"Эту победу нельзя замалчивать": военный эксперт раскрыл, почему ВСУ не удалось удержать Марьинку
Освобождение Марьинки высвобождает силы для продвижения на других направлениях. Это крупный райцентр, и эту победу армии России нельзя замалчивать, учитывая какой ценой она далась. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Основной причиной успеха в Марьинке стал провал "контрнаступа" ВСУ в июне-сентябре и наступление ВС России в районе Авдеевки. Освобождение укрепрайона стало заключительной точкой в этой долгой борьбе, рассказал эксперт.
Фактически Марьинка была уже освобождена, кроме двух улиц, и эти события носят символический характер. Но как только армии РФ удалось взять укрепрайон, началось наступление южнее, добавил он.
"Когда [президент Украины Владимир] Зеленский выступал на Генассамблее ООН, он постоянно заверял, что они освободят три города. А в итоге получилось, что этим городом стала Марьинка", - отметил Евсеев.
Освобождение Марьинки высвобождает силы для продвижения российских сил на других направлениях. Это крупный райцентр, и эту победу армии России нельзя замалчивать, учитывая какой ценой она далась, заключил собеседник издания Украина.ру.
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