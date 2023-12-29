"Вторая волна": воздушную тревогу объявили в четырёх областях востока Украины - 29.12.2023 Украина.ру
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"Вторая волна": воздушную тревогу объявили в четырёх областях востока Украины
"Вторая волна": воздушную тревогу объявили в четырёх областях востока Украины - 29.12.2023 Украина.ру
"Вторая волна": воздушную тревогу объявили в четырёх областях востока Украины
Воздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА объявлена в четырёх областях востока Украины, а также на территории Запорожской области, временно подконтрольной киевскому режиму. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 05:00 мск 29 декабря
2023-12-29T05:31
2023-12-29T05:31
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Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях на востоке Украины, а также в Волынской, Львовской, Ровненской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой на западе страны.По информации украинских телеграм-каналов, ВКС России подняли в небо восемь стратегических бомбардировщиков Ту-95 с аэродрома "Оленья".Ранее сообщалось о взрывах в районе военного аэродрома ВСУ Староконстантинов в Хмельницкой области и мощных взрывах в Одесской области.Воздушная тревога объявлялась также в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
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новости, украина, воздушная тревога, бпла, взрыв, сво
Новости, Украина, воздушная тревога, БПЛА, взрыв, СВО

"Вторая волна": воздушную тревогу объявили в четырёх областях востока Украины

05:31 29.12.2023
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© AP / Evgeniy Maloletka
Читать в
Воздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА объявлена в четырёх областях востока Украины, а также на территории Запорожской области, временно подконтрольной киевскому режиму. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 05:00 мск 29 декабря
Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях на востоке Украины, а также в Волынской, Львовской, Ровненской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой на западе страны.
По информации украинских телеграм-каналов, ВКС России подняли в небо восемь стратегических бомбардировщиков Ту-95 с аэродрома "Оленья".
Ранее сообщалось о взрывах в районе военного аэродрома ВСУ Староконстантинов в Хмельницкой области и мощных взрывах в Одесской области.
Воздушная тревога объявлялась также в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
Работа гаубиц Мста-Б в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
04:40
"Эту победу нельзя замалчивать": военный эксперт раскрыл, почему ВСУ не удалось удержать МарьинкуОсвобождение Марьинки высвобождает силы для продвижения на других направлениях. Это крупный райцентр, и эту победу армии России нельзя замалчивать, учитывая какой ценой она далась. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
 
НовостиУкраинавоздушная тревогаБПЛАвзрывСВО
 
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Заголовок открываемого материала
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05:31"Вторая волна": воздушную тревогу объявили в четырёх областях востока Украины
05:29Алексей Фененко: Даже если Россия не проиграет "мир" ВСУ, это не спасет от "Тридцатилетней войны" с США
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