https://ukraina.ru/20231229/1052478452.html

"Эту победу нельзя замалчивать": военный эксперт раскрыл, почему ВСУ не удалось удержать Марьинку

"Эту победу нельзя замалчивать": военный эксперт раскрыл, почему ВСУ не удалось удержать Марьинку - 29.12.2023 Украина.ру

"Эту победу нельзя замалчивать": военный эксперт раскрыл, почему ВСУ не удалось удержать Марьинку

Освобождение Марьинки высвобождает силы для продвижения на других направлениях. Это крупный райцентр, и эту победу армии России нельзя замалчивать, учитывая какой ценой она далась. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2023-12-29T04:40

2023-12-29T04:40

2023-12-29T04:40

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марьинка

днр

освобождение

вс рф

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наступление

сво

спецоперация

победа

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Основной причиной успеха в Марьинке стал провал "контрнаступа" ВСУ в июне-сентябре и наступление ВС России в районе Авдеевки. Освобождение укрепрайона стало заключительной точкой в этой долгой борьбе, рассказал эксперт.Фактически Марьинка была уже освобождена, кроме двух улиц, и эти события носят символический характер. Но как только армии РФ удалось взять укрепрайон, началось наступление южнее, добавил он.Освобождение Марьинки высвобождает силы для продвижения российских сил на других направлениях. Это крупный райцентр, и эту победу армии России нельзя замалчивать, учитывая какой ценой она далась, заключил собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочесть здесь

https://ukraina.ru/20231228/1052449486.html

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новости, марьинка, днр, освобождение, вс рф, владимир зеленский, наступление, сво, спецоперация, победа