Григорий Данцигер: кто он - 27.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231227/1052378834.html
Григорий Данцигер: кто он
Григорий Данцигер: кто он - 27.12.2023 Украина.ру
Григорий Данцигер: кто он
Актёр театра и кино, телеведущий
2023-12-27T04:58
2023-12-27T04:58
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/19/1052380245_283:91:964:474_1920x0_80_0_0_c664815539a3ec1af1864238a13c2fb2.jpg
Григорий Иосифович Данцигер родился 22 октября 1976 года в Москве. Во время учёбы в школе занимался в театральной студии С. З. Казарновского, затем поступил в РАТИ (ГИТИС) на курс П. О. Хомского. В студенческие годы играл в Театре Антона Чехова в спектакле режиссёра Л. Трушкина «Поза эмигранта». После окончания в 1998 году театрального института некоторое время играл в театре имени Моссовета. Большая часть его театральной биографии связана с театром «Центр драматургии и режиссуры п/р А. Казанцева и М. Рощина». Первый спектакль Центра — «Юдифь» — поставил режиссёр Вадим Данцигер, брат Григория Данцигера. Сотрудничал с другими театрами и антрепренёрами. Популярность приобрёл, сыграв роль Некто в спектакле «Быстрее, чем кролики» театра «Квартет И» (реж. С. Петрейков), критики отметили его Пашу в спектакле «Серсо» Другого театра (реж. В. Агеев). У Данцигера более 80 киноработ, среди которых фильмы и сериалы таких режиссёров как Владимир Хотиненко, Глеб Панфилов, Cергей Жигунов. Ведущий программы «Спорт — это наука» на телеканале «Карусель», играет детские спектакли в Другом театре и Центре драматургии и режиссуры. Удостоин премии «Московские дебюты» за лучшую роль второго плана (сезон 1997/98). Премии «Чайка» в номинации «Лучший ансамбль» (сезон 2004/2005).Работы в кино и театре: «Ромео и Джульетта», «Роман без ремарок», «Заговор чувств», «Санта Круз» и «Серсо», «Медиатор (сериал), «Мёртвое озеро», «Охота на дьявола», «Притяжение», «Выжить после», «Сын за отца» и другие.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/19/1052380245_0:0:1115:837_1920x0_80_0_0_bc3d93b38d82cdd6e5793fb4c75d60c0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости
Новости

Григорий Данцигер: кто он

04:58 27.12.2023
 
© kino-teatr.ruГригорий Данцигер
Григорий Данцигер
© kino-teatr.ru
Читать в
Актёр театра и кино, телеведущий
Григорий Иосифович Данцигер родился 22 октября 1976 года в Москве.
Во время учёбы в школе занимался в театральной студии С. З. Казарновского, затем поступил в РАТИ (ГИТИС) на курс П. О. Хомского.
В студенческие годы играл в Театре Антона Чехова в спектакле режиссёра Л. Трушкина «Поза эмигранта».
После окончания в 1998 году театрального института некоторое время играл в театре имени Моссовета. Большая часть его театральной биографии связана с театром «Центр драматургии и режиссуры п/р А. Казанцева и М. Рощина».
Первый спектакль Центра — «Юдифь» — поставил режиссёр Вадим Данцигер, брат Григория Данцигера.
Сотрудничал с другими театрами и антрепренёрами. Популярность приобрёл, сыграв роль Некто в спектакле «Быстрее, чем кролики» театра «Квартет И» (реж. С. Петрейков), критики отметили его Пашу в спектакле «Серсо» Другого театра (реж. В. Агеев).
У Данцигера более 80 киноработ, среди которых фильмы и сериалы таких режиссёров как Владимир Хотиненко, Глеб Панфилов, Cергей Жигунов.
Ведущий программы «Спорт — это наука» на телеканале «Карусель», играет детские спектакли в Другом театре и Центре драматургии и режиссуры.
Удостоин премии «Московские дебюты» за лучшую роль второго плана (сезон 1997/98). Премии «Чайка» в номинации «Лучший ансамбль» (сезон 2004/2005).
Работы в кино и театре: «Ромео и Джульетта», «Роман без ремарок», «Заговор чувств», «Санта Круз» и «Серсо», «Медиатор (сериал), «Мёртвое озеро», «Охота на дьявола», «Притяжение», «Выжить после», «Сын за отца» и другие.
 
Новости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:00"Нечем платить": не получившие вознаграждение западные наёмники уезжают домой
05:00Надсмотрщик для Европы. Эксперт объяснил, почему Польша может лидировать в ЕС только как ставленник США
04:58Григорий Данцигер: кто он
04:50Ростислав Ищенко объяснил, что меняет конкретная война и почему на фронт идет большой поток добровольцев
04:40"Завоевывать там нечего": Ростислав Ищенко о том, почему в случае нападения Европы Россия пойдет дальше
04:37Владислав Угольный: Россия ударила ВСУ в трех новых местах, возьмет Угледар и сорвёт врагу мобилизацию
04:33В Днепропетровской области Украины вновь гремят взрывы
04:30Ростислав Ищенко о том, чем угрожает России легализация марихуаны на Украине и расширение наркотрафика
04:29Читает романы, учится выражать мысли. Чем занимается "казак Гаврилюк"
04:20"Первые залпы перед бурей": Ростислав Ищенко рассказал, почему Россия меняет миграционную политику
04:19Силы ПВО сбили украинский БПЛА над Ростовской областью – губернатор
04:12"За кого воевать?" Украинские эксперты обнаружили пропасть между государством и людьми
04:00В чистом поле: эксперт объяснил, как тяжелая ситуация армии РФ под Харьковом "построила" линию Суровикина
03:53Белоруссия ещё на год продлила эмбарго на ввоз продуктов из недружественных стран
03:28Воздушную тревогу объявили по всему юго-востоку Украины
03:13"С любой стороны": Чемезов рассказал о работе российских ПТРК по немецким танкам Leopard
02:38На юге Украины вновь объявили воздушную тревогу
02:28Киевские каратели за сутки 51 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
01:44ЕС готовит план помощи Киеву в обход блокировок Венгрии – FT
01:22США сделают все, чтобы в 2024 году тема поддержки Киева сохранялась – Захарова
Лента новостейМолния