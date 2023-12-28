Зеленский назначил глав Ровенской областной администрации и подконтрольной Киеву части ДНР
Приказ о назначении глава Украины подписал в четверг, 28 декабря
Зеленский подписал указы о назначении главы Ровенской областной госадминистрации и администрации подконтрольной Киеву части ДНР, так называемой Донецкой области.
Главой "Донецкой ОГА" стал Вадим Филашкин, а Ровенскую возглавил Александр Коваль.
Филашкин ранее был заместителем руководителя "Донецкой ОВА", а Коваль возглавлял Ровенскую районную госадминистрацию.
5 сентября Владимир Зеленский уволил руководителя администрации подконтрольной Киеву части ДНР Павла Кириленко. Сообщалось, что Кириленко сам подал заявление об отставке. На следующий день он был назначен Верховной Радой на пост главы Антимонопольного комитета Украины.