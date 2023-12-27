https://ukraina.ru/20231227/1052423272.html

С начала СВО погибли 14 священников УПЦ, разрушено 119 храмов

С начала СВО погибли 14 священников УПЦ, разрушено 119 храмов - 27.12.2023 Украина.ру

С начала СВО погибли 14 священников УПЦ, разрушено 119 храмов

Эскалация конфликта на Украине привела к гибели 14 священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ), ещё пять – пропали без вести. Об этом сообщили в Синоде УПЦ

2023-12-27T00:53

2023-12-27T00:53

2023-12-27T00:53

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Уточняется, что с начала Спецоперации повреждения получили 329 храмов, 119 – разрушены из-за боевых действии. Кроме того, из-за военных действий были разрушены или получили значительные повреждения 30 монастырей. В Синоде не уточнили чьи войска целились в церкви, однако следует отметить, что именно киевский режим за последний год организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ.Ранее глава фракции украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявлял, что украинский конфликт можно было прекратить почти сразу после его начала, если бы Киев отказался от стремлений к НАТО. Однако на Украине не захотели переписывать конституцию, где прописан путь страны в Североатлантический альянс.

https://ukraina.ru/20231225/1052239126.html

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новости, украина, упц, всу, спецоперация, сво