https://ukraina.ru/20231227/1052378834.html

Григорий Данцигер: кто он

Григорий Данцигер: кто он - 27.12.2023 Украина.ру

Григорий Данцигер: кто он

Актёр театра и кино, телеведущий

2023-12-27T04:58

2023-12-27T04:58

2023-12-27T04:58

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/19/1052380245_283:91:964:474_1920x0_80_0_0_c664815539a3ec1af1864238a13c2fb2.jpg

Григорий Иосифович Данцигер родился 22 октября 1976 года в Москве. Во время учёбы в школе занимался в театральной студии С. З. Казарновского, затем поступил в РАТИ (ГИТИС) на курс П. О. Хомского. В студенческие годы играл в Театре Антона Чехова в спектакле режиссёра Л. Трушкина «Поза эмигранта». После окончания в 1998 году театрального института некоторое время играл в театре имени Моссовета. Большая часть его театральной биографии связана с театром «Центр драматургии и режиссуры п/р А. Казанцева и М. Рощина». Первый спектакль Центра — «Юдифь» — поставил режиссёр Вадим Данцигер, брат Григория Данцигера. Сотрудничал с другими театрами и антрепренёрами. Популярность приобрёл, сыграв роль Некто в спектакле «Быстрее, чем кролики» театра «Квартет И» (реж. С. Петрейков), критики отметили его Пашу в спектакле «Серсо» Другого театра (реж. В. Агеев). У Данцигера более 80 киноработ, среди которых фильмы и сериалы таких режиссёров как Владимир Хотиненко, Глеб Панфилов, Cергей Жигунов. Ведущий программы «Спорт — это наука» на телеканале «Карусель», играет детские спектакли в Другом театре и Центре драматургии и режиссуры. Удостоин премии «Московские дебюты» за лучшую роль второго плана (сезон 1997/98). Премии «Чайка» в номинации «Лучший ансамбль» (сезон 2004/2005).Работы в кино и театре: «Ромео и Джульетта», «Роман без ремарок», «Заговор чувств», «Санта Круз» и «Серсо», «Медиатор (сериал), «Мёртвое озеро», «Охота на дьявола», «Притяжение», «Выжить после», «Сын за отца» и другие.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости