Три четверти украинцев откажутся от гражданства, чтобы не идти на фронт – Небензя - 30.12.2023 Украина.ру
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Три четверти украинцев откажутся от гражданства, чтобы не идти на фронт – Небензя
Три четверти украинцев откажутся от гражданства, чтобы не идти на фронт – Небензя - 30.12.2023 Украина.ру
Три четверти украинцев откажутся от гражданства, чтобы не идти на фронт – Небензя
Отказаться от гражданства, чтобы не быть мобилизованными, готовы 75 процентов украинцев, заявил на заседании Совбеза ООН постпред России при организации Василий Небензя
2023-12-30T07:05
2023-12-30T07:05
новости
россия
оон
василий небензя
украина
мобилизация
всу
марьяна безуглая
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По его словам, общество давно уже не питает никаких иллюзий, а "оптимизм заметно поубавился" даже у прозападных украинцев.Небеньзя подчеркнул, что жители Украины прекрасно понимают, что власти страны их предали, "что их братьев, мужей и сыновей приносят в жертву в угоду геополитическим целям Запада по сдерживанию России и ради того, чтобы коррупционный режим оставался у кормушки".Ранее вопрос о том, готовы ли украинские мужчины отказаться от гражданства, чтобы избежать мобилизации, в социальной сети Facebook* задала замглавы комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая. Из 1011 участников опроса утвердительно ответили почти 74 процента.В Верховную раду Украины на этой неделе правительством был внесён законопроект о мобилизации. В документе, разработанном по требованию военных, предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке.Все военнообязанные, в случае принятия закона, в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение двадцати дней с даты её продолжения должны будут прибыть в военкомат независимо от получения повестки. Нижнюю планку возраста для мобилизации предлагается снизить с 27 до 25 лет. За неявку в военный комиссариат предусматриваются ограничения прав вплоть до блокировки банковских карт и счетов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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новости, россия, оон, василий небензя, украина, мобилизация, всу, марьяна безуглая
Новости, Россия, ООН, Василий Небензя, Украина, мобилизация, ВСУ, Марьяна Безуглая

Три четверти украинцев откажутся от гражданства, чтобы не идти на фронт – Небензя

07:05 30.12.2023
 
На Украине планируют вручать повестки по электронной почте
На Украине планируют вручать повестки по электронной почте
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Отказаться от гражданства, чтобы не быть мобилизованными, готовы 75 процентов украинцев, заявил на заседании Совбеза ООН постпред России при организации Василий Небензя
По его словам, общество давно уже не питает никаких иллюзий, а "оптимизм заметно поубавился" даже у прозападных украинцев.
Небеньзя подчеркнул, что жители Украины прекрасно понимают, что власти страны их предали, "что их братьев, мужей и сыновей приносят в жертву в угоду геополитическим целям Запада по сдерживанию России и ради того, чтобы коррупционный режим оставался у кормушки".
"Недавние исследования это подтверждают: 75% украинцев готовы отказаться от гражданства, чтобы не быть мобилизованными. Эти тенденции наглядно демонстрирует паническая активность тех жителей страны, кто успел выехать за рубеж. Они сейчас штурмуют консульства Украины за границей в надежде продлить истекающие документы и переоформить имущество на жён", - сказал Небеньзя.
Ранее вопрос о том, готовы ли украинские мужчины отказаться от гражданства, чтобы избежать мобилизации, в социальной сети Facebook* задала замглавы комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая. Из 1011 участников опроса утвердительно ответили почти 74 процента.
В Верховную раду Украины на этой неделе правительством был внесён законопроект о мобилизации. В документе, разработанном по требованию военных, предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке.
Все военнообязанные, в случае принятия закона, в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение двадцати дней с даты её продолжения должны будут прибыть в военкомат независимо от получения повестки. Нижнюю планку возраста для мобилизации предлагается снизить с 27 до 25 лет. За неявку в военный комиссариат предусматриваются ограничения прав вплоть до блокировки банковских карт и счетов.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Александр Хаминский интервью
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