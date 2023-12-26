На юге Украины уже более двух часов ревут сирены воздушной тревоги
22:15 26.12.2023 (обновлено: 22:20 26.12.2023)
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПодготовка снайперской роты на полигоне в Запорожской области
Вооружённые силы России более двух часов наносят удары по Херсону, временно оккупированному ВСУ. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что под мощным огнём артиллерии оказался местный железнодорожный вокзал
По словам Зеленского под обстрел попал якобы эвакуационный поезд.
"Только что был доклад по обстрелу Херсона. Российский удар по железнодорожному вокзалу. Эвакуационный поезд. Все службы сейчас на месте, количество убитых и пострадавших устанавливается", – уточнил глава киевского режима.
Зеленский утверждает, что на месте атаки было много мирных жителей. Предприятие "Укрзализныця" подтвердила, что в результате обстрела Херсона повреждены вокзал и подвижной состав, однако об ударе по "эвакуационному поезду" не сообщается.
"Пока известно о нескольких раненых работниках, пассажиры в укрытии (...) Ситуация контролируемая. Железнодорожники готовы продолжать движение", – сообщает компания.
Тем временем мониторинговые паблики Украины сообщают движении боевых дронов в направлении Житомира.
20 декабря, 05:20"Идиотизм и цинизм": политолог объяснил, зачем Украина отправляет элитных морпехов на убой в Крынках Сейчас в Купянске, Донбассе и Запорожье у ВСУ нет шансов даже на медийную победу. Под Херсоном противник пытается изобразить хоть какой-то успех и отправляет на смерть своих подготовленных солдат. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов