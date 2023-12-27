https://ukraina.ru/20231227/1032980361.html

Атаман Зелёный: погром под красными флагами и с портретом Тараса Шевченко впереди

Атаман Зелёный: погром под красными флагами и с портретом Тараса Шевченко впереди - 27.12.2023 Украина.ру

Атаман Зелёный: погром под красными флагами и с портретом Тараса Шевченко впереди

Революция породила множество ярких и неоднозначных фигур, которые с одной стороны погрузили страну в кровавый хаос, а с другой – делали это ради возвышенных идей, ради которых не жалели ни себя, ни других. Примером тому является атаман Зелёный, чьим именем назвали целое политическое движение быстро возникшее и ещё быстрее погибшее столетие назад

2023-12-27T17:50

2023-12-27T17:50

2023-12-27T17:50

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Даниил Ильич Терпило родился 28 декабря 1886 года в селе Триполье Киевской губернии.Терпилы было среднего достатка — Илько Лаврович помимо того, что возделывал землю, ещё успевал столярничать: делал стулья, сундуки, комоды, двери, окна, строгал ложки, солонки, клюки. Деньги в семье были.Даниил сначала закончил церковно-приходскую школу, а затем Трипольское двухклассное земское училище. Терпило и сам готовился стать педагогом, но затем, в том числе и благодаря своему учителю — Ивану Андреевичу Гавришу, увлёкся идеями социалистов-революционеров. В революции 1905-07 годов он принял самое активное участие.В Трипольской организации эсеров Даниил отвечал за проведение рискованных операций. Из Киева в Триполье революционную литературу привозили братья Щербины. Они встречались со своими товарищами в многочисленных приднепровских ярах — Волчьем, Ромашковом. Пароль был "Куда идти?", отзыв "На Зелёный (участок)".26 июля 1906 года в Киевское губернское управление жандармерии на Гавриша поступил донос — его арестовали и сослали в Сибирь, после чего руководство подпольной организацией принял Даниил.Он переехал в Киев, устроился работать в железнодорожное депо. В 1907 году, из-за разногласий с товарищами, Терпило перешёл из российской в украинскую партию эсеров.В первый раз его арестовали в 1907 году, дали три месяца. После второго ареста в 1908 году отправили на три года в ссылку в селение Усть-Цильма Архангельской губернии. После освобождения Терпило вернулся домой, но вскоре был мобилизован в армию, попал в 127-й Путивльский полк 32-й пехотной дивизии.В 1914 году началась Первая мировая война, однако повоевать Даниилу не довелось — он служил писарем, так что война протекала для него буднично и в относительной безопасности. Вихрь событий подхватил его и понёс уже после Февральской революции 1917 года.5 мая 1917 года Терпило представлял свой 127-й Путивльский полк на Первом всеукраинском войсковом съезде в Киеве, затем ровно через месяц — на втором. В сентябре он поехал делегатом от Украины на Демократическое совещание в Петроград.В октябре, как представитель Житомирской школы прапорщиков, где он в своё время проходил обучение, Терпило отметился в Бердичеве на съезде военных-украинцев Юго-Западного фронта. 20 октября он снова в Киеве на Третьем всеукраинском войсковом съезде. Здесь пришло известие об Октябрьской революции в Петрограде, после чего верхушка УНР заявила о независимости Украины.Весной 1918 года Даниил вернулся домой. Здесь он быстро организовал отряд и стал сражаться против немецких войск и "государственной стражи" гетмана Скоропадского. Сначала в лес вместе с ним ушли три брата и шестеро друзей детства. Однако уже в октябре вокруг Зелёного собралось около 170 человек — все конные и при оружии. Они нападали на охрану различных военных и промышленных объектов, на вернувшихся в свои имения помещиков, на небольшие немецкие отряды.Идеи Зелёного были просты и легкодоступны для понимания его земляков — земля должна принадлежать только тому, кто её обрабатывает, а средства производства тому — кто на них работает.Когда началось восстание против Гетманата, Зелёный его с готовностью поддержал: 20 ноября его "хлопцы" перебили в Триполье отряд гетманцев и взял власть в свои руки, 22 ноября 600 человек отряда Зелёного выбили из соседней Григорьевки, где находился сахарный завод, 120 гетманцев при 10 пулемётах.Провозгласив на собравшемся митинге создание Днепровской дивизии, войско Терпило двинулось на Обухов. После него от гетманцев и немцев был зачищен Ржищев. По дороге "зелёные" попытались разжиться провизией в Кагарлыке, но получили там "по зубам" от "хлопцев" другого местного атамана Дьякова. Погибли 12 трипольцев, прошёл даже слух, что убит сам Зелёный, но он оказался преждевременным.Вернувшись в Триполье, Зелёный объявил мобилизацию, и быстро собрал под своими знамёнами воинство числом в 4 тыс. человек.Под Белогородкой воинство Зелёного разгромило немногочисленные силы гетманцев. Далее последовало наступление на Киев.По левому берегу через Борисполь двинулись два полка 2-й Днепровской дивизии под командованием Александра Данченко. 1-я дивизия, которую повёл сам Зелёный, 12 декабря захватила Софиевскую Борщаговку, а в ночь на 13 декабря — Беличи и Святошин. В это время полки Данченко зачищали левобережный район города Дарницу.14 декабря, опередив и "сечевых стрельцов", и остальные войска Директории, "хлопцы" атамана Зелёного ворвались в Киев. Колонна 1-й Днепровской дивизии входила в город по Брест-Литовскому шоссе под красными флагами, транспарантами "Вся власть Советам!" и с большим портретом Тараса Шевченко впереди.