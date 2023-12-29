https://ukraina.ru/20231229/1052459015.html

Новая образовательная политика Польши: навстречу ЛГБТ* и бандеровцам

Новая образовательная политика Польши: навстречу ЛГБТ* и бандеровцам - 29.12.2023 Украина.ру

Новая образовательная политика Польши: навстречу ЛГБТ* и бандеровцам

В Польше новым замминистра науки стал этнический украинец Анджей Шептицкий, озвучивавший бандеровские тезисы. А министр просвещения Барбара Новацкая хочет убрать уроки религии и ввести "сексуальное образование"

2023-12-29T04:11

2023-12-29T04:11

2023-12-29T04:11

эксклюзив

польша

лгбт

бандеровцы

украинцы

минпросвещения

министр

образование

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На днях новый министр науки Польши Дариуш Вечорек представил своих заместителей, отвечающих за науку и высшее образование. Среди них доктор политологии, профессор Варшавского университета Анджей Шептицкий, который будет отвечать за международное сотрудничество. Он украинского происхождения и является активистом Союза украинцев Польши.Согласно официальной биографии, научные интересы нового замминистра сосредоточены на внутренней и внешней политике Украины, внешней политике Польши, ситуации на постсоветском пространстве, а также "постколониальных исследованиях и политике памяти". В 2005-2009 годах Шептиций был аналитиком в Польском институте международных отношений (структура МИД Польши), а с 2016 года является координатором Центра польских и европейских исследований Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.Его последняя научная публикация озаглавлена "Современные польско-украинские отношения", при этом Шептицкий постоянно публиковал колонки во влиятельных польских изданиях Rzeczpospolita и Gazeta Wyborcza. В последней, к примеру, весной прошлого года он призывал к "депутинизации польской науки".Профессор Шептицкий является выдвиженцем партии нынешнего спикера Сейма Шимона Головни "Польша 2050". На недавних парламентских выборах она входила в популистский блок "Третий путь" (ТП), от которого политолог баллотировался по одному из округов Варшавы, но мандат не получил."Я хочу поддерживать все меньшинства и дискриминируемые группы, людей с ограниченными возможностями, национальные и этнические меньшинства, иммигрантов, ЛГБТ-сообщество"*, – заявил он в предвыборном видеоролике. В нём Шептицкий стоял перед варшавским рестораном "Крым", на котором были вывешены украинский и польский флаги. Однако подобную позицию поддержали только 2025 избирателей (0,13%).Польские СМИ отмечают, что формально проукраинскую, а фактически – пробандеровскую позицию Анджей Шептицкий публично занимает уже много лет. В 2016 году на сайте издания "Nowa Europa Wschodnia" политолог призвал подчиниться требованиям Киева не обсуждать преступную, антипольскую деятельность ОУН**-УПА** на политическом уровне, и обходить молчанием геноцид поляков, осуществлённый украинскими националистами на Волыни и в Галичине в годы Второй мировой войны. А в 2018-м он был среди проукраинских деятелей, которые обратились к президенту Анджею Дуде с просьбой не увольнять Яна Пекло, посла Польши в Киеве.В 2020 году профессор Шептицкий подписал опубликованное в издании Gazeta Wyborcza письмо "общественных кругов, деятелей искусств, интеллектуалов, католических священников, журналистов и активистов" тогдашнему вице-премьеру и министру культуры Петру Глинскому. В нём содержался призыв к восстановлению надписи на могиле боевиков УПА** на горе Монастырь в Подкарпатском воеводстве. Хотя там похоронены бандеровцы, которые убивали мирных поляков, Киев требовал написать, что это могила людей, погибших "за волю Украины".В польской патриотической среде считают, что в профессоре Шептицком говорит "голос крови" – ведь он принадлежит к тому же роду, что и митрополит Украинской греко-католической церкви Андрей Шептицкий, тесно сотрудничавший с ОУН**. Мать политолога, графиня Мария Шептицкая, – одна из ключевых персон в польской дворянской среде, а сам Анджей Шептицкий является вице-председателем Фонда семьи Шептицких. Ныне этот фонд в возвращённом семье дворце создаёт Дом комедии Александра Фредро (львовский комедиограф, дед митрополита Андрея Шептицкого).