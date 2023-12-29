https://ukraina.ru/20231229/1052485502.html
Киевские каратели за сутки 69 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
Киевские каратели за сутки 69 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК - 29.12.2023 Украина.ру
Киевские каратели за сутки 69 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 69 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 29 декабря сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
2023-12-29T02:20
2023-12-29T02:20
2023-12-29T02:20
новости
россия
днр
обстрелы
всу
военные преступления
сво
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102005/80/1020058005_0:62:1147:707_1920x0_80_0_0_6e3277c7ce175caf5af90b85ce94930b.jpg
Всего украинскими военными по Горловке (Никитовскому, Центрально-Городскому районам), Донецку (Киевскому, Куйбышевскому, Кировскому, Петровскому районам), Гольмовскому, Макеевке (Червоногвардейскому району) и Ясиноватскому району было выпущено 235 единиц различных боеприпасов."За истекшие сутки представительством зафиксировано 69 фактов ведения огня со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]... На донецком направлении противник совершил 45 обстрелов из РСЗР, артиллерии 155 мм, ударного БПЛА. На горловском 20 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью. На ясиноватском четыре обстрела из РСЗО, артиллерии 155 мм", - говорится в сообщении СЦКК.За прошедшие сутки поступили сведения о ранении трёх гражданских лиц, в том числе девочки-подростка в Петровском районе Донецка, Ясиноватой и Центрально-Городском районе Горловки.По данным СЦКК, в предыдущие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР 54 раза. Всего было выпущено 174 единицы различных боеприпасов.
https://ukraina.ru/20231228/1052480304.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102005/80/1020058005_62:0:1086:768_1920x0_80_0_0_5ccc93ad71c22279c0e79b9ae66660f8.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, днр, обстрелы, всу, военные преступления, сво, сцкк
Новости, Россия, ДНР, обстрелы, ВСУ, Военные преступления, СВО, СЦКК
Киевские каратели за сутки 69 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 69 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 29 декабря сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
Всего украинскими военными по Горловке (Никитовскому, Центрально-Городскому районам), Донецку (Киевскому, Куйбышевскому, Кировскому, Петровскому районам), Гольмовскому, Макеевке (Червоногвардейскому району) и Ясиноватскому району было выпущено 235 единиц различных боеприпасов.
"За истекшие сутки представительством зафиксировано 69 фактов ведения огня со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]... На донецком направлении противник совершил 45 обстрелов из РСЗР, артиллерии 155 мм, ударного БПЛА. На горловском 20 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью. На ясиноватском четыре обстрела из РСЗО, артиллерии 155 мм", - говорится в сообщении СЦКК.
За прошедшие сутки поступили сведения о ранении трёх гражданских лиц, в том числе девочки-подростка в Петровском районе Донецка, Ясиноватой и Центрально-Городском районе Горловки.
По данным СЦКК, в предыдущие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР 54 раза. Всего было выпущено 174 единицы различных боеприпасов.