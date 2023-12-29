https://ukraina.ru/20231229/1052486207.html
Германия не считает нужным посвящать Россию в детали расследования по "Северным потокам" – посол
Германия не считает нужным посвящать Россию в детали расследования по "Северным потокам" – посол - 29.12.2023 Украина.ру
Германия не считает нужным посвящать Россию в детали расследования по "Северным потокам" – посол
Власти Германии по-прежнему не считают нужным посвящать Москву в детали расследования вокруг "Северных потоков" несмотря на запросы российской стороны, заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев. Об этом 29 декабря сообщает РИА Новости
2023-12-29T04:07
2023-12-29T04:07
2023-12-29T04:07
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германия
посольство рф
россия
северный поток
северный поток-2
взрыв
теракт
расследование
сша
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В интервью агентству Нечаев отметил, что "трудно поверить" в неспособность специалистов стран ЕС, имеющих в своём распоряжении "самые современные средства разведки и технической экспертизы", более чем за год раскрыть произошедший у них под носом теракт против стратегической европейской инфраструктуры."Несмотря на многочисленные запросы, германские власти по-прежнему не считают нужным посвящать нас в детали проводимого расследования. Это вызывает обоснованные вопросы в отношении его объективности и беспристрастности", - подчеркнул дипломат."Вместо этого через СМИ вбрасываются откровенно абсурдные, даже смехотворные сценарии. Мы с таким подходом мириться не намерены. Продолжим настаивать на проведении максимально открытого, деполитизированного расследования одного из крупнейших инфраструктурных терактов, главным пострадавшим от которого, наряду с Россией, стала сама Германия, её экономика", - добавил Нечаев.Два российских экспортных газопровода в Европу - "Северный поток" и "Северный поток 2" - были взорваны 26 сентября 2022 года. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал своё расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что решение об операции принимал президент США Джо Байден, а взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, германия, посольство рф, россия, северный поток, северный поток-2, взрыв, теракт, расследование, сша, норвегия, джо байден
Новости, Германия, посольство РФ, Россия, Северный поток, Северный поток-2, взрыв, теракт, Расследование, США, Норвегия, Джо Байден
Германия не считает нужным посвящать Россию в детали расследования по "Северным потокам" – посол
Власти Германии по-прежнему не считают нужным посвящать Москву в детали расследования вокруг "Северных потоков" несмотря на запросы российской стороны, заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев. Об этом 29 декабря сообщает РИА Новости
В интервью агентству Нечаев отметил, что "трудно поверить" в неспособность специалистов стран ЕС, имеющих в своём распоряжении "самые современные средства разведки и технической экспертизы", более чем за год раскрыть произошедший у них под носом теракт против стратегической европейской инфраструктуры.
"Несмотря на многочисленные запросы, германские власти по-прежнему не считают нужным посвящать нас в детали проводимого расследования. Это вызывает обоснованные вопросы в отношении его объективности и беспристрастности", - подчеркнул дипломат.
"Вместо этого через СМИ вбрасываются откровенно абсурдные, даже смехотворные сценарии. Мы с таким подходом мириться не намерены. Продолжим настаивать на проведении максимально открытого, деполитизированного расследования одного из крупнейших инфраструктурных терактов, главным пострадавшим от которого, наряду с Россией, стала сама Германия, её экономика", - добавил Нечаев.
Два российских экспортных газопровода в Европу - "Северный поток" и "Северный поток 2" - были взорваны 26 сентября 2022 года. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал своё расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что решение об операции принимал президент США Джо Байден, а взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов.