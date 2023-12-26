Спецслужбы нашли всех авторов видео удара по Феодосии - советник Аксенова - 26.12.2023 Украина.ру
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Спецслужбы нашли всех авторов видео удара по Феодосии - советник Аксенова
Спецслужбы нашли всех авторов видео удара по Феодосии - советник Аксенова - 26.12.2023 Украина.ру
Спецслужбы нашли всех авторов видео удара по Феодосии - советник Аксенова
За подобные видео возможно уголовное наказание, напомнил в своем телеграм-канале советник главы Крыма по информационной политике
2023-12-26T11:37
2023-12-26T11:37
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Ночью ВСУ нанесли ракетный удар по порту Феодосии. В результате два человека были ранены, один погиб, поврежден десантный корабль "Новочеркасск". В соцсетях опубликовали видеозаписи последствий.Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков напомнил, что съемка и публикация мест попадания снарядов недопустима. "Идут боевые действия, периодически враг наносит удары по Крыму. Случаются прилеты и попадания. Однако, это точно не повод скакать на своих балконах в трусах, снимать видео и выкладывать его в сеть. Таким образом вы работаете на врага, делаете работу его разведки – объективный контроль. Все выложившие видео уже установлены, проводится работа специальных служб", – сказал Крючков.Крючком напомнил, что за публикацию таких видео предусмотрена в том числе и уголовная ответственность.
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новости, россия, новости россии, всу, феодосия, обстрелы
Новости, Россия, новости России, ВСУ, Феодосия, обстрелы

Спецслужбы нашли всех авторов видео удара по Феодосии - советник Аксенова

11:37 26.12.2023
 
© pixabay.comмобильный телефон мобильник женщина руки звонить
мобильный телефон мобильник женщина руки звонить
© pixabay.com
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За подобные видео возможно уголовное наказание, напомнил в своем телеграм-канале советник главы Крыма по информационной политике
Ночью ВСУ нанесли ракетный удар по порту Феодосии. В результате два человека были ранены, один погиб, поврежден десантный корабль "Новочеркасск". В соцсетях опубликовали видеозаписи последствий.
Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков напомнил, что съемка и публикация мест попадания снарядов недопустима.
"Идут боевые действия, периодически враг наносит удары по Крыму. Случаются прилеты и попадания. Однако, это точно не повод скакать на своих балконах в трусах, снимать видео и выкладывать его в сеть. Таким образом вы работаете на врага, делаете работу его разведки – объективный контроль. Все выложившие видео уже установлены, проводится работа специальных служб", – сказал Крючков.
Крючком напомнил, что за публикацию таких видео предусмотрена в том числе и уголовная ответственность.
Города России. Феодосия - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
04:37
Глава Крыма сообщил о вражеской атаке в районе ФеодосииГлава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о вражеской атаке в районе феодосийского порта в ночь на 26 декабря. Об этом он написал в своём телеграм-канале
 
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