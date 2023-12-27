В украинский реестр военнообязанных "Оберег" добавлено 750 тыс. записей – замминистра обороны
На Украине планируют вручать повестки по электронной почте
В перспективе в него еще будет добавлено порядка 100 тыс. фамилий. На данный момент обработано только 88% данных, сообщила Екатерина Черногоренко
В украинский государственный реестр военнообязанных "Оберег" добавлено еще 750 тыс. записей.
"Планируемая работа по нему завершена, мы увеличили реестр на 750 тысяч записей, верифицировали данные на 88%, идет информационный обмен с основными реестрами страны", – цитирует замминистра обороны Украины Екатерину Черногоренко издание "Страна.ua".
Параллельно идет цифровизация данных военных и ветеранов.
"Я считаю, что реестр военнослужащих должен быть поднят очень быстро. Это будет еще один проект типа "Оберега". Потому что это базовый бэкенд для абсолютно всех онлайн услуг, которые могут быть предоставлены военнослужащим", – сказала Черногоренко.
Ранее в ВСУ говорили, что когда "Оберег" будет синхронизирован с другими государственными базами данных, то повестки в общественных местах раздавать перестанут. Законопроект о мобилизации содержит требование для военообязанных уточнять свои данные через центр админуслуг или электронный кабинет призывника.
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