Если новый замминистра науки пока публичных заявлений не делал, то возглавившая Министерство просвещения Польши Барбара Новацкая ещё до назначения не сходила с первых полос польских СМИ. Она начинала как левый политик (её покойная мать была депутатом Сейма и министром социальной политики в социал-демократическом правительстве Марека Бельки), защитница прав женщин и сообщества ЛГБТ*. Поэтому, когда в конце ноября появилась информация о том, что Новацкая может возглавить тогда ещё единое министерство науки и просвещения, её фото под "радужными" флагами и транспарантами заполонили медиа – как либеральные (с восхвалениями), так и консервативные (с критикой).Барбара Новацкая окончила Польско-Японскую академию информационных технологий (ректором которой является её отец Ежи Новацкий) и Варшавский университет. На парламентских выборах 2015 года она возглавила список "Объединённых левых", который не преодолел избирательный барьер. После этого Новацкая перешла в либеральную партию "Гражданская коалиция" (ГК), по спискам которой стала депутатом Сейма в 2019 и 2023 годах. А 13 декабря лидер ГК Дональд Туск, вернувшийся в кресло премьера Польши, назначил Барбару Новацкую на пост министра просвещения.При этом ещё за неделю до этого она анонсировала принятие закона о "партнёрских связях" (эвфемизм однополых браков) и борьбе с "языком ненависти" (об ограничении свободы слова). "Неправительственные организации попросили нас сначала "разрушить чары" вокруг ЛГБТ-сообщества*, которое в течение многих лет подвергалось преследованиям с амвонов и из офисов, включая центральные", – заявила Новацкая. Как отметил тогда консервативный телеканал Republika, "критически говорить о ЛГБТ* вы не сможете, но клеветать на костёл и католиков – сколько угодно!"Действительно, Римско-католическая церковь, с которой Польша ещё в 1993 году заключила конкордат (соглашение об особом статусе этой конфессии в стране), сразу же стала целью для атак со стороны нового министра просвещения."Два часа религии в неделю – это слишком много. Мое предложение будет заключаться в том, чтобы ограничить уроки религии одним часом, оплачиваемым из государственного бюджета. Если местное самоуправление или родители решат, что им нужно больше таких часов, это будет их решение, в том числе финансовое", – заявила Новацкая сразу же после назначения. Кроме того, урок религии будет либо первым, либо последним, чтобы стимулировать школьников его не посещать.Что будет в школах Польши вместо религии, министр не скрывает. 21 декабря она встретилась с известной польской моделью Аней Рубик, основательницей фонда SexEd, пропагандирующей "сексуальное просвещение"."Мы – мультимедийная платформа, которая предоставляет молодым людям, родителям и взрослым всестороннее, соответствующее их возрасту образование в области прав человека, гендерного равенства, взаимоотношений и репродукции. Мы информируем о рисках, связанных с сексуальной жизнью, представляя секс и сексуальность в позитивном ключе, подчеркивая такие ценности, как взаимное уважение, инклюзивность, равенство, сочувствие и ответственность", – читаем на сайте SexEd.На странице организации в сети Instagram*** можно увидеть, среди прочего, ролик об "эротических гаджетах" в качестве рождественских подарков. "Могут ли праздники быть пикантными? Не всегда под ёлкой нужно придерживаться классики!" – поощряет он покупателей. Будут ли такие "гаджеты" теперь закупать для польских школ за бюджетные средства – пока неизвестно. Однако введение уроков "сексуального просвещения", где польским школьникам будут рекламировать однополые браки, гомосексуализм, бисексуалов, трансгендеров и т.п., выглядит неизбежным.И уж их-то, в отличие от уроков религии (посещение которых и во время нахождения консерваторов у власти было добровольным) пропускать будет запрещено. По крайней мере, в Германии, на которую ориентируется новое польское правительство, родители детей, которые не посещают уроки "сексуального просвещения", могут попасть в тюрьму и быть лишены родительских прав.* Движение признано экстремистским и запрещено в России* Организации запрещены в России*** Соцсеть запрещена в России

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

https://ukraina.ru/20201018/1029285566.html

https://ukraina.ru/20200311/1026981682.html

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

эксклюзив, польша, лгбт, бандеровцы, украинцы, минпросвещения, министр, образование