В ВСУ опровергли информацию о поступлении истребителей F-16 на Украину
© Армія Inform Юрий Игнат
© Армія Inform
Статья румынских журналистов Newsweek о том, что на Украину уже поступили истребители F-16 и используются в зоне Спецоперации, "высосана из пальца" и не соответствует действительности. Такое заявление сделал спикер Воздушных сил Юрий Игнат
"Издание Newsweek опубликовало материал "ни о чём" с невероятными предположениями о пребывании F-16 на Украине и даже их вероятной причастности к уничтожению шести российских самолетов… Серьёзно?", – написал Игнат в сети.
Он пожаловался на то, что ему пришлось "23 раза включаться в прямые эфиры украинских и иностранных медиа, чтобы опровергнуть российские заявления об уничтожении F-16".
Тем временем, Newsweek сообщал о том, что 18 боевых самолетов F-16 готовы к поставке, а украинские пилоты прошли обучение в Румынии. Ранее издание также сообщало, что истребители, вероятно, уже находятся на Украине.
Напомним, Дания и Нидерланды намерены передать ВСУ не менее 61 единицы F-16. Киев надеется получить как минимум 150 таких самолётов в разных модификациях.
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