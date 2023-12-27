"Укрзализница" сообщила о последствиях удара по ж/д вокзалу в Херсоне - 27.12.2023 Украина.ру
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"Укрзализница" сообщила о последствиях удара по ж/д вокзалу в Херсоне
"Укрзализница" сообщила о последствиях удара по ж/д вокзалу в Херсоне - 27.12.2023 Украина.ру
"Укрзализница" сообщила о последствиях удара по ж/д вокзалу в Херсоне
Вечером, 26 декабря, пресс-служба предприятия "Укрзализница" сообщила о том, что пассажиры поезда в Херсоне, якобы обстрелянного Вооружёнными силами России, безопасно добрались до Николаева автобусами
2023-12-27T00:11
2023-12-27T00:12
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В этот же день президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что российская армия якобы целенаправленно ударила по эвакуационному поезду, где находилось "много мирных жителей". В действительности, после так называемой масштабной атаки, погиб один полицейский – 29-летний житель Кировоградской области лейтенант Игорь Мисюня, ещё несколько сотрудников железной дороги получили ранения. Напомним, сегодня Вооружённые силы России более двух часов наносили удары по Херсону, временно оккупированному ВСУ.
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новости, украина, всу, сво, херсон, жертвы
Новости, Украина, ВСУ, СВО, Херсон, жертвы

"Укрзализница" сообщила о последствиях удара по ж/д вокзалу в Херсоне

00:11 27.12.2023 (обновлено: 00:12 27.12.2023)
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© AP / Evgeniy Maloletka
Читать в
Вечером, 26 декабря, пресс-служба предприятия "Укрзализница" сообщила о том, что пассажиры поезда в Херсоне, якобы обстрелянного Вооружёнными силами России, безопасно добрались до Николаева автобусами
В этот же день президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что российская армия якобы целенаправленно ударила по эвакуационному поезду, где находилось "много мирных жителей". В действительности, после так называемой масштабной атаки, погиб один полицейский – 29-летний житель Кировоградской области лейтенант Игорь Мисюня, ещё несколько сотрудников железной дороги получили ранения.
"Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами. Рейсы из Краматорска, Львова и Киева в направлении Херсона завтра предварительно будут следовать в Николаев", – уточнили в "Укрзализнице".
Напомним, сегодня Вооружённые силы России более двух часов наносили удары по Херсону, временно оккупированному ВСУ.
Дмитрий Евстафьев интервью - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
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Заголовок открываемого материала
00:29В ФРГ не видят предпосылок для увеличения помощи Украине
00:11"Укрзализница" сообщила о последствиях удара по ж/д вокзалу в Херсоне
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