Тут же начались грабежи и еврейские погромы. Войска Директории прибыли в захваченный для них Зелёным Киев только 19 декабря.Власти Директории хорошо понимали, что Терпило скорее стоит на позициях анархо-коммунистов, чем эсеров, поэтому парад своих войск провели без участия его "краснознамённых" полков.Кончилось тем, что Петлюра приказал Зелёному отправляться в Галичину на помощь союзнику — Украинской Галицкой армии. "До Львова они доехали, но, посмотрев, как на новом месте деморализовалось его воинство, атаман плюнул, приказал грузиться в те же вагоны, и все отправились обратно в родное Триполье.После этого последовал разрыв и с Петлюрой.В январе 1919 года в направлении Триполья продвигался отряд "сечевых стрельцов" под командованием некоего Осипа Думина числом 850 штыков и 190 сабель. Зелёный решил войны с недавними союзниками не начинать — 26 января трипольцы сдали 600 винтовок (оружия у них было и так более чем достаточно), и обе стороны посчитали инцидент исчерпанным.8 февраля в Киеве в Гранд-отеле Зелёный встретился с командующим Украинским фронтом РККА Владимиром Антоновым-Овсеенко.В конечном итоге Зелёный решил выступить против красных.Он провёл переговоры с чернобыльским атаманом Ильёй Струком, полтавским атаманом — Иваном Михно и перешедшим на сторону красных, но недовольным ими, Антоном Богунским, под началом которого был целый полк, связался с бывшим головой Васильковской уездной управы, а теперь атаманом, Овсеем Гончаром и действовавшим на Черниговщие батькой Ангелом.Восстание в Триполье началось 20 марта с резни продотрядовцев и красных агитаторов. В течение 2-3 недель "запылала" почти вся Киевская губерния. Изданный в Триполье приказ №1 Всеукрревкома требовал "всем — всем — всем" двигаться на Киев.Украинскому Совнаркому Зелёный предъявил ультиматум, требуя сдать город, иначе грозился взять его силой.10 апреля началось движение, как они сами себя называли, "казаков" на "московско-жидовскую коммуну". Около 5:00 первые отряды проникли на Приорку и Куренёвку, с севера приблизились катера атамана Струка, ватаги селян появились на Подоле и в Святошине. Чтобы отличать друг друга от противника восставшие повязали на руки белые повязки. На Печерской пристани высадился десант трипольцев — 400 человек. На заводах появились агитаторы, которые убеждали киевских работяг перейти на сторону "зелёных".Большевики действовали быстро и решительно.В бой был брошен 15-й приграничный полк и отряд чекистов-железнодорожников. По железной дороге в город тут же стали стягиваться подкрепления. Не выдержав боестолкновений с регулярными частями Красной Армии и чекистами, плохо подготовленные к боям в городе селяне в беспорядке отступили.Дальнейший ход восстания можно охарактеризовать, как агонию.Бойцам Зелёного удавалось одерживать верх в коротких стычках, больше похожих на партизанщину. Таков был устроенный ими 4 июля 1919 года разгром Трипольского отряда. Память о его убитых участниках — киевских комсомольцах, многие из которых тоже по национальности оказались евреями — потом, после окончания Гражданской войны, советские власти увековечили в литературе, кино, установили памятник.Но войну плохо подготовленные селяне выиграть не могли — не было за ними ни должной идеи, ни организации, ни промышленности.Зелёный успел захватить Ржищев и Переяслав. В последнем его "хлопцы" разгромили местную коммуну, ограбили банк и устроили "спектакль" с официальным разрывом Переяславского соглашения. Всё это подавалось под таким "соусом", что, дескать, Богдан Хмельницкий ошибся, а мы теперь исправляем. Но на обратном пути, когда 20 июля Зелёный плыл с награбленным на буксирном катере "Шарлотта", его атаковала канонерская лодка "Верный". Против его пушек и брони четыре имевшихся у "зелёных" пулемёта ничего сделать не могли.25 июля одновременным ударом с суши и с Днепра войско Зелёного было разгромленного. Сам он едва спасся с отрядом конницы численностью около 300 сабель. В новых условиях он снова присоединился к петлюровцам, воевал против красных, затем против сменивших их белых. В октябре войска Зелёного даже смогли освободить от них Кагарлык и вели ожесточённые бои за Канев.30 октября 1919 года Зелёный отправился на разведку. Вместе с ним по некоторым данным поехал кагарлыцкий атаман Дьяков — тот самый, хлопцы которого на заре становления Зелёного не пустили трипольцев в Кагарлык, а дюжину даже убили. Сын Дьякова потом рассказывал, что во время этого поиска его отец застрелил Зелёного из-за старых обид.По другой версии причиной гибели легендарного атамана стал осколок снаряда из деникинской пушки.Похоронили Зелёного в Триполье на берегу речки Красной в углу Заброды. Могила его не сохранилась, поэтому тот памятник, что возвели во времена Ющенко, является кенотафом.После распада СССР новая власть пытается "лепить" из атамана защитника петлюровской Украины, но этот воевавший под красными знамёнами анархо-коммунист, погромщик, защитник украинского селянства и ярый противник всех видов эксплуатации человека человеком не совсем на эту роль походит. Правда в Киеве на такие "мелочи" давно уже никто внимания не обращает.

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Алексей Стаценко

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Алексей Стаценко

история, гражданская война, история украины, революция, октябрьская революция (1917), 1919 г, 1918 г, атаманы