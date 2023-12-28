"Решение уже принято": Константин Кнырик о том, зачем Лондон, Арестович* и Кличко "сливают" Зеленского США нужно на кого-то слить все недовольство украинцев от провала "контрнаступа", тяжелой зимы и падения уровня жизни в целом. Президент Украины Владимир Зеленский является для этого наиболее подходящей фигурой. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик