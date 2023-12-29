Силы ПВО уничтожили над Курской областью беспилотник ВСУ – МО РФ - 29.12.2023 Украина.ру
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Силы ПВО уничтожили над Курской областью беспилотник ВСУ – МО РФ
Силы ПВО уничтожили над Курской областью беспилотник ВСУ – МО РФ - 29.12.2023 Украина.ру
Силы ПВО уничтожили над Курской областью беспилотник ВСУ – МО РФ
Дежурные средства ПВО в ночь на 29 декабря пресекли попытку киевского режима совершить на территории РФ террористическую атаку с помощью БПЛА, беспилотный аппарат самолётного типа сбит над Курской областью. Об этом пресс-служба Минобороны РФ сообщает в своём телеграм-канале
2023-12-29T06:46
2023-12-29T06:46
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"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - говорится в сообщении ведомства.
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новости, россия, курская область, пво, бпла, всу, сво
Новости, Россия, Курская область, ПВО, БПЛА, ВСУ, СВО

Силы ПВО уничтожили над Курской областью беспилотник ВСУ – МО РФ

06:46 29.12.2023
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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Дежурные средства ПВО в ночь на 29 декабря пресекли попытку киевского режима совершить на территории РФ террористическую атаку с помощью БПЛА, беспилотный аппарат самолётного типа сбит над Курской областью. Об этом пресс-служба Минобороны РФ сообщает в своём телеграм-канале
"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - говорится в сообщении ведомства.
Алексей Фененко интервью - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
05:29
Алексей Фененко: Даже если Россия не проиграет "мир" ВСУ, это не спасет от "Тридцатилетней войны" с СШАЗа 8 лет Германия может воссоздать сильную армию, отказаться от пацифизма и напасть на Россию. А карта Европы, прежде всего Восточной, изменится еще раз
 
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