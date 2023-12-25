Беспорядки в Сербии, где повторяют украинский вариант госпереворота. Решится ли Вучич опереться на Россию - 25.12.2023 Украина.ру
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Беспорядки в Сербии, где повторяют украинский вариант госпереворота. Решится ли Вучич опереться на Россию
Беспорядки в Сербии, где повторяют украинский вариант госпереворота. Решится ли Вучич опереться на Россию - 25.12.2023 Украина.ру
Беспорядки в Сербии, где повторяют украинский вариант госпереворота. Решится ли Вучич опереться на Россию
В Белграде 24 декабря начались уличные беспорядки, инспирированные прозападной оппозицией, требующей отмены итогов прошедших неделю назад местных и парламентских выборов. Протестующие осадили здание парламента сербской столицы, начав бить стёкла и выламывать двери, и в итоге были разогнаны полицией.
2023-12-25T22:04
2023-12-25T22:04
эксклюзив
сербия
александр вучич
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Напомним, по результатам выборов оппозиционная коалиция «Сербия против насилия» серьёзно уступила блоку президента страны Александра Вучича «Сербия не смеет останавливаться» на республиканском уровне, и незначительно – на уровне Белграда. Акции протеста начались буквально сразу же после оглашения результатов голосования, и изначально они проходили у здания Республиканской избирательной комиссии. Оппозиционеры пытались проникнуть внутрь помещения, один из сотрудников комиссии был избит.В следующие дни митингующие также приходили к зданию РИК, однако вели себя более спокойно. Те, кто их возглавил – в частности, активистка из Воеводины Мариника Тепич – сообщили о том, что они начинают голодовку. В толпе были видны флаги Евросоюза, плакаты на английском языке, а также баннеры с изображением сжатого кулака, известные по «бульдозерной революции», по итогам которой в 2000 году был свергнут Слободан Милошевич, а также по событиям в Грузии («революция роз» 2003 г.) и ещё ряду госпереворотов на постсоветском пространстве.На 24 декабря была анонсирована протестная акция более масштабная, чем все предыдущие. И это действительно оказалось так: в манифестации, быстро обернувшейся массовыми беспорядками, приняли участие несколько тысяч человек. Толпа начала бросать камни в окна и выбивать двери, за которыми расположился кордон полиции. Участники беспорядков также требовали, чтобы полицейские покинули здание. В итоге прибывшие к месту акции сотрудники жандармерии отогнали толпу от здания и задержали ряд провокаторов (всего более 30 человек).В своём экстренном выступлении Александр Вучич заявил, что никакой революции не произойдёт, так как сербские силовики этого не допустят, а также сообщил, что некие «иностранные спецслужбы» заранее передали ему информацию о готовящейся попытке переворота. Позднее премьер-министр Анна Брнабич конкретизировала, что речь идёт именно о российских спецслужбах. И Вучич, и Брнабич также высказали упрёки в адрес своих западных партнёров.На данный момент акции протеста продолжаются. Днём 25 декабря студенты перекрыли одну из белградских улиц, а к вечеру провокаторы вновь призывают протестующих повторить произошедшее накануне. Однако уже сейчас можно подвести некоторые промежуточные итоги происходящего.