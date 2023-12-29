https://ukraina.ru/20231229/1052489111.html
"Третья волна" воздушной тревоги накрыла всю Украину, сообщается о взрывах – теперь ракеты
"Третья волна" воздушной тревоги накрыла всю Украину, сообщается о взрывах – теперь ракеты - 29.12.2023 Украина.ру
"Третья волна" воздушной тревоги накрыла всю Украину, сообщается о взрывах – теперь ракеты
Воздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА объявлена во всех регионах Украины, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей, временно подконтрольных киевскому режиму. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 08:10 мск 29 декабря
2023-12-29T08:14
2023-12-29T08:14
2023-12-29T08:14
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украина
воздушная тревога
взрыв
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бпла
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Первые взрывы зафиксированы в Днепропетровской и Харьковской областях."Зафиксированы пуски крылатых ракет с самолётов Ту-95МС! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие!" - говорится в телеграм-канале украинского издания "Зеркало недели" в 07:35 мск.Ранее сообщалось о взрывах в районе военного аэродрома ВСУ Староконстантинов в Хмельницкой области, мощных взрывах в Одесской области и многократных взрывах в Харькове.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
https://ukraina.ru/20231229/1052472672.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, воздушная тревога, взрыв, вкс, бпла, сво
Новости, Украина, воздушная тревога, взрыв, ВКС, БПЛА, СВО
"Третья волна" воздушной тревоги накрыла всю Украину, сообщается о взрывах – теперь ракеты
Воздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА объявлена во всех регионах Украины, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей, временно подконтрольных киевскому режиму. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 08:10 мск 29 декабря
Первые взрывы зафиксированы в Днепропетровской и Харьковской областях.
"Зафиксированы пуски крылатых ракет с самолётов Ту-95МС! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие!" - говорится в телеграм-канале украинского издания "Зеркало недели" в 07:35 мск.
Ранее сообщалось о взрывах в районе военного аэродрома ВСУ Староконстантинов в Хмельницкой области, мощных взрывах в Одесской области и многократных взрывах в Харькове.
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.