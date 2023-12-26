МВД России объявило в розыск создателя мультфильма "Масяня" Олега Куваева - 26.12.2023 Украина.ру
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МВД России объявило в розыск создателя мультфильма "Масяня" Олега Куваева
МВД России объявило в розыск создателя мультфильма "Масяня" Олега Куваева - 26.12.2023 Украина.ру
МВД России объявило в розыск создателя мультфильма "Масяня" Олега Куваева
Ранее его признали иноагентом
2023-12-26T10:51
2023-12-26T11:21
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Внесенного в список иноагентов Олега Куваева*, создателя мультсериала "Масяня", МВД России объявило в розыск. Основанием для этого стало уголовное дело.Уголовное дело в отношении Куваева было возбуждено в октябре за публичные призывы к деятельности против безопасности государства – ст. 280.4 УК РФ. Поводом стал ролик, размещенный на YouTube. В нем мультперсонаж Масяня призывала российских солдат сдаваться в плен с помощью сайта, созданного при поддержке Вооруженных сил Украины.На момент возбуждения уголовного дела мультипликатор находился за пределами России. 22 декабря Минюст России внес его в реестр иноагентов.*выполняет функции иностранного агента
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новости, новости украины, новости россии, дискредитация вс рф
Новости, Новости Украины, новости России, Дискредитация ВС РФ

МВД России объявило в розыск создателя мультфильма "Масяня" Олега Куваева

10:51 26.12.2023 (обновлено: 11:21 26.12.2023)
 
© commons.wikimedia.org / Oleg Kuvaev
- РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© commons.wikimedia.org / Oleg Kuvaev
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Ранее его признали иноагентом
Внесенного в список иноагентов Олега Куваева*, создателя мультсериала "Масяня", МВД России объявило в розыск. Основанием для этого стало уголовное дело.
Уголовное дело в отношении Куваева было возбуждено в октябре за публичные призывы к деятельности против безопасности государства