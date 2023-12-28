В ВСУ опровергли информацию о поступлении истребителей F-16 на Украину - 28.12.2023 Украина.ру
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В ВСУ опровергли информацию о поступлении истребителей F-16 на Украину
В ВСУ опровергли информацию о поступлении истребителей F-16 на Украину - 28.12.2023 Украина.ру
В ВСУ опровергли информацию о поступлении истребителей F-16 на Украину
Статья румынских журналистов Newsweek о том, что на Украину уже поступили истребители F-16 и используются в зоне Спецоперации, "высосана из пальца" и не соответствует действительности. Такое заявление сделал спикер Воздушных сил Юрий Игнат
2023-12-28T00:21
2023-12-28T00:21
новости
украина
f-16
истребитель
военная помощь
военная техника
всу
юрий игнат
спецоперация
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Он пожаловался на то, что ему пришлось "23 раза включаться в прямые эфиры украинских и иностранных медиа, чтобы опровергнуть российские заявления об уничтожении F-16". Тем временем, Newsweek сообщал о том, что 18 боевых самолетов F-16 готовы к поставке, а украинские пилоты прошли обучение в Румынии. Ранее издание также сообщало, что истребители, вероятно, уже находятся на Украине. Напомним, Дания и Нидерланды намерены передать ВСУ не менее 61 единицы F-16. Киев надеется получить как минимум 150 таких самолётов в разных модификациях.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, f-16, истребитель, военная помощь, военная техника, всу, юрий игнат, спецоперация
Новости, Украина, F-16, истребитель, военная помощь, военная техника, ВСУ, Юрий Игнат, Спецоперация

В ВСУ опровергли информацию о поступлении истребителей F-16 на Украину

00:21 28.12.2023
 
© Армія Inform Юрий Игнат
Юрий Игнат
© Армія Inform
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Статья румынских журналистов Newsweek о том, что на Украину уже поступили истребители F-16 и используются в зоне Спецоперации, "высосана из пальца" и не соответствует действительности. Такое заявление сделал спикер Воздушных сил Юрий Игнат

"Издание Newsweek опубликовало материал "ни о чём" с невероятными предположениями о пребывании F-16 на Украине и даже их вероятной причастности к уничтожению шести российских самолетов… Серьёзно?", – написал Игнат в сети.

Он пожаловался на то, что ему пришлось "23 раза включаться в прямые эфиры украинских и иностранных медиа, чтобы опровергнуть российские заявления об уничтожении F-16".
Тем временем, Newsweek сообщал о том, что 18 боевых самолетов F-16 готовы к поставке, а украинские пилоты прошли обучение в Румынии. Ранее издание также сообщало, что истребители, вероятно, уже находятся на Украине.
Напомним, Дания и Нидерланды намерены передать ВСУ не менее 61 единицы F-16. Киев надеется получить как минимум 150 таких самолётов в разных модификациях.
- РИА Новости, 1920, 23.12.2023
23 декабря, 10:39
На земле и в воздухе. Чего добились в минувшем году ВСУ и ВС РФ на линии фронтаОдной из ключевых особенностей уходящего года стал широкоразрекламированный "контрнаступ" украинской армии, завершившийся полным провалом, в результате чего, российская армия вновь овладела оперативно-тактической инициативой на протяжении всей линии фронта.
 
НовостиУкраинаF-16истребительвоенная помощьвоенная техникаВСУЮрий ИгнатСпецоперация
 
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