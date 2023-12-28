https://ukraina.ru/20231228/1052458109.html
Глава Николаевской области пригрозил отправлять медиков военно-врачебных комиссий на фронт
Глава Николаевской области пригрозил отправлять медиков военно-врачебных комиссий на фронт - 28.12.2023 Украина.ру
Глава Николаевской области пригрозил отправлять медиков военно-врачебных комиссий на фронт
Глава николаевской областной военной администрации Виталий Ким в интервью проекту "Фабрика новостей" пригрозил отправлять на фронт бравших взятки врачей военно-врачебных комиссий (ВВК)
2023-12-28T09:00
2023-12-28T09:00
2023-12-28T09:17
врач
медики
новости
комиссия
фронт
украина
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"Врачи и ответственные за ВВК были собраны, и есть процент брони у медиков, выше 50%, там 67 и так далее. Очень просто: если вы берете взятки и кого-то не пускаете в армию, то идите сами. Мы предупредили, что снизим лимит на тех врачей, которые плохо работают и все это помогает немного", - заявил Ким.На Украине с февраля 2022 года введен режим военного положения, Зеленский также подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.На пресс-конференции 19 декабря президент Украины сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек.
https://ukraina.ru/20231228/1052455235.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
врач, медики, новости, комиссия, фронт, украина
врач, медики, Новости, комиссия, фронт, Украина
Глава Николаевской области пригрозил отправлять медиков военно-врачебных комиссий на фронт
09:00 28.12.2023 (обновлено: 09:17 28.12.2023)
Глава николаевской областной военной администрации Виталий Ким в интервью проекту "Фабрика новостей" пригрозил отправлять на фронт бравших взятки врачей военно-врачебных комиссий (ВВК)
"Врачи и ответственные за ВВК были собраны, и есть процент брони у медиков, выше 50%, там 67 и так далее. Очень просто: если вы берете взятки и кого-то не пускаете в армию, то идите сами. Мы предупредили, что снизим лимит на тех врачей, которые плохо работают и все это помогает немного", - заявил Ким.
На Украине с февраля 2022 года введен режим военного положения, Зеленский также подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
На пресс-конференции 19 декабря президент Украины сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек.