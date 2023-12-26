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На юге Украины уже более двух часов ревут сирены воздушной тревоги

На юге Украины уже более двух часов ревут сирены воздушной тревоги - 26.12.2023 Украина.ру

На юге Украины уже более двух часов ревут сирены воздушной тревоги

Вооружённые силы России более двух часов наносят удары по Херсону, временно оккупированному ВСУ. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что под мощным огнём артиллерии оказался местный железнодорожный вокзал

2023-12-26T22:15

2023-12-26T22:15

2023-12-26T22:20

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По словам Зеленского под обстрел попал якобы эвакуационный поезд. Зеленский утверждает, что на месте атаки было много мирных жителей. Предприятие "Укрзализныця" подтвердила, что в результате обстрела Херсона повреждены вокзал и подвижной состав, однако об ударе по "эвакуационному поезду" не сообщается. Тем временем мониторинговые паблики Украины сообщают движении боевых дронов в направлении Житомира.

https://ukraina.ru/20231220/1052249907.html

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новости, украина, владимир зеленский, херсон, всу, сво, вс рф