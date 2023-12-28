https://ukraina.ru/20231228/1052454399.html
Киевские каратели за сутки 54 раза обстреляли территорию ДНР – СЦКК
Киевские каратели за сутки 54 раза обстреляли территорию ДНР – СЦКК - 28.12.2023 Украина.ру
Киевские каратели за сутки 54 раза обстреляли территорию ДНР – СЦКК
Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 54 раза обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 28 декабря сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
2023-12-28T02:38
2023-12-28T02:38
2023-12-28T02:38
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Всего украинскими военными по Горловке (Никитовскому, Центрально-Городскому районам), Донецку (Калининскому, Будёновскому, Киевскому, Куйбышевскому, Кировскому, Петровскому районам), Ясиноватой и Ясиноватскому району было выпущено 174 единицы различных боеприпасов."За истекшие сутки представительством зафиксировано 54 факта ведения огня со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]... На донецком направлении противник совершил 34 обстрела из РСЗР, артиллерии 155 мм, ударного БПЛА. На горловском 16 обстрелов из артиллерии 152 и 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью. На ясиноватском четыре обстрела из артиллерии 155 мм", - говорится в сообщении СЦКК.За прошедшие сутки поступили сведения о ранении двух гражданских лиц в Петровском районе Донецка.По данным СЦКК, в предыдущие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР 51 раз. Всего было выпущено 199 единиц различных боеприпасов.
https://ukraina.ru/20231227/1052446115.html
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новости, россия, днр, обстрелы, артиллерия, бпла, рсзо, всу, военные преступления, сво, сцкк
Новости, Россия, ДНР, обстрелы, артиллерия, БПЛА, РСЗО, ВСУ, Военные преступления, СВО, СЦКК
Киевские каратели за сутки 54 раза обстреляли территорию ДНР – СЦКК
Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 54 раза обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 28 декабря сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
Всего украинскими военными по Горловке (Никитовскому, Центрально-Городскому районам), Донецку (Калининскому, Будёновскому, Киевскому, Куйбышевскому, Кировскому, Петровскому районам), Ясиноватой и Ясиноватскому району было выпущено 174 единицы различных боеприпасов.
"За истекшие сутки представительством зафиксировано 54 факта ведения огня со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]... На донецком направлении противник совершил 34 обстрела из РСЗР, артиллерии 155 мм, ударного БПЛА. На горловском 16 обстрелов из артиллерии 152 и 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью. На ясиноватском четыре обстрела из артиллерии 155 мм", - говорится в сообщении СЦКК.
За прошедшие сутки поступили сведения о ранении двух гражданских лиц в Петровском районе Донецка.
По данным СЦКК, в предыдущие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР 51 раз. Всего было выпущено 199 единиц различных боеприпасов.