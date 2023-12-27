Сапёры ВСУ подорвались в Харьковской области на своих же минах – Марочко
Украинские сапёры при минировании местности на Купянском участке фронта в Харьковской области подорвались на собственных минах. Об этом со ссылкой на военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко 20 декабря сообщает РИА Новости
"Юго-западнее населённого пункта Синьковка, при ведении инженерных работ вооружёнными формированиями Украины по установке минных заграждений произошла детонация боеприпаса в момент его установки", - рассказал Марочко.
По информации его источников, в результате взрыва один военнослужащий ВСУ скончался на месте, двое получили травмы различной степени тяжести.
"По характеру действий противника можно сделать вывод о низкой квалификации военнослужащих", - отметил эксперт.
По информации Минобороны РФ на 26 декабря, потери ВСУ на Купянском направлении за сутки составили до 25 военнослужащих, танк, три автомобиля и самоходная артиллерийская установка "Акация".
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