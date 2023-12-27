С начала СВО погибли 14 священников УПЦ, разрушено 119 храмов - 27.12.2023 Украина.ру
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С начала СВО погибли 14 священников УПЦ, разрушено 119 храмов
С начала СВО погибли 14 священников УПЦ, разрушено 119 храмов - 27.12.2023 Украина.ру
С начала СВО погибли 14 священников УПЦ, разрушено 119 храмов
Эскалация конфликта на Украине привела к гибели 14 священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ), ещё пять – пропали без вести. Об этом сообщили в Синоде УПЦ
2023-12-27T00:53
2023-12-27T00:53
новости
украина
упц
всу
спецоперация
сво
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Уточняется, что с начала Спецоперации повреждения получили 329 храмов, 119 – разрушены из-за боевых действии. Кроме того, из-за военных действий были разрушены или получили значительные повреждения 30 монастырей. В Синоде не уточнили чьи войска целились в церкви, однако следует отметить, что именно киевский режим за последний год организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ.Ранее глава фракции украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявлял, что украинский конфликт можно было прекратить почти сразу после его начала, если бы Киев отказался от стремлений к НАТО. Однако на Украине не захотели переписывать конституцию, где прописан путь страны в Североатлантический альянс.
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Новости, Украина, УПЦ, ВСУ, Спецоперация, СВО

С начала СВО погибли 14 священников УПЦ, разрушено 119 храмов

00:53 27.12.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк"Объединительный собор" на Украине
Объединительный собор на Украине - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Эскалация конфликта на Украине привела к гибели 14 священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ), ещё пять – пропали без вести. Об этом сообщили в Синоде УПЦ
Уточняется, что с начала Спецоперации повреждения получили 329 храмов, 119 – разрушены из-за боевых действии.
"Печальными для Украинской православной церкви являются последствия войны, к сожалению, уже второй год продолжается в нашем государстве. По состоянию на конец 2023 года погибли 14 священнослужителей Украинской православной церкви, еще 20 клириков получили ранения. 5 представителей нашей Церкви считаются пропавшими без вести. Разрушены 119 храмов и молитвенных помещений. От обстрелов повреждения получили 329 храмов", — говорится в сообщении сайта Церкви о состоявшемся во вторник заседании Синода.
Кроме того, из-за военных действий были разрушены или получили значительные повреждения 30 монастырей.
В Синоде не уточнили чьи войска целились в церкви, однако следует отметить, что именно киевский режим за последний год организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ.
Ранее глава фракции украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявлял, что украинский конфликт можно было прекратить почти сразу после его начала, если бы Киев отказался от стремлений к НАТО. Однако на Украине не захотели переписывать конституцию, где прописан путь страны в Североатлантический альянс.
Руслан Калинчук интервью
25 декабря, 06:33
Миссионер Руслан Калинчук: Не дай бог сказать на Украине, что Церковь основал Иисус ХристосУкраина по науськиванию Запада порывает с православием и русской культурой. Это приведет страну к бюрократическому коллапсу.
 
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