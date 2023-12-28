https://ukraina.ru/20231228/1052458109.html

Глава Николаевской области пригрозил отправлять медиков военно-врачебных комиссий на фронт

Глава Николаевской области пригрозил отправлять медиков военно-врачебных комиссий на фронт - 28.12.2023 Украина.ру

Глава Николаевской области пригрозил отправлять медиков военно-врачебных комиссий на фронт

Глава николаевской областной военной администрации Виталий Ким в интервью проекту "Фабрика новостей" пригрозил отправлять на фронт бравших взятки врачей военно-врачебных комиссий (ВВК)

2023-12-28T09:00

2023-12-28T09:00

2023-12-28T09:17

врач

медики

новости

комиссия

фронт

украина

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"Врачи и ответственные за ВВК были собраны, и есть процент брони у медиков, выше 50%, там 67 и так далее. Очень просто: если вы берете взятки и кого-то не пускаете в армию, то идите сами. Мы предупредили, что снизим лимит на тех врачей, которые плохо работают и все это помогает немного", - заявил Ким.На Украине с февраля 2022 года введен режим военного положения, Зеленский также подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.На пресс-конференции 19 декабря президент Украины сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек.

https://ukraina.ru/20231228/1052455235.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

врач, медики, новости, комиссия, фронт, украина