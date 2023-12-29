В Горловке обстрелами повреждены школа, институт, общежития и жилые дома – мэр
В Горловке в результате обстрела со стороны киевских карателей 28 декабря повреждения получили здания школы, института, двух общежитий, а также жилые дома. Об этом мэр города Иван Приходько 29 декабря сообщает в своём телеграм-канале
"Обстрелом украинских карателей 28.12.2023 года повреждена школа №8 по адресу: проспект Победы, 61 (Центрально-Городской район Горловки)", - написал Приходько.
По его информации, повреждения получили также общежитие училища №25 по улице Пушкинская, 59 и расположенный рядом жилой дом, автомобильно-дорожный институт и общежитие института, а также несколько жилых домов, включая многоквартирные.
Представительство ДНР в СЦКК 28 декабря сообщало, что в 21:40 мск киевские формирования выпустили по центру Горловки десять ракет из РСЗО. Позднее стало известно, что город обстреливался из РСЗО "Град".
02:20Киевские каратели за сутки 69 раз обстреляли территорию ДНР – СЦККАртиллерия ВСУ за прошедшие сутки 69 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 29 декабря сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)