https://ukraina.ru/20231227/1052428307.html

Сапёры ВСУ подорвались в Харьковской области на своих же минах – Марочко

Сапёры ВСУ подорвались в Харьковской области на своих же минах – Марочко - 27.12.2023 Украина.ру

Сапёры ВСУ подорвались в Харьковской области на своих же минах – Марочко

Украинские сапёры при минировании местности на Купянском участке фронта в Харьковской области подорвались на собственных минах. Об этом со ссылкой на военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко 20 декабря сообщает РИА Новости

2023-12-27T08:46

2023-12-27T08:46

2023-12-27T08:46

новости

харьковская область

купянское направление

всу

потери всу

саперы

минирование

взрыв

сво

андрей марочко

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"Юго-западнее населённого пункта Синьковка, при ведении инженерных работ вооружёнными формированиями Украины по установке минных заграждений произошла детонация боеприпаса в момент его установки", - рассказал Марочко.По информации его источников, в результате взрыва один военнослужащий ВСУ скончался на месте, двое получили травмы различной степени тяжести."По характеру действий противника можно сделать вывод о низкой квалификации военнослужащих", - отметил эксперт.По информации Минобороны РФ на 26 декабря, потери ВСУ на Купянском направлении за сутки составили до 25 военнослужащих, танк, три автомобиля и самоходная артиллерийская установка "Акация".

https://ukraina.ru/20231227/1052404808.html

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новости, харьковская область, купянское направление, всу, потери всу, саперы, минирование, взрыв, сво, андрей марочко