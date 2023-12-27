Сапёры ВСУ подорвались в Харьковской области на своих же минах – Марочко - 27.12.2023 Украина.ру
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Сапёры ВСУ подорвались в Харьковской области на своих же минах – Марочко
Сапёры ВСУ подорвались в Харьковской области на своих же минах – Марочко - 27.12.2023 Украина.ру
Сапёры ВСУ подорвались в Харьковской области на своих же минах – Марочко
Украинские сапёры при минировании местности на Купянском участке фронта в Харьковской области подорвались на собственных минах. Об этом со ссылкой на военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко 20 декабря сообщает РИА Новости
2023-12-27T08:46
2023-12-27T08:46
новости
харьковская область
купянское направление
всу
потери всу
саперы
минирование
взрыв
сво
андрей марочко
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"Юго-западнее населённого пункта Синьковка, при ведении инженерных работ вооружёнными формированиями Украины по установке минных заграждений произошла детонация боеприпаса в момент его установки", - рассказал Марочко.По информации его источников, в результате взрыва один военнослужащий ВСУ скончался на месте, двое получили травмы различной степени тяжести."По характеру действий противника можно сделать вывод о низкой квалификации военнослужащих", - отметил эксперт.По информации Минобороны РФ на 26 декабря, потери ВСУ на Купянском направлении за сутки составили до 25 военнослужащих, танк, три автомобиля и самоходная артиллерийская установка "Акация".
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новости, харьковская область, купянское направление, всу, потери всу, саперы, минирование, взрыв, сво, андрей марочко
Новости, Харьковская область, Купянское направление, ВСУ, потери ВСУ, саперы, минирование, взрыв, СВО, Андрей Марочко

Сапёры ВСУ подорвались в Харьковской области на своих же минах – Марочко

08:46 27.12.2023
 
© president.gov.uaМины
Мины
© president.gov.ua
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Украинские сапёры при минировании местности на Купянском участке фронта в Харьковской области подорвались на собственных минах. Об этом со ссылкой на военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко 20 декабря сообщает РИА Новости
"Юго-западнее населённого пункта Синьковка, при ведении инженерных работ вооружёнными формированиями Украины по установке минных заграждений произошла детонация боеприпаса в момент его установки", - рассказал Марочко.
По информации его источников, в результате взрыва один военнослужащий ВСУ скончался на месте, двое получили травмы различной степени тяжести.
"По характеру действий противника можно сделать вывод о низкой квалификации военнослужащих", - отметил эксперт.
По информации Минобороны РФ на 26 декабря, потери ВСУ на Купянском направлении за сутки составили до 25 военнослужащих, танк, три автомобиля и самоходная артиллерийская установка "Акация".
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НовостиХарьковская областьКупянское направлениеВСУпотери ВСУсаперыминированиевзрывСВОАндрей Марочко
 
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