Прежде всего, пока что ситуация не выглядит по-настоящему опасной. Акция 24 декабря действительно была многочисленной по сравнению с тем, что происходило в предыдущие дни. Однако в беспорядках у здания белградского парламента участвовало меньше 10 тыс человек, что для уличного переворота явно недостаточно.Сам объект, у которого проходила манифестация, тоже выбран не случайно. Создаётся впечатление, что организаторы беспорядков на данный момент рассчитывают не столько на смену власти, сколько на то, чтобы пересмотреть итоги выборов именно по Белграду. Если оппозиция добьётся своего, то контроль над сербской столицей резко поднимет её политический статус и влияние, которое сегодня крайне невелико.Кроме того, опять же, на данный момент не создаётся впечатления, что коллективный Запад всёрьез вознамерился сместить Вучича. США в лице своего посла Кристофера Хилла в целом согласились с результатами выборов (ограничившись призывом расследовать нарушение), а как сообщил сам Вучич, одно из самых лучших поздравлений с победой он услышал от Эммануэля Макрона. Более резкую позицию занимает Германия, однако в целом кажется, что уличные протесты могут быть использованы не для отстранения Вучича от власти, а скорее для давления на него.И здесь мы сталкиваемся с тем, что может действительно превратить рядовую поствыборную возню в серьёзную проблему. Сейчас сербские полицейские действуют вполне корректно, но что будет, если беспорядки усилятся и им придётся вести себя жёстче? В таком случае давление западных политиков и чиновников на Вучича резко усилится, а их требования радикализируются. И учитывая стандартное поведение нынешнего президента Сербии в непростых политических ситуациях, к сожалению, нельзя гарантировать, что он в итоге не решит выполнить определённую часть требований Запада и поделиться властью с «демократической оппозицией». После чего ему вновь напомнят о необходимости выполнять обязательства, связанные с западной стратегией на Балканах – «нормализовать отношения» с сепаратистским Косово (то есть де-факто признать его), выйти из режима свободной торговли с Россией, а потом и присоединиться к действующим против неё санкциям. А там и до вступления в НАТО недалеко, ибо войти в состав ЕС, минуя Североатлантический альянс, практически невозможно.Отчасти, вся эта ситуация напоминает украинский Евромайдан, который начался с протестов против переноса вступления Украины в ЕС (а не против самой власти), а закончился госпереворотом, который организовали и спонсировали США и так называемые западные партнеры Украины.Политическую поддержку сербским властям могут оказать Россия (и уже оказывает) и Китай. Совсем скоро станет ясно, решится ли Александр Вучич всерьёз использовать фактор этой поддержки, или же предпочтёт прислушаться к мнению Вашингтона, Лондона, Брюсселя и Берлина.
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Владимир Зотов
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Владимир Зотов
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, сербия, александр вучич
Эксклюзив, Сербия, Александр Вучич

Беспорядки в Сербии, где повторяют украинский вариант госпереворота. Решится ли Вучич опереться на Россию

22:04 25.12.2023
 
© autonomija.info
© autonomija.info
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Владимир Зотов авторы
Владимир Зотов
автор издания Украина.ру
Все материалы
В Белграде 24 декабря начались уличные беспорядки, инспирированные прозападной оппозицией, требующей отмены итогов прошедших неделю назад местных и парламентских выборов. Протестующие осадили здание парламента сербской столицы, начав бить стёкла и выламывать двери, и в итоге были разогнаны полицией.
Напомним, по результатам выборов оппозиционная коалиция «Сербия против насилия» серьёзно уступила блоку президента страны Александра Вучича «Сербия не смеет останавливаться» на республиканском уровне, и незначительно – на уровне Белграда.
Акции протеста начались буквально сразу же после оглашения результатов голосования, и изначально они проходили у здания Республиканской избирательной комиссии. Оппозиционеры пытались проникнуть внутрь помещения, один из сотрудников комиссии был избит.
В следующие дни митингующие также приходили к зданию РИК, однако вели себя более спокойно. Те, кто их возглавил – в частности, активистка из Воеводины Мариника Тепич – сообщили о том, что они начинают голодовку. В толпе были видны флаги Евросоюза, плакаты на английском языке, а также баннеры с изображением сжатого кулака, известные по «бульдозерной революции», по итогам которой в 2000 году был свергнут Слободан Милошевич, а также по событиям в Грузии («революция роз» 2003 г.) и ещё ряду госпереворотов на постсоветском пространстве.
На 24 декабря была анонсирована протестная акция более масштабная, чем все предыдущие. И это действительно оказалось так: в манифестации, быстро обернувшейся массовыми беспорядками, приняли участие несколько тысяч человек. Толпа начала бросать камни в окна и выбивать двери, за которыми расположился кордон полиции. Участники беспорядков также требовали, чтобы полицейские покинули здание. В итоге прибывшие к месту акции сотрудники жандармерии отогнали толпу от здания и задержали ряд провокаторов (всего более 30 человек).
В своём экстренном выступлении Александр Вучич заявил, что никакой революции не произойдёт, так как сербские силовики этого не допустят, а также сообщил, что некие «иностранные спецслужбы» заранее передали ему информацию о готовящейся попытке переворота. Позднее премьер-министр Анна Брнабич конкретизировала, что речь идёт именно о российских спецслужбах. И Вучич, и Брнабич также высказали упрёки в адрес своих западных партнёров.
На данный момент акции протеста продолжаются. Днём 25 декабря студенты перекрыли одну из белградских улиц, а к вечеру провокаторы вновь призывают протестующих повторить произошедшее накануне. Однако уже сейчас можно подвести некоторые промежуточные итоги происходящего.
Прежде всего, пока что ситуация не выглядит по-настоящему опасной. Акция 24 декабря действительно была многочисленной по сравнению с тем, что происходило в предыдущие дни. Однако в беспорядках у здания белградского парламента участвовало меньше 10 тыс человек, что для уличного переворота явно недостаточно.
Сам объект, у которого проходила манифестация, тоже выбран не случайно. Создаётся впечатление, что организаторы беспорядков на данный момент рассчитывают не столько на смену власти, сколько на то, чтобы пересмотреть итоги выборов именно по Белграду. Если оппозиция добьётся своего, то контроль над сербской столицей резко поднимет её политический статус и влияние, которое сегодня крайне невелико.
Кроме того, опять же, на данный момент не создаётся впечатления, что коллективный Запад всёрьез вознамерился сместить Вучича. США в лице своего посла Кристофера Хилла в целом согласились с результатами выборов (ограничившись призывом расследовать нарушение), а как сообщил сам Вучич, одно из самых лучших поздравлений с победой он услышал от Эммануэля Макрона. Более резкую позицию занимает Германия, однако в целом кажется, что уличные протесты могут быть использованы не для отстранения Вучича от власти, а скорее для давления на него.
И здесь мы сталкиваемся с тем, что может действительно превратить рядовую поствыборную возню в серьёзную проблему. Сейчас сербские полицейские действуют вполне корректно, но что будет, если беспорядки усилятся и им придётся вести себя жёстче? В таком случае давление западных политиков и чиновников на Вучича резко усилится, а их требования радикализируются. И учитывая стандартное поведение нынешнего президента Сербии в непростых политических ситуациях, к сожалению, нельзя гарантировать, что он в итоге не решит выполнить определённую часть требований Запада и поделиться властью с «демократической оппозицией». После чего ему вновь напомнят о необходимости выполнять обязательства, связанные с западной стратегией на Балканах – «нормализовать отношения» с сепаратистским Косово (то есть де-факто признать его), выйти из режима свободной торговли с Россией, а потом и присоединиться к действующим против неё санкциям. А там и до вступления в НАТО недалеко, ибо войти в состав ЕС, минуя Североатлантический альянс, практически невозможно.
Отчасти, вся эта ситуация напоминает украинский Евромайдан, который начался с протестов против переноса вступления Украины в ЕС (а не против самой власти), а закончился госпереворотом, который организовали и спонсировали США и так называемые западные партнеры Украины.
Политическую поддержку сербским властям могут оказать Россия (и уже оказывает) и Китай. Совсем скоро станет ясно, решится ли Александр Вучич всерьёз использовать фактор этой поддержки, или же предпочтёт прислушаться к мнению Вашингтона, Лондона, Брюсселя и Берлина.
 
ЭксклюзивСербияАлександр Вучич
 
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