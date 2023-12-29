Нужны российские игры со сценарием без искажения истории – Чернышенко - 29.12.2023 Украина.ру
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Нужны российские игры со сценарием без искажения истории – Чернышенко
Нужны российские игры со сценарием без искажения истории – Чернышенко - 29.12.2023 Украина.ру
Нужны российские игры со сценарием без искажения истории – Чернышенко
Западные производители игр часто перевирают историю, выставляя Россию в неприглядном виде, поэтому нам нужно создавать свои игры с правильным сценарием, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Об этом 29 декабря сообщает РИА Новости
2023-12-29T10:33
2023-12-29T10:33
новости
россия
правительство
компьютерные игры
история
русофобия
цифровизация
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"Дело в том, что прохождение какого-то уровня, какой-то игры, оно занимает гораздо больше времени с точки зрения глубины контакта, чем просмотр, например, моего интервью с вами. И поэтому это используют, к сожалению, западники, поэтому крайне важно создавать российские игры, в которых будут правильные сценарии, не будет искажения исторических событий. Например, в военных симуляторах историю перевирают", - рассказал Чернышенко в интервью агентству.По его словам, в играх западных производителей Россию часто "выставляют в неприглядном виде". Ведущие российские компании в связи с этим неприглядным фактом уже начали создавать отечественные симуляторы, имеющие не только соревновательный и игровой, но также и обучающий характер."Ну, и самое главное, что движение фиджитал создаёт вот эту новую культуру гармонично развитой личности, когда ты должен продемонстрировать свои успехи и там, и там", - добавил вице-премьер.
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новости, россия, правительство, компьютерные игры, история, русофобия, цифровизация
Новости, Россия, правительство, компьютерные игры, История, Русофобия, цифровизация

Нужны российские игры со сценарием без искажения истории – Чернышенко

10:33 29.12.2023
 
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© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Западные производители игр часто перевирают историю, выставляя Россию в неприглядном виде, поэтому нам нужно создавать свои игры с правильным сценарием, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Об этом 29 декабря сообщает РИА Новости
"Дело в том, что прохождение какого-то уровня, какой-то игры, оно занимает гораздо больше времени с точки зрения глубины контакта, чем просмотр, например, моего интервью с вами. И поэтому это используют, к сожалению, западники, поэтому крайне важно создавать российские игры, в которых будут правильные сценарии, не будет искажения исторических событий. Например, в военных симуляторах историю перевирают", - рассказал Чернышенко в интервью агентству.
По его словам, в играх западных производителей Россию часто "выставляют в неприглядном виде". Ведущие российские компании в связи с этим неприглядным фактом уже начали создавать отечественные симуляторы, имеющие не только соревновательный и игровой, но также и обучающий характер.
"Ну, и самое главное, что движение фиджитал создаёт вот эту новую культуру гармонично развитой личности, когда ты должен продемонстрировать свои успехи и там, и там", - добавил вице-премьер.
- РИА Новости, 1920, 29.12.2023
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Заголовок открываемого материала
10:33Нужны российские игры со сценарием без искажения истории – Чернышенко
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