Украинцев в новогоднюю ночь ожидает неожиданный "подарок"

"Растерянность в обществе и в правящем классе". Украинские эксперты и политики о ситуации в стране

Противоречия внутри Украины обостряются. Сейчас их масштаб таков, что возникает угроза революции. Об этом заявил бывший командующий Силами спецопераций ВСУ генерал Сергей Кривонос