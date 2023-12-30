https://ukraina.ru/20231230/1052506575.html

Великобритания заявила в ООН об отправке Киеву сотен ракет для ПВО

Великобритания заявила в ООН об отправке Киеву сотен ракет для ПВО - 30.12.2023 Украина.ру

Великобритания заявила в ООН об отправке Киеву сотен ракет для ПВО

Лондон посылает сотни ракет для восполнения боекомплектов украинской ПВО и будет поддерживать Киев столько, сколько потребуется, заявила на заседании Совбеза ООН британский постпред при организации Барбара Вудворд

2023-12-30T05:20

2023-12-30T05:20

2023-12-30T05:20

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"Мы посылаем ещё сотни ракет, чтобы пополнить системы ПВО", - сказала Вудворд.Утром 29 декабря Вооружённые Силы России нанесли массированный ракетный удар по объектам военно-промышленного комплекса, военным аэродромам, арсеналам, местам размещения военных в Киеве, Одессе, Львове, Харькове, Запорожье, а также в Хмельницкой, Сумской и Тернопольской областях.Помощник генерального секретаря ООН по Ближнему Востоку, Азии и Тихому океану Халед Хиари назвал этот удар "одним из крупнейших нападений с воздуха" с февраля 2022 года.По оценкам экспертов, в ходе отражения этой атаки ВСУ потратили боеприпасов к ПВО больше, чем за все предыдущие 28 дней декабря.

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новости, оон, совбез оон, великобритания, украина, пво, военная помощь, всу, сво