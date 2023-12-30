Украинцев в новогоднюю ночь ожидает неожиданный "подарок" - 30.12.2023 Украина.ру
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Украинцев в новогоднюю ночь ожидает неожиданный "подарок"
Украинцев в новогоднюю ночь ожидает неожиданный "подарок" - 30.12.2023 Украина.ру
Украинцев в новогоднюю ночь ожидает неожиданный "подарок"
Гуляющих в новогоднюю ночь в условиях комендантского часа граждан Украины полиция будет задерживать и доставлять в военкоматы, заявил замначальника департамента превентивной деятельности Нацполиции страны Анатолий Серединский
2023-12-30T04:56
2023-12-30T04:56
новости
украина
новый год
мобилизация
нацполиция
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Высокопоставленному полицейскому журналистами был задан вопрос, что будет с теми, кто захочет "погулять" в новогоднюю ночь."Национальная полиция будет доставлять таких людей в райотделы, для того чтобы установить, что произошло в жизни указанного гражданина, который сознательно пошёл на нарушение комендантского часа. Также этими людьми очень интересуются наши центры комплектования [военкоматы]", - приводит слова Серединского издание "Страна.ua".Напомним, в Верховную Раду Украины на этой неделе правительством был внесён законопроект о мобилизации. В документе, разработанном по требованию военных, предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке.Все военнообязанные, в случае принятия закона, в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение двадцати дней с даты её продолжения должны будут прибыть в военкомат независимо от получения повестки. Нижнюю планку возраста для мобилизации предлагается снизить с 27 до 25 лет. За неявку в военный комиссариат предусматриваются ограничения прав вплоть до блокировки банковских карт и счетов.
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новости, украина, новый год, мобилизация, нацполиция
Новости, Украина, Новый год, мобилизация, Нацполиция

Украинцев в новогоднюю ночь ожидает неожиданный "подарок"

04:56 30.12.2023
 
© president.gov.uaНовый год Киев Елка Украина офис Президента Украины
Новый год Киев Елка Украина офис Президента Украины
© president.gov.ua
Читать в
Гуляющих в новогоднюю ночь в условиях комендантского часа граждан Украины полиция будет задерживать и доставлять в военкоматы, заявил замначальника департамента превентивной деятельности Нацполиции страны Анатолий Серединский
Высокопоставленному полицейскому журналистами был задан вопрос, что будет с теми, кто захочет "погулять" в новогоднюю ночь.
"Национальная полиция будет доставлять таких людей в райотделы, для того чтобы установить, что произошло в жизни указанного гражданина, который сознательно пошёл на нарушение комендантского часа. Также этими людьми очень интересуются наши центры комплектования [военкоматы]", - приводит слова Серединского издание "Страна.ua".
Напомним, в Верховную Раду Украины на этой неделе правительством был внесён законопроект о мобилизации. В документе, разработанном по требованию военных, предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке.
Все военнообязанные, в случае принятия закона, в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение двадцати дней с даты её продолжения должны будут прибыть в военкомат независимо от получения повестки. Нижнюю планку возраста для мобилизации предлагается снизить с 27 до 25 лет. За неявку в военный комиссариат предусматриваются ограничения прав вплоть до блокировки банковских карт и счетов.
- РИА Новости, 1920, 30.12.2023
04:12
"Растерянность в обществе и в правящем классе". Украинские эксперты и политики о ситуации в странеПротиворечия внутри Украины обостряются. Сейчас их масштаб таков, что возникает угроза революции. Об этом заявил бывший командующий Силами спецопераций ВСУ генерал Сергей Кривонос
 
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