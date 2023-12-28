Воздушную тревогу объявили в Черкасской области Украины
© Робоавиа
© Робоавиа
Воздушную тревогу в связи с угрозой атак БПЛА объявили в Черкасской области Украины. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 04:45 мск 28 декабря
Режим воздушной тревоги также продолжает действовать в Кировоградской области. Телеграм-каналы сообщают об угрозе атаки БПЛА города Крапивницкий.
Ранее воздушная тревога объявлялась в Днепропетровской области. СМИ сообщали о взрывах в Кривом Роге, Запорожье и временно подконтрольном киевскому режиму Херсоне.
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
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