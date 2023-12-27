https://ukraina.ru/20231227/1052423272.html
С начала СВО погибли 14 священников УПЦ, разрушено 119 храмов
С начала СВО погибли 14 священников УПЦ, разрушено 119 храмов - 27.12.2023 Украина.ру
С начала СВО погибли 14 священников УПЦ, разрушено 119 храмов
Эскалация конфликта на Украине привела к гибели 14 священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ), ещё пять – пропали без вести. Об этом сообщили в Синоде УПЦ
2023-12-27T00:53
2023-12-27T00:53
2023-12-27T00:53
новости
украина
упц
всу
спецоперация
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103242/52/1032425278_0:0:3124:1757_1920x0_80_0_0_aadb6a05b5787314c53f346e08d76557.jpg
Уточняется, что с начала Спецоперации повреждения получили 329 храмов, 119 – разрушены из-за боевых действии. Кроме того, из-за военных действий были разрушены или получили значительные повреждения 30 монастырей. В Синоде не уточнили чьи войска целились в церкви, однако следует отметить, что именно киевский режим за последний год организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ.Ранее глава фракции украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявлял, что украинский конфликт можно было прекратить почти сразу после его начала, если бы Киев отказался от стремлений к НАТО. Однако на Украине не захотели переписывать конституцию, где прописан путь страны в Североатлантический альянс.
https://ukraina.ru/20231225/1052239126.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103242/52/1032425278_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_f33e36beca8f5e00302d92950e589e91.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, упц, всу, спецоперация, сво
Новости, Украина, УПЦ, ВСУ, Спецоперация, СВО
С начала СВО погибли 14 священников УПЦ, разрушено 119 храмов
Эскалация конфликта на Украине привела к гибели 14 священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ), ещё пять – пропали без вести. Об этом сообщили в Синоде УПЦ
Уточняется, что с начала Спецоперации повреждения получили 329 храмов, 119 – разрушены из-за боевых действии.
"Печальными для Украинской православной церкви являются последствия войны, к сожалению, уже второй год продолжается в нашем государстве. По состоянию на конец 2023 года погибли 14 священнослужителей Украинской православной церкви, еще 20 клириков получили ранения. 5 представителей нашей Церкви считаются пропавшими без вести. Разрушены 119 храмов и молитвенных помещений. От обстрелов повреждения получили 329 храмов", — говорится в сообщении сайта Церкви о состоявшемся во вторник заседании Синода.
Кроме того, из-за военных действий были разрушены или получили значительные повреждения 30 монастырей.
В Синоде не уточнили чьи войска целились в церкви, однако следует отметить, что именно киевский режим за последний год организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ.
Ранее глава фракции украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявлял, что украинский конфликт можно было прекратить почти сразу после его начала, если бы Киев отказался от стремлений к НАТО. Однако на Украине не захотели переписывать конституцию, где прописан путь страны в Североатлантический альянс.