Воздушную тревогу объявили по всему юго-востоку Украины
© Робоавиа
© Робоавиа
Воздушную тревогу в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА объявили уже в четырёх областях Украины, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей, временно подконтрольных киевскому режиму. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 03:20 мск 27 декабря
Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Полтавской областях
Украинские телеграм-каналы сообщают о массовых пролётах новых групп ударных БПЛА.
Ранее местные СМИ сообщали о мощных взрывах в Херсоне, в Одессе и в районе военного аэродрома ВСУ Староконстантинов в Хмельницкой области
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
Вчера, 17:49Капитан 1 ранга Сергей Горбачев: Пока ВСУ создают фейковый корпус морпехов, Запад готовит удар в АрктикеК сожалению, из лексикона военно-политических специалистов в последнее время исчез термин "красные линии". Поставки F-16 – это вызовы, имеющие политическую окраску, считает директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачёв