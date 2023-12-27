https://ukraina.ru/20231227/1052437116.html

В украинский реестр военнообязанных "Оберег" добавлено 750 тыс. записей – замминистра обороны

В украинский реестр военнообязанных "Оберег" добавлено 750 тыс. записей – замминистра обороны - 27.12.2023 Украина.ру

В украинский реестр военнообязанных "Оберег" добавлено 750 тыс. записей – замминистра обороны

В перспективе в него еще будет добавлено порядка 100 тыс. фамилий. На данный момент обработано только 88% данных, сообщила Екатерина Черногоренко

2023-12-27T14:14

2023-12-27T14:14

2023-12-27T14:14

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В украинский государственный реестр военнообязанных "Оберег" добавлено еще 750 тыс. записей. Параллельно идет цифровизация данных военных и ветеранов."Я считаю, что реестр военнослужащих должен быть поднят очень быстро. Это будет еще один проект типа "Оберега". Потому что это базовый бэкенд для абсолютно всех онлайн услуг, которые могут быть предоставлены военнослужащим", – сказала Черногоренко.Ранее в ВСУ говорили, что когда "Оберег" будет синхронизирован с другими государственными базами данных, то повестки в общественных местах раздавать перестанут. Законопроект о мобилизации содержит требование для военообязанных уточнять свои данные через центр админуслуг или электронный кабинет призывника.

https://ukraina.ru/20231227/1052429587.html

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