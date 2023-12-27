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"Укрзализница" сообщила о последствиях удара по ж/д вокзалу в Херсоне

"Укрзализница" сообщила о последствиях удара по ж/д вокзалу в Херсоне - 27.12.2023 Украина.ру

"Укрзализница" сообщила о последствиях удара по ж/д вокзалу в Херсоне

Вечером, 26 декабря, пресс-служба предприятия "Укрзализница" сообщила о том, что пассажиры поезда в Херсоне, якобы обстрелянного Вооружёнными силами России, безопасно добрались до Николаева автобусами

2023-12-27T00:11

2023-12-27T00:11

2023-12-27T00:12

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В этот же день президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что российская армия якобы целенаправленно ударила по эвакуационному поезду, где находилось "много мирных жителей". В действительности, после так называемой масштабной атаки, погиб один полицейский – 29-летний житель Кировоградской области лейтенант Игорь Мисюня, ещё несколько сотрудников железной дороги получили ранения. Напомним, сегодня Вооружённые силы России более двух часов наносили удары по Херсону, временно оккупированному ВСУ.

https://ukraina.ru/20231025/1050478190.html

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новости, украина, всу, сво, херсон, жертвы