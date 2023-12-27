https://ukraina.ru/20231227/1052432216.html

Вучич – не Янукович? Сербские власти, борясь с протестами, продолжают сдавать Косово

Вучич – не Янукович? Сербские власти, борясь с протестами, продолжают сдавать Косово - 27.12.2023 Украина.ру

Вучич – не Янукович? Сербские власти, борясь с протестами, продолжают сдавать Косово

В Сербии продолжаются акции протеста, целью которых является пересмотр итогов прошедших 17 декабря местных и парламентских выборов

2023-12-27T12:18

2023-12-27T12:18

2023-12-27T12:18

эксклюзив

сербия

александр вучич

косово

протесты

акции протеста

парламентские выборы

виктор янукович

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После массовых беспорядков, которые произошли в Белграде 24 декабря, протестующие стали ограничиваться шествиями по улицам сербской столицы и других городов, не пытаясь атаковать административные здания.Напомним, 24 декабря толпа, возглавляемая представителями предвыборного объединения "Сербия против насилия", попыталась вломиться в здание столичного парламента. Протестующие кидали камнями в окна и пытались выбивать входные двери. В итоге полиция задержала более трёх десятков деятельных участников беспорядков. Власти возложили ответственность за происходящее на своих западных партнёров, а также заявили, что российские спецслужбы заранее предупредили их о том, что в стране готовится попытка очередной "цветной революции". Премьер Анна Брнабич даже использовала для обозначения происходящего слово "майдан".25 декабря днём студенты перекрыли одну из белградских улиц (впрочем, продлилось это не очень долго), а вечером в город вновь вышла толпа. Вопреки ожиданиям, согласно которым протестующие были намерены освободить своих подельников, ранее задержанных полицией, никаких агрессивных действий не последовало: проведя уличное шествие, манифестанты разошлись. Нечто подобное происходило и 26 декабря.Ряд наблюдателей высказал мнение, согласно которому это говорит об управляемом характере протеста. Как писало издание Украина.ру, складывается впечатление, что задачей организаторов протеста является не столько свержение действующей власти, сколько давление на неё с целью заставить выполнить указания Запада, касающиеся фактического признания Косово и введения санкций против России.Этой точке зрения оппонирует экс-глава сербской спецслужбы БИА Александр Вулин. По его словам, целью Запада является именно свержение действующего президента Александра Вучича, а не давление на него по вопросам Косово и санкций. Вулин также заявил, что у Запада ничего не выйдет, так как Вучич – "не Янукович". Однако пока в Белграде протестующие пытаются захватывать административные здания, а правоохранители пытаются этого не допустить, в Косово продолжается череда событий, суть которых состоит в том, что оно получает всё новые и новые атрибуты независимого государства.26 декабря директор канцелярии сербского правительства по Косово и Метохии Петар Петкович сообщил, что официальный Белград решил разрешить въезд на территорию центральной Сербии автомобилей с номерами независимого Косово. Напомним, проблема автомобильных номеров стала одной из ключевых для южного сербского края. Ранее косовские сепаратисты, ссылаясь на содержание Брюссельских договорённостей, заключённых в 2013 году с сербскими властями, запретили въезд на территорию края автомобилей с косовскими номерами, выданными в Сербии, потребовав от автовладельцев установить номера, выданные властями "Республики Косово".Некоторое время эта проблема решалась следующим образом: при пересечении административной линии между Косово и центральной Сербией автовладельцы заклеивали государственные символы на номерах специальными стикерами. Однако в ноябре прошлого года "премьер Косово" Альбин Курти наотрез отказался продлевать эту практику, потребовав от косовских сербов перерегистрировать их автомобили. Это привело к резкому обострению обстановки в регионе. Этнические сербы начали покидать местные органы власти и увольняться из полиции. В результате на их места были назначены албанцы, а вооружённые формирования сепаратистов начали всё чаще вторгаться на север края, а потом и полностью его оккупировали.И вот сербские власти фактически согласились с требованием Косово, признав легитимность номерных знаков с символикой сепаратистского образования. Параллельно с этим на севере края продолжается строительство новых "полицейских" баз – причём строят их на землях, принадлежащих местным сербам. Постоянные аресты и обыски на севере Косово давно стали обыденностью – а ведь ещё год назад такого невозможно было даже представить. Белград при этом не предпринимает реальных действий для защиты сербского населения. Также напомним, что представитель ЕС в "диалоге" Белграда и Приштины Мирослав Лайчак заявил, что вопрос статуса края должен быть решён до конца января. То есть к этому сроку Вучич должен де-факто признать независимость Косово.С этим, кстати, тоже связан один интересный момент. От Сербии требуют убрать препятствия на пути вступления Косово в крупнейшие международные организации, в том числе ООН. В своей недавней речи Вучич заявил, что Сербия "не будет помогать" Косово туда вступить. Это достаточно странная формулировка, и слова сербского президента вполне могут быть интерпретированы в том духе, что и мешать Приштине Сербия тоже не будет. А это ровно то, что от Вучича требуют США и ЕС.Так или иначе, пока сербские власти бьют во все колокола по поводу угрозы "майдана", процесс суверенизации Косово (а говоря проще, его сдачи) продолжается, постепенно ускоряясь. Однако сербскому руководству необходимо помнить, что те правящие режимы, которые шли на уступки Западу, очень быстро с помощью этого самого Запада отправлялись в политическое небытие. И, конечно, хочется верить экс-главе БИА Александру Вулину, утверждающему в своём интервью, что Вучич – не Янукович.

https://ukraina.ru/20231225/1052391732.html

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эксклюзив, сербия, александр вучич, косово, протесты, акции протеста, парламентские выборы, виктор янукович