В Горловке обстрелами повреждены школа, институт, общежития и жилые дома – мэр - 29.12.2023 Украина.ру
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В Горловке обстрелами повреждены школа, институт, общежития и жилые дома – мэр
В Горловке обстрелами повреждены школа, институт, общежития и жилые дома – мэр - 29.12.2023 Украина.ру
В Горловке обстрелами повреждены школа, институт, общежития и жилые дома – мэр
В Горловке в результате обстрела со стороны киевских карателей 28 декабря повреждения получили здания школы, института, двух общежитий, а также жилые дома. Об этом мэр города Иван Приходько 29 декабря сообщает в своём телеграм-канале
2023-12-29T09:36
2023-12-29T09:36
новости
россия
днр
горловка
обстрелы
рсзо
мэр
военные преступления
сво
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"Обстрелом украинских карателей 28.12.2023 года повреждена школа №8 по адресу: проспект Победы, 61 (Центрально-Городской район Горловки)", - написал Приходько.По его информации, повреждения получили также общежитие училища №25 по улице Пушкинская, 59 и расположенный рядом жилой дом, автомобильно-дорожный институт и общежитие института, а также несколько жилых домов, включая многоквартирные.Представительство ДНР в СЦКК 28 декабря сообщало, что в 21:40 мск киевские формирования выпустили по центру Горловки десять ракет из РСЗО. Позднее стало известно, что город обстреливался из РСЗО "Град".
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новости, россия, днр, горловка, обстрелы, рсзо, мэр, военные преступления, сво
Новости, Россия, ДНР, Горловка, обстрелы, РСЗО, мэр, Военные преступления, СВО

В Горловке обстрелами повреждены школа, институт, общежития и жилые дома – мэр

09:36 29.12.2023
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСтела при въезде в город Горловка
Стела при въезде в город Горловка - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
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В Горловке в результате обстрела со стороны киевских карателей 28 декабря повреждения получили здания школы, института, двух общежитий, а также жилые дома. Об этом мэр города Иван Приходько 29 декабря сообщает в своём телеграм-канале
"Обстрелом украинских карателей 28.12.2023 года повреждена школа №8 по адресу: проспект Победы, 61 (Центрально-Городской район Горловки)", - написал Приходько.
По его информации, повреждения получили также общежитие училища №25 по улице Пушкинская, 59 и расположенный рядом жилой дом, автомобильно-дорожный институт и общежитие института, а также несколько жилых домов, включая многоквартирные.
Представительство ДНР в СЦКК 28 декабря сообщало, что в 21:40 мск киевские формирования выпустили по центру Горловки десять ракет из РСЗО. Позднее стало известно, что город обстреливался из РСЗО "Град".
ВСУ артиллерия пушка - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
02:20
Киевские каратели за сутки 69 раз обстреляли территорию ДНР – СЦККАртиллерия ВСУ за прошедшие сутки 69 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 29 декабря сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
 
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