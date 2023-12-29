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В Горловке обстрелами повреждены школа, институт, общежития и жилые дома – мэр

В Горловке обстрелами повреждены школа, институт, общежития и жилые дома – мэр - 29.12.2023 Украина.ру

В Горловке обстрелами повреждены школа, институт, общежития и жилые дома – мэр

В Горловке в результате обстрела со стороны киевских карателей 28 декабря повреждения получили здания школы, института, двух общежитий, а также жилые дома. Об этом мэр города Иван Приходько 29 декабря сообщает в своём телеграм-канале

2023-12-29T09:36

2023-12-29T09:36

2023-12-29T09:36

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"Обстрелом украинских карателей 28.12.2023 года повреждена школа №8 по адресу: проспект Победы, 61 (Центрально-Городской район Горловки)", - написал Приходько.По его информации, повреждения получили также общежитие училища №25 по улице Пушкинская, 59 и расположенный рядом жилой дом, автомобильно-дорожный институт и общежитие института, а также несколько жилых домов, включая многоквартирные.Представительство ДНР в СЦКК 28 декабря сообщало, что в 21:40 мск киевские формирования выпустили по центру Горловки десять ракет из РСЗО. Позднее стало известно, что город обстреливался из РСЗО "Град".

https://ukraina.ru/20231229/1052485502.html

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новости, россия, днр, горловка, обстрелы, рсзо, мэр, военные преступления, сво