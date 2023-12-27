"Мы уедем, если начнется": Ростислав Ищенко пояснил, грозит ли Европе массовая миграция в случае войны - 27.12.2023 Украина.ру
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"Мы уедем, если начнется": Ростислав Ищенко пояснил, грозит ли Европе массовая миграция в случае войны
"Мы уедем, если начнется": Ростислав Ищенко пояснил, грозит ли Европе массовая миграция в случае войны - 27.12.2023 Украина.ру
"Мы уедем, если начнется": Ростислав Ищенко пояснил, грозит ли Европе массовая миграция в случае войны
Закрытие границы не помешало уехать с Украины половине ее граждан, два года она воюет без половины населения. Но в Европе большое количество населения, так что минус треть – это не так много. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко
2023-12-27T05:10
2023-12-27T05:10
новости
европа
украина
война
население
жители
мигранты
миграция
вторая мировая война
граница
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Около трети европейцев прямо заявляют, что в случае войны в их стране, они из нее уедут. Но в Европе большое количество населения, так что минус треть – это не так много, рассказал политолог.Во-первых, закрытие границы не помешало уехать с Украины половине ее граждан, но это не мешает ей воевать дальше. Уже два года Украина воюет без половины своих граждан, добавил он.Сейчас на Западе немало таких людей, которые сейчас говорят "конечно, мы уедем, если начнется война". Но потом – "стерпится-слюбится", они будут жить дальше, на своем месте, отметил эксперт.Кто-то конечно, уедет, так во время Второй Мировой войны европейцы тоже массово мигрировали из воюющих стран, тем более, у многих были открыты границы, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231225/1052276373.html
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новости, европа, украина, война, население, жители, мигранты, миграция, вторая мировая война, граница, ес
Новости, Европа, Украина, война, население, жители, мигранты, миграция, Вторая мировая война, граница, ЕС

"Мы уедем, если начнется": Ростислав Ищенко пояснил, грозит ли Европе массовая миграция в случае войны

05:10 27.12.2023
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГорода мира. Брюссель
Города мира. Брюссель - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Закрытие границы не помешало уехать с Украины половине ее граждан, два года она воюет без половины населения. Но в Европе большое количество населения, так что минус треть – это не так много. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко
Около трети европейцев прямо заявляют, что в случае войны в их стране, они из нее уедут. Но в Европе большое количество населения, так что минус треть – это не так много, рассказал политолог.
Во-первых, закрытие границы не помешало уехать с Украины половине ее граждан, но это не мешает ей воевать дальше. Уже два года Украина воюет без половины своих граждан, добавил он.
"Во-вторых, заявлять "я уеду" это одно, а уехать – это совсем другое. Когда возникают вопросы "куда", "как", "почему", "как жить на новом месте", многие из наших знакомых говорили, что они не собирались жить с нацистами в одном государстве, а живут как миленькие уже десять лет, и объясняют, что уехать им некуда", - подчеркнул Ищенко.
Сейчас на Западе немало таких людей, которые сейчас говорят "конечно, мы уедем, если начнется война". Но потом – "стерпится-слюбится", они будут жить дальше, на своем месте, отметил эксперт.
Кто-то конечно, уедет, так во время Второй Мировой войны европейцы тоже массово мигрировали из воюющих стран, тем более, у многих были открыты границы, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Евгений Ющук интервью
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