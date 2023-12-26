https://ukraina.ru/20231226/1052403208.html

Спецслужбы нашли всех авторов видео удара по Феодосии - советник Аксенова

Спецслужбы нашли всех авторов видео удара по Феодосии - советник Аксенова - 26.12.2023 Украина.ру

Спецслужбы нашли всех авторов видео удара по Феодосии - советник Аксенова

За подобные видео возможно уголовное наказание, напомнил в своем телеграм-канале советник главы Крыма по информационной политике

2023-12-26T11:37

2023-12-26T11:37

2023-12-26T11:37

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Ночью ВСУ нанесли ракетный удар по порту Феодосии. В результате два человека были ранены, один погиб, поврежден десантный корабль "Новочеркасск". В соцсетях опубликовали видеозаписи последствий.Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков напомнил, что съемка и публикация мест попадания снарядов недопустима. "Идут боевые действия, периодически враг наносит удары по Крыму. Случаются прилеты и попадания. Однако, это точно не повод скакать на своих балконах в трусах, снимать видео и выкладывать его в сеть. Таким образом вы работаете на врага, делаете работу его разведки – объективный контроль. Все выложившие видео уже установлены, проводится работа специальных служб", – сказал Крючков.Крючком напомнил, что за публикацию таких видео предусмотрена в том числе и уголовная ответственность.

https://ukraina.ru/20231226/1052395849.html

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новости, россия, новости россии, всу, феодосия, обстрелы