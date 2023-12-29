Киевские каратели за сутки 69 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК - 29.12.2023 Украина.ру
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Киевские каратели за сутки 69 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
Киевские каратели за сутки 69 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК - 29.12.2023 Украина.ру
Киевские каратели за сутки 69 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 69 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 29 декабря сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
2023-12-29T02:20
2023-12-29T02:20
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Всего украинскими военными по Горловке (Никитовскому, Центрально-Городскому районам), Донецку (Киевскому, Куйбышевскому, Кировскому, Петровскому районам), Гольмовскому, Макеевке (Червоногвардейскому району) и Ясиноватскому району было выпущено 235 единиц различных боеприпасов."За истекшие сутки представительством зафиксировано 69 фактов ведения огня со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]... На донецком направлении противник совершил 45 обстрелов из РСЗР, артиллерии 155 мм, ударного БПЛА. На горловском 20 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью. На ясиноватском четыре обстрела из РСЗО, артиллерии 155 мм", - говорится в сообщении СЦКК.За прошедшие сутки поступили сведения о ранении трёх гражданских лиц, в том числе девочки-подростка в Петровском районе Донецка, Ясиноватой и Центрально-Городском районе Горловки.По данным СЦКК, в предыдущие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР 54 раза. Всего было выпущено 174 единицы различных боеприпасов.
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новости, россия, днр, обстрелы, всу, военные преступления, сво, сцкк
Новости, Россия, ДНР, обстрелы, ВСУ, Военные преступления, СВО, СЦКК

Киевские каратели за сутки 69 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК

02:20 29.12.2023
 
© Фото : пресс-служба ВС УкраиныВСУ артиллерия пушка
ВСУ артиллерия пушка - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© Фото : пресс-служба ВС Украины
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Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 69 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 29 декабря сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
Всего украинскими военными по Горловке (Никитовскому, Центрально-Городскому районам), Донецку (Киевскому, Куйбышевскому, Кировскому, Петровскому районам), Гольмовскому, Макеевке (Червоногвардейскому району) и Ясиноватскому району было выпущено 235 единиц различных боеприпасов.
"За истекшие сутки представительством зафиксировано 69 фактов ведения огня со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]... На донецком направлении противник совершил 45 обстрелов из РСЗР, артиллерии 155 мм, ударного БПЛА. На горловском 20 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью. На ясиноватском четыре обстрела из РСЗО, артиллерии 155 мм", - говорится в сообщении СЦКК.
За прошедшие сутки поступили сведения о ранении трёх гражданских лиц, в том числе девочки-подростка в Петровском районе Донецка, Ясиноватой и Центрально-Городском районе Горловки.
По данным СЦКК, в предыдущие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР 54 раза. Всего было выпущено 174 единицы различных боеприпасов.
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