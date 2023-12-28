https://ukraina.ru/20231228/1052460241.html
Вашингтон предложил G7 план по конфискации российских активов
Вашингтон предложил G7 план по конфискации российских активов - 28.12.2023 Украина.ру
Вашингтон предложил G7 план по конфискации российских активов
США предложили странам Группы семи (G7) изучить способы конфискации замороженных российских активов на сумму 300 миллиардов долларов. Об этом 28 декабря сообщила газета Financial Times
2023-12-28T10:38
2023-12-28T10:38
2023-12-28T10:38
замороженные активы
новости
сша
g7
россия
украина
зарубежье
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По данным источников издания, в декабре министры финансов стран G7 и их заместители обсуждали, как разработать механизм конфискации и избежать связанных с ней рисков.США и поддержавшие их Великобритания, Канада и Япония предложили продолжить рассмотрение вопроса, чтобы подготовить возможные варианты ко встрече G7, которая, предположительно, состоится в конце февраля.Там же отмечается, что западные страны изучают возможность как прямой конфискации замороженных российских активов, так и использования доходов от них.При этом ФРГ, Франция, Италия, ЕС выразили сомнения в идее США конфисковать замороженные активы, они считают необходимым сначала тщательно оценить законность данной меры.Европейский центральный банк ранее предупреждал, что использование Европой замороженных российских активов для финансирования Украины может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе. Там призывали Брюссель "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Украины.В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".
https://ukraina.ru/20231222/1052334258.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
замороженные активы, новости, сша, g7, россия, украина, зарубежье
замороженные активы, Новости, США, G7, Россия, Украина, Зарубежье
Вашингтон предложил G7 план по конфискации российских активов
США предложили странам Группы семи (G7) изучить способы конфискации замороженных российских активов на сумму 300 миллиардов долларов. Об этом 28 декабря сообщила газета Financial Times
По данным источников издания, в декабре министры финансов стран G7 и их заместители обсуждали, как разработать механизм конфискации и избежать связанных с ней рисков.
США и поддержавшие их Великобритания, Канада и Япония предложили продолжить рассмотрение вопроса, чтобы подготовить возможные варианты ко встрече G7, которая, предположительно, состоится в конце февраля.
"Три рабочие группы, предложенные Вашингтоном, изучат юридические вопросы, связанные с конфискацией, методы применения такой политики и снижения рисков, а также варианты того, как лучше направить помощь Украине", — говорится в материале.
Там же отмечается, что западные страны изучают возможность как прямой конфискации замороженных российских активов, так и использования доходов от них.
При этом ФРГ, Франция, Италия, ЕС выразили сомнения в идее США конфисковать замороженные активы, они считают необходимым сначала тщательно оценить законность данной меры.
Европейский центральный банк ранее предупреждал, что использование Европой замороженных российских активов для финансирования Украины может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе. Там призывали Брюссель "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Украины.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".