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МВД России объявило в розыск создателя мультфильма "Масяня" Олега Куваева

МВД России объявило в розыск создателя мультфильма "Масяня" Олега Куваева - 26.12.2023 Украина.ру

МВД России объявило в розыск создателя мультфильма "Масяня" Олега Куваева

Ранее его признали иноагентом

2023-12-26T10:51

2023-12-26T10:51

2023-12-26T11:21

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Внесенного в список иноагентов Олега Куваева*, создателя мультсериала "Масяня", МВД России объявило в розыск. Основанием для этого стало уголовное дело.Уголовное дело в отношении Куваева было возбуждено в октябре за публичные призывы к деятельности против безопасности государства – ст. 280.4 УК РФ. Поводом стал ролик, размещенный на YouTube. В нем мультперсонаж Масяня призывала российских солдат сдаваться в плен с помощью сайта, созданного при поддержке Вооруженных сил Украины.На момент возбуждения уголовного дела мультипликатор находился за пределами России. 22 декабря Минюст России внес его в реестр иноагентов.*выполняет функции иностранного агента

https://ukraina.ru/20231222/1052347114.html

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