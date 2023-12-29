"Третья волна" воздушной тревоги накрыла всю Украину, сообщается о взрывах – теперь ракеты - 29.12.2023 Украина.ру
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"Третья волна" воздушной тревоги накрыла всю Украину, сообщается о взрывах – теперь ракеты
"Третья волна" воздушной тревоги накрыла всю Украину, сообщается о взрывах – теперь ракеты - 29.12.2023 Украина.ру
"Третья волна" воздушной тревоги накрыла всю Украину, сообщается о взрывах – теперь ракеты
Воздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА объявлена во всех регионах Украины, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей, временно подконтрольных киевскому режиму. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 08:10 мск 29 декабря
2023-12-29T08:14
2023-12-29T08:14
новости
украина
воздушная тревога
взрыв
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Первые взрывы зафиксированы в Днепропетровской и Харьковской областях."Зафиксированы пуски крылатых ракет с самолётов Ту-95МС! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие!" - говорится в телеграм-канале украинского издания "Зеркало недели" в 07:35 мск.Ранее сообщалось о взрывах в районе военного аэродрома ВСУ Староконстантинов в Хмельницкой области, мощных взрывах в Одесской области и многократных взрывах в Харькове.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
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новости, украина, воздушная тревога, взрыв, вкс, бпла, сво
Новости, Украина, воздушная тревога, взрыв, ВКС, БПЛА, СВО

"Третья волна" воздушной тревоги накрыла всю Украину, сообщается о взрывах – теперь ракеты

08:14 29.12.2023
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНанесение авиаударов Ту-95МС крылатыми ракетами ХА-101 по объектам террористов в Сирии
Нанесение авиаударов Ту-95МС крылатыми ракетами ХА-101 по объектам террористов в Сирии
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Воздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА объявлена во всех регионах Украины, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей, временно подконтрольных киевскому режиму. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 08:10 мск 29 декабря
Первые взрывы зафиксированы в Днепропетровской и Харьковской областях.
"Зафиксированы пуски крылатых ракет с самолётов Ту-95МС! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие!" - говорится в телеграм-канале украинского издания "Зеркало недели" в 07:35 мск.
Ранее сообщалось о взрывах в районе военного аэродрома ВСУ Староконстантинов в Хмельницкой области, мощных взрывах в Одесской области и многократных взрывах в Харькове.
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
- РИА Новости, 1920, 29.12.2023
05:48
Неспокойный мир. Чем запомнился 2023 год на международной аренеУходящий год оказался очень богат событиями, которые останутся в мировой историй
 
НовостиУкраинавоздушная тревогавзрывВКСБПЛАСВО
 
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08:28Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено – Инфоцентр
08:27Депутат Шеремет призвал Маска баллотироваться в президенты США
08:14"Третья волна" воздушной тревоги накрыла всю Украину, сообщается о взрывах – теперь ракеты
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