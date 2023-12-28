США чтобы "остановить" Россию на Украине могут взорвать ядерную бомбу – экс-агент ЦРУ - 28.12.2023 Украина.ру
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США чтобы "остановить" Россию на Украине могут взорвать ядерную бомбу – экс-агент ЦРУ
США чтобы "остановить" Россию на Украине могут взорвать ядерную бомбу – экс-агент ЦРУ - 28.12.2023 Украина.ру
США чтобы "остановить" Россию на Украине могут взорвать ядерную бомбу – экс-агент ЦРУ
Для руководства США использование "маленькой" ядерной бомбы остаётся единственным способом скрыть своё поражение на Украине и победить на выборах, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн
2023-12-28T07:40
2023-12-28T07:40
новости
сша
ядерное оружие
ядерная угроза
украина
сво
россия
выборы
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В интервью YouTube-каналу Judging Freedom эксперт подчеркнул, что Украине необходимо осознать свой проигрыш в конфликте, и дополнительные 500 тысяч мобилизованных не смогут ничего изменить. Однако Белому дому перед президентскими выборами очень нужна "победа" на Украине, и Макговерн видит для этого только один способ."Появится какой-нибудь идиот в Пентагоне или Белом доме и скажет: "Господин президент, единственный способ показать России, что мы настроены серьёзно - использовать маленькую ядерную бомбу. Она может быть размером всего лишь в десятую часть той, что мы использовали в Хиросиме. Давайте это сделаем. Они остановятся, мы убережём себя от проигрыша на выборах, а потом разберёмся с остальным". Боюсь, что именно так всё и будет", - заявил бывший аналитик ЦРУ.По его мнению, генералы будут убеждать президента США Джо Байдена в том, что применение "маленькой" бомбы на Украине не приведёт к эскалации и выходу ситуации из-под контроля.Лично заинтересованными в этом процессе Макговерн считает советника президента США Джейка Салливана и госсекретаря Энтони Блинкена, рискующих в случае проигрыша выборов быть осужденными новой администрацией.Ожидается, что на президентских выборах в США, намеченных на 5 ноября 2024 года, в противостоянии вновь сойдутся действующий президент США Джо Байден и бывший президент Дональд Трамп, являющийся явным фаворитом праймериз Республиканской партии.
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новости, сша, ядерное оружие, ядерная угроза, украина, сво, россия, выборы
Новости, США, Ядерное оружие, ядерная угроза, Украина, СВО, Россия, выборы

США чтобы "остановить" Россию на Украине могут взорвать ядерную бомбу – экс-агент ЦРУ

07:40 28.12.2023
 
© pixabayядерная война, бомба
ядерная война, бомба
© pixabay
Читать в
Для руководства США использование "маленькой" ядерной бомбы остаётся единственным способом скрыть своё поражение на Украине и победить на выборах, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн
В интервью YouTube-каналу Judging Freedom эксперт подчеркнул, что Украине необходимо осознать свой проигрыш в конфликте, и дополнительные 500 тысяч мобилизованных не смогут ничего изменить. Однако Белому дому перед президентскими выборами очень нужна "победа" на Украине, и Макговерн видит для этого только один способ.
"Появится какой-нибудь идиот в Пентагоне или Белом доме и скажет: "Господин президент, единственный способ показать России, что мы настроены серьёзно - использовать маленькую ядерную бомбу. Она может быть размером всего лишь в десятую часть той, что мы использовали в Хиросиме. Давайте это сделаем. Они остановятся, мы убережём себя от проигрыша на выборах, а потом разберёмся с остальным". Боюсь, что именно так всё и будет", - заявил бывший аналитик ЦРУ.
По его мнению, генералы будут убеждать президента США Джо Байдена в том, что применение "маленькой" бомбы на Украине не приведёт к эскалации и выходу ситуации из-под контроля.
Лично заинтересованными в этом процессе Макговерн считает советника президента США Джейка Салливана и госсекретаря Энтони Блинкена, рискующих в случае проигрыша выборов быть осужденными новой администрацией.
Ожидается, что на президентских выборах в США, намеченных на 5 ноября 2024 года, в противостоянии вновь сойдутся действующий президент США Джо Байден и бывший президент Дональд Трамп, являющийся явным фаворитом праймериз Республиканской партии.
Алексей Кочетков интервью
05:01
Алексей Кочетков: Наша цель – чтобы западные марионетки навсегда убрались с нашей землиСША понимают: если киевский режим летом не смог победить российскую армию, то потом они уже точно не победят. И им надо понять, что выгоднее: отказаться от Украины как от ручки без чемодана или затянуть этот конфликт, чтобы нанести России максимальный людской и экономический урон
 
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