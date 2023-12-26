На юге Украины уже более двух часов ревут сирены воздушной тревоги - 26.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231226/1052421769.html
На юге Украины уже более двух часов ревут сирены воздушной тревоги
На юге Украины уже более двух часов ревут сирены воздушной тревоги - 26.12.2023 Украина.ру
На юге Украины уже более двух часов ревут сирены воздушной тревоги
Вооружённые силы России более двух часов наносят удары по Херсону, временно оккупированному ВСУ. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что под мощным огнём артиллерии оказался местный железнодорожный вокзал
2023-12-26T22:15
2023-12-26T22:20
новости
украина
владимир зеленский
херсон
всу
сво
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/11/1050247919_467:711:2843:2048_1920x0_80_0_0_7dc6cf2d4a6d71f040e0ba41ce3f42f6.jpg.webp
По словам Зеленского под обстрел попал якобы эвакуационный поезд. Зеленский утверждает, что на месте атаки было много мирных жителей. Предприятие "Укрзализныця" подтвердила, что в результате обстрела Херсона повреждены вокзал и подвижной состав, однако об ударе по "эвакуационному поезду" не сообщается. Тем временем мониторинговые паблики Украины сообщают движении боевых дронов в направлении Житомира.
https://ukraina.ru/20231220/1052249907.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/11/1050247919_374:0:3105:2048_1920x0_80_0_0_2744e621b5a675565a31ab4020db7843.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, владимир зеленский, херсон, всу, сво, вс рф
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Херсон, ВСУ, СВО, ВС РФ

На юге Украины уже более двух часов ревут сирены воздушной тревоги

22:15 26.12.2023 (обновлено: 22:20 26.12.2023)
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПодготовка снайперской роты на полигоне в Запорожской области
Подготовка снайперской роты на полигоне в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать в
Вооружённые силы России более двух часов наносят удары по Херсону, временно оккупированному ВСУ. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что под мощным огнём артиллерии оказался местный железнодорожный вокзал
По словам Зеленского под обстрел попал якобы эвакуационный поезд.

"Только что был доклад по обстрелу Херсона. Российский удар по железнодорожному вокзалу. Эвакуационный поезд. Все службы сейчас на месте, количество убитых и пострадавших устанавливается", – уточнил глава киевского режима.

Зеленский утверждает, что на месте атаки было много мирных жителей. Предприятие "Укрзализныця" подтвердила, что в результате обстрела Херсона повреждены вокзал и подвижной состав, однако об ударе по "эвакуационному поезду" не сообщается.

"Пока известно о нескольких раненых работниках, пассажиры в укрытии (...) Ситуация контролируемая. Железнодорожники готовы продолжать движение", – сообщает компания.

Тем временем мониторинговые паблики Украины сообщают движении боевых дронов в направлении Житомира.
Президент Украины П. Порошенко посетил тактические учения десантно-штурмовых войск в Житомирской области
20 декабря, 05:20
"Идиотизм и цинизм": политолог объяснил, зачем Украина отправляет элитных морпехов на убой в Крынках Сейчас в Купянске, Донбассе и Запорожье у ВСУ нет шансов даже на медийную победу. Под Херсоном противник пытается изобразить хоть какой-то успех и отправляет на смерть своих подготовленных солдат. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
 
НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийХерсонВСУСВОВС РФ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:52Новое контрнаступление ВСУ и прорыв линий обороны России маловероятны – NBC
22:36Как Россия закончит денацификацию Украины и почему протесты в Сербии - это ещё не Майдан
22:15На юге Украины уже более двух часов ревут сирены воздушной тревоги
21:29Киевский метрополитен признал срыв сроков строительства метро
21:09Тимошенко выступила против нескольких пунктов нового закона о мобилизации
20:55Константин Кнырик: Чем меньше Залужный будет сейчас выступать, тем быстрее США избавятся от Зеленского
20:49У митрополита УПЦ Лонгина случился сердечный приступ
20:31МВД РФ объявило в федеральный розыск командующего ВС ВСУ
20:20Залужному безразлично каким способом будут набирать в ВСУ
20:07Суд закрыл дело против радикала Стерненко
19:44Залужный назвал условия, при которых можно уволиться из ВСУ
19:31Украине предрекли потерю Одессы, Харькова и западных регионов
18:00Обстрелы Крыма, законопроект о мобилизации, угроза от SHAMANа. Итоги 26 декабря
17:49Капитан 1 ранга Сергей Горбачев: Пока ВСУ создают фейковый корпус морпехов, Запад готовит удар в Арктике
17:46Российские войска возьмут Авдеевку за 2-3 месяца - Залужный
17:38Марьинки больше нет - Залужный
16:52Залужный о мобилизации 500 тыс. украинцев: это военная тайна, точную цифру не скажу
16:35"Музыка будет звучать иначе". Отношения Евросоюза и Украины за год разительно изменились
16:30В Севастополе объявили воздушную тревогу
16:27Все равно, кого, но хотелось бы здоровых - Залужный о мобилизации инвалидов в ВСУ
Лента новостейМолния