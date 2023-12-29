https://ukraina.ru/20231229/1052489111.html

"Третья волна" воздушной тревоги накрыла всю Украину, сообщается о взрывах – теперь ракеты

"Третья волна" воздушной тревоги накрыла всю Украину, сообщается о взрывах – теперь ракеты - 29.12.2023 Украина.ру

"Третья волна" воздушной тревоги накрыла всю Украину, сообщается о взрывах – теперь ракеты

Воздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА объявлена во всех регионах Украины, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей, временно подконтрольных киевскому режиму. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 08:10 мск 29 декабря

2023-12-29T08:14

2023-12-29T08:14

2023-12-29T08:14

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Первые взрывы зафиксированы в Днепропетровской и Харьковской областях."Зафиксированы пуски крылатых ракет с самолётов Ту-95МС! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие!" - говорится в телеграм-канале украинского издания "Зеркало недели" в 07:35 мск.Ранее сообщалось о взрывах в районе военного аэродрома ВСУ Староконстантинов в Хмельницкой области, мощных взрывах в Одесской области и многократных взрывах в Харькове.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.

https://ukraina.ru/20231229/1052472672.html

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новости, украина, воздушная тревога, взрыв, вкс, бпла, сво