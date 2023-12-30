Великобритания заявила в ООН об отправке Киеву сотен ракет для ПВО - 30.12.2023 Украина.ру
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Великобритания заявила в ООН об отправке Киеву сотен ракет для ПВО
Великобритания заявила в ООН об отправке Киеву сотен ракет для ПВО - 30.12.2023 Украина.ру
Великобритания заявила в ООН об отправке Киеву сотен ракет для ПВО
Лондон посылает сотни ракет для восполнения боекомплектов украинской ПВО и будет поддерживать Киев столько, сколько потребуется, заявила на заседании Совбеза ООН британский постпред при организации Барбара Вудворд
2023-12-30T05:20
2023-12-30T05:20
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"Мы посылаем ещё сотни ракет, чтобы пополнить системы ПВО", - сказала Вудворд.Утром 29 декабря Вооружённые Силы России нанесли массированный ракетный удар по объектам военно-промышленного комплекса, военным аэродромам, арсеналам, местам размещения военных в Киеве, Одессе, Львове, Харькове, Запорожье, а также в Хмельницкой, Сумской и Тернопольской областях.Помощник генерального секретаря ООН по Ближнему Востоку, Азии и Тихому океану Халед Хиари назвал этот удар "одним из крупнейших нападений с воздуха" с февраля 2022 года.По оценкам экспертов, в ходе отражения этой атаки ВСУ потратили боеприпасов к ПВО больше, чем за все предыдущие 28 дней декабря.
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новости, оон, совбез оон, великобритания, украина, пво, военная помощь, всу, сво
Новости, ООН, Совбез ООН, Великобритания, Украина, ПВО, военная помощь, ВСУ, СВО

Великобритания заявила в ООН об отправке Киеву сотен ракет для ПВО

05:20 30.12.2023
 
© РИА Новости . Алекс Макнотон / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости . Алекс Макнотон
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Лондон посылает сотни ракет для восполнения боекомплектов украинской ПВО и будет поддерживать Киев столько, сколько потребуется, заявила на заседании Совбеза ООН британский постпред при организации Барбара Вудворд
"Мы посылаем ещё сотни ракет, чтобы пополнить системы ПВО", - сказала Вудворд.
Утром 29 декабря Вооружённые Силы России нанесли массированный ракетный удар по объектам военно-промышленного комплекса, военным аэродромам, арсеналам, местам размещения военных в Киеве, Одессе, Львове, Харькове, Запорожье, а также в Хмельницкой, Сумской и Тернопольской областях.
Помощник генерального секретаря ООН по Ближнему Востоку, Азии и Тихому океану Халед Хиари назвал этот удар "одним из крупнейших нападений с воздуха" с февраля 2022 года.
По оценкам экспертов, в ходе отражения этой атаки ВСУ потратили боеприпасов к ПВО больше, чем за все предыдущие 28 дней декабря.
последствия ракетного удара по Украине - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
Вчера, 18:33
Массированный удар. Итоги 29 декабря на УкраинеВС РФ нанесли массированный удар по украинским объектам военно-промышленного комплекса и местам хранения оружия и вооружений
 
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