почти 74 процента.В Верховную раду Украины на этой неделе правительством был внесён законопроект о мобилизации. В документе, разработанном по требованию военных, предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке.Все военнообязанные, в случае принятия закона, в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение двадцати дней с даты её продолжения должны будут прибыть в военкомат независимо от получения повестки. Нижнюю планку возраста для мобилизации предлагается снизить с 27 до 25 лет. За неявку в военный комиссариат предусматриваются ограничения прав вплоть до блокировки банковских карт и счетов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

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новости, россия, оон, василий небензя, украина, мобилизация, всу, марьяна безуглая