В украинский реестр военнообязанных "Оберег" добавлено 750 тыс. записей – замминистра обороны - 27.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231227/1052437116.html
В украинский реестр военнообязанных "Оберег" добавлено 750 тыс. записей – замминистра обороны
В украинский реестр военнообязанных "Оберег" добавлено 750 тыс. записей – замминистра обороны - 27.12.2023 Украина.ру
В украинский реестр военнообязанных "Оберег" добавлено 750 тыс. записей – замминистра обороны
В перспективе в него еще будет добавлено порядка 100 тыс. фамилий. На данный момент обработано только 88% данных, сообщила Екатерина Черногоренко
2023-12-27T14:14
2023-12-27T14:14
новости
новости украины
всу
мобилизация
призыв
призывники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/05/1051773887_0:0:1140:641_1920x0_80_0_0_0cab4b1700d342a83a0c411d4536ff00.jpg
В украинский государственный реестр военнообязанных "Оберег" добавлено еще 750 тыс. записей. Параллельно идет цифровизация данных военных и ветеранов."Я считаю, что реестр военнослужащих должен быть поднят очень быстро. Это будет еще один проект типа "Оберега". Потому что это базовый бэкенд для абсолютно всех онлайн услуг, которые могут быть предоставлены военнослужащим", – сказала Черногоренко.Ранее в ВСУ говорили, что когда "Оберег" будет синхронизирован с другими государственными базами данных, то повестки в общественных местах раздавать перестанут. Законопроект о мобилизации содержит требование для военообязанных уточнять свои данные через центр админуслуг или электронный кабинет призывника.
https://ukraina.ru/20231227/1052429587.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/05/1051773887_106:0:1065:719_1920x0_80_0_0_ad0af122a5c206c7d8a97a10618c66ae.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, новости украины, всу, мобилизация, призыв, призывники
Новости, Новости Украины, ВСУ, мобилизация, призыв, призывники

В украинский реестр военнообязанных "Оберег" добавлено 750 тыс. записей – замминистра обороны

14:14 27.12.2023
 
На Украине планируют вручать повестки по электронной почте
На Украине планируют вручать повестки по электронной почте
Читать в
В перспективе в него еще будет добавлено порядка 100 тыс. фамилий. На данный момент обработано только 88% данных, сообщила Екатерина Черногоренко
В украинский государственный реестр военнообязанных "Оберег" добавлено еще 750 тыс. записей.

"Планируемая работа по нему завершена, мы увеличили реестр на 750 тысяч записей, верифицировали данные на 88%, идет информационный обмен с основными реестрами страны", – цитирует замминистра обороны Украины Екатерину Черногоренко издание "Страна.ua".

Параллельно идет цифровизация данных военных и ветеранов.
"Я считаю, что реестр военнослужащих должен быть поднят очень быстро. Это будет еще один проект типа "Оберега". Потому что это базовый бэкенд для абсолютно всех онлайн услуг, которые могут быть предоставлены военнослужащим", – сказала Черногоренко.
Ранее в ВСУ говорили, что когда "Оберег" будет синхронизирован с другими государственными базами данных, то повестки в общественных местах раздавать перестанут. Законопроект о мобилизации содержит требование для военообязанных уточнять свои данные через центр админуслуг или электронный кабинет призывника.
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
09:23
Азаров объяснил, зачем киевским властям нужна мобилизация полумиллиона человекМобилизация полумиллиона человек нужна нынешним украинским властям, чтобы потребовать от Запада новую помощь под предлогом необходимости содержать большую армию. Таким мнением поделился 27 декабря в соцсетях бывший украинский премьер-министр Николай Азаров
 
НовостиНовости УкраиныВСУмобилизацияпризывпризывники
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:46Мобилизационные фокусы и "борьба нанайских мальчиков" в Киеве
15:29"Разрушен образ победоносной Украины". Алексей Пушков об информационных итогах года
15:28Премьер-министр Саксонии предлагает Украине временно отказаться от территорий и заключить мир
14:55Песков указал на серьезные противоречия в ЕС по помощи Киеву
14:35Евросоюз готовит "план Б" по финансированию Киева - Financial Times
14:14В украинский реестр военнообязанных "Оберег" добавлено 750 тыс. записей – замминистра обороны
14:13Залужный защитил докторскую диссертацию, Безуглая возмущена: когда успел?
13:48МИД РФ предупредил Японию о последствиях передачи США ракет для "Пэтриот"
13:47Зеленский убил Украину — Захарова
13:31Две Украины: сопротивленцы против капитулянтов
13:30Экономика Германии тяжело больна. Этим крайне озабочены в Польше
13:00Пожелания МИД по нацистам, антироссийская провокация, атаки ВСУ. Главное на Украине на 13:00 27 декабря
12:53Минобороны РФ получило очередную партию Су-57
12:18Вучич – не Янукович? Сербские власти, борясь с протестами, продолжают сдавать Косово
12:13Нехватка боеприпасов, людей и отсутствие воздушного преимущества – Тарнавский назвал проблемы ВСУ
12:05Мобилизацией по Залужному. Зачем в Раду внесли скандальный законопроект
11:58Следующий год, возможно, будет еще сложнее для ВСУ – Тарнавский
11:57Опять Буча? Киев затеял провокацию с отравляющими веществами - Захарова
10:56Жительница Запорожья готовила теракт по заданию ВСУ
10:54Без электричества в ДНР остаются более 29 тысяч абонентов – Минугля
Лента новостейМолния