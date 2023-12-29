https://ukraina.ru/20231229/1052485502.html

Киевские каратели за сутки 69 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК

Киевские каратели за сутки 69 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК - 29.12.2023 Украина.ру

Киевские каратели за сутки 69 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК

Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 69 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 29 декабря сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)

2023-12-29T02:20

2023-12-29T02:20

2023-12-29T02:20

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Всего украинскими военными по Горловке (Никитовскому, Центрально-Городскому районам), Донецку (Киевскому, Куйбышевскому, Кировскому, Петровскому районам), Гольмовскому, Макеевке (Червоногвардейскому району) и Ясиноватскому району было выпущено 235 единиц различных боеприпасов."За истекшие сутки представительством зафиксировано 69 фактов ведения огня со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]... На донецком направлении противник совершил 45 обстрелов из РСЗР, артиллерии 155 мм, ударного БПЛА. На горловском 20 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью. На ясиноватском четыре обстрела из РСЗО, артиллерии 155 мм", - говорится в сообщении СЦКК.За прошедшие сутки поступили сведения о ранении трёх гражданских лиц, в том числе девочки-подростка в Петровском районе Донецка, Ясиноватой и Центрально-Городском районе Горловки.По данным СЦКК, в предыдущие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР 54 раза. Всего было выпущено 174 единицы различных боеприпасов.

https://ukraina.ru/20231228/1052480304.html

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новости, россия, днр, обстрелы, всу, военные преступления, сво, сцкк