Воздушную тревогу объявили по всему юго-востоку Украины - 27.12.2023 Украина.ру
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Воздушную тревогу объявили по всему юго-востоку Украины
Воздушную тревогу объявили по всему юго-востоку Украины - 27.12.2023 Украина.ру
Воздушную тревогу объявили по всему юго-востоку Украины
Воздушную тревогу в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА объявили уже в четырёх областях Украины, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей, временно подконтрольных киевскому режиму. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 03:20 мск 27 декабря
2023-12-27T03:28
2023-12-27T03:28
новости
украина
воздушная тревога
взрыв
бпла
сво
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Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Полтавской областяхУкраинские телеграм-каналы сообщают о массовых пролётах новых групп ударных БПЛА.Ранее местные СМИ сообщали о мощных взрывах в Херсоне, в Одессе и в районе военного аэродрома ВСУ Староконстантинов в Хмельницкой областиВооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, воздушная тревога, взрыв, бпла, сво
Новости, Украина, воздушная тревога, взрыв, БПЛА, СВО

Воздушную тревогу объявили по всему юго-востоку Украины

03:28 27.12.2023
 
© Робоавиа
© Робоавиа
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Воздушную тревогу в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА объявили уже в четырёх областях Украины, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей, временно подконтрольных киевскому режиму. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 03:20 мск 27 декабря
Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Полтавской областях
Украинские телеграм-каналы сообщают о массовых пролётах новых групп ударных БПЛА.
Ранее местные СМИ сообщали о мощных взрывах в Херсоне, в Одессе и в районе военного аэродрома ВСУ Староконстантинов в Хмельницкой области
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
Сергей Горбачёв интервью
Вчера, 17:49
Капитан 1 ранга Сергей Горбачев: Пока ВСУ создают фейковый корпус морпехов, Запад готовит удар в АрктикеК сожалению, из лексикона военно-политических специалистов в последнее время исчез термин "красные линии". Поставки F-16 – это вызовы, имеющие политическую окраску, считает директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачёв
 
НовостиУкраинавоздушная тревогавзрывБПЛАСВО
 
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Заголовок открываемого материала
03:28Воздушную тревогу объявили по всему юго-востоку Украины
03:13"С любой стороны": Чемезов рассказал о работе российских ПТРК по немецким танкам Leopard
02:38На юге Украины вновь объявили воздушную тревогу
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