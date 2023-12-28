Воздушную тревогу объявили в Черкасской области Украины - 28.12.2023 Украина.ру
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Воздушную тревогу объявили в Черкасской области Украины
Воздушную тревогу объявили в Черкасской области Украины - 28.12.2023 Украина.ру
Воздушную тревогу объявили в Черкасской области Украины
Воздушную тревогу в связи с угрозой атак БПЛА объявили в Черкасской области Украины. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 04:45 мск 28 декабря
2023-12-28T04:55
2023-12-28T04:55
новости
украина
воздушная тревога
бпла
взрыв
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Режим воздушной тревоги также продолжает действовать в Кировоградской области. Телеграм-каналы сообщают об угрозе атаки БПЛА города Крапивницкий.Ранее воздушная тревога объявлялась в Днепропетровской области. СМИ сообщали о взрывах в Кривом Роге, Запорожье и временно подконтрольном киевскому режиму Херсоне.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
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новости, украина, воздушная тревога, бпла, взрыв, сво
Новости, Украина, воздушная тревога, БПЛА, взрыв, СВО

Воздушную тревогу объявили в Черкасской области Украины

04:55 28.12.2023
 
© Робоавиа
© Робоавиа
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Воздушную тревогу в связи с угрозой атак БПЛА объявили в Черкасской области Украины. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 04:45 мск 28 декабря
Режим воздушной тревоги также продолжает действовать в Кировоградской области. Телеграм-каналы сообщают об угрозе атаки БПЛА города Крапивницкий.
Ранее воздушная тревога объявлялась в Днепропетровской области. СМИ сообщали о взрывах в Кривом Роге, Запорожье и временно подконтрольном киевскому режиму Херсоне.
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
Владимир Зеленский
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"Решение уже принято": Константин Кнырик о том, зачем Лондон, Арестович* и Кличко "сливают" ЗеленскогоСША нужно на кого-то слить все недовольство украинцев от провала "контрнаступа", тяжелой зимы и падения уровня жизни в целом. Президент Украины Владимир Зеленский является для этого наиболее подходящей фигурой. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик
 
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