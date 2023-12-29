https://ukraina.ru/20231229/1052486926.html

"Вторая волна": воздушную тревогу объявили в четырёх областях востока Украины

"Вторая волна": воздушную тревогу объявили в четырёх областях востока Украины - 29.12.2023 Украина.ру

"Вторая волна": воздушную тревогу объявили в четырёх областях востока Украины

Воздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА объявлена в четырёх областях востока Украины, а также на территории Запорожской области, временно подконтрольной киевскому режиму. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 05:00 мск 29 декабря

2023-12-29T05:31

2023-12-29T05:31

2023-12-29T05:31

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Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях на востоке Украины, а также в Волынской, Львовской, Ровненской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой на западе страны.По информации украинских телеграм-каналов, ВКС России подняли в небо восемь стратегических бомбардировщиков Ту-95 с аэродрома "Оленья".Ранее сообщалось о взрывах в районе военного аэродрома ВСУ Староконстантинов в Хмельницкой области и мощных взрывах в Одесской области.Воздушная тревога объявлялась также в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.

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новости, украина, воздушная тревога, бпла, взрыв, сво