https://ukraina.ru/20231228/1052456608.html
США чтобы "остановить" Россию на Украине могут взорвать ядерную бомбу – экс-агент ЦРУ
США чтобы "остановить" Россию на Украине могут взорвать ядерную бомбу – экс-агент ЦРУ - 28.12.2023 Украина.ру
США чтобы "остановить" Россию на Украине могут взорвать ядерную бомбу – экс-агент ЦРУ
Для руководства США использование "маленькой" ядерной бомбы остаётся единственным способом скрыть своё поражение на Украине и победить на выборах, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн
2023-12-28T07:40
2023-12-28T07:40
2023-12-28T07:40
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В интервью YouTube-каналу Judging Freedom эксперт подчеркнул, что Украине необходимо осознать свой проигрыш в конфликте, и дополнительные 500 тысяч мобилизованных не смогут ничего изменить. Однако Белому дому перед президентскими выборами очень нужна "победа" на Украине, и Макговерн видит для этого только один способ."Появится какой-нибудь идиот в Пентагоне или Белом доме и скажет: "Господин президент, единственный способ показать России, что мы настроены серьёзно - использовать маленькую ядерную бомбу. Она может быть размером всего лишь в десятую часть той, что мы использовали в Хиросиме. Давайте это сделаем. Они остановятся, мы убережём себя от проигрыша на выборах, а потом разберёмся с остальным". Боюсь, что именно так всё и будет", - заявил бывший аналитик ЦРУ.По его мнению, генералы будут убеждать президента США Джо Байдена в том, что применение "маленькой" бомбы на Украине не приведёт к эскалации и выходу ситуации из-под контроля.Лично заинтересованными в этом процессе Макговерн считает советника президента США Джейка Салливана и госсекретаря Энтони Блинкена, рискующих в случае проигрыша выборов быть осужденными новой администрацией.Ожидается, что на президентских выборах в США, намеченных на 5 ноября 2024 года, в противостоянии вновь сойдутся действующий президент США Джо Байден и бывший президент Дональд Трамп, являющийся явным фаворитом праймериз Республиканской партии.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, ядерное оружие, ядерная угроза, украина, сво, россия, выборы
Новости, США, Ядерное оружие, ядерная угроза, Украина, СВО, Россия, выборы
США чтобы "остановить" Россию на Украине могут взорвать ядерную бомбу – экс-агент ЦРУ
Для руководства США использование "маленькой" ядерной бомбы остаётся единственным способом скрыть своё поражение на Украине и победить на выборах, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн
В интервью YouTube-каналу Judging Freedom эксперт подчеркнул, что Украине необходимо осознать свой проигрыш в конфликте, и дополнительные 500 тысяч мобилизованных не смогут ничего изменить. Однако Белому дому перед президентскими выборами очень нужна "победа" на Украине, и Макговерн видит для этого только один способ.
"Появится какой-нибудь идиот в Пентагоне или Белом доме и скажет: "Господин президент, единственный способ показать России, что мы настроены серьёзно - использовать маленькую ядерную бомбу. Она может быть размером всего лишь в десятую часть той, что мы использовали в Хиросиме. Давайте это сделаем. Они остановятся, мы убережём себя от проигрыша на выборах, а потом разберёмся с остальным". Боюсь, что именно так всё и будет", - заявил бывший аналитик ЦРУ.
По его мнению, генералы будут убеждать президента США Джо Байдена в том, что применение "маленькой" бомбы на Украине не приведёт к эскалации и выходу ситуации из-под контроля.
Лично заинтересованными в этом процессе Макговерн считает советника президента США Джейка Салливана и госсекретаря Энтони Блинкена, рискующих в случае проигрыша выборов быть осужденными новой администрацией.
Ожидается, что на президентских выборах в США, намеченных на 5 ноября 2024 года, в противостоянии вновь сойдутся действующий президент США Джо Байден и бывший президент Дональд Трамп, являющийся явным фаворитом праймериз Республиканской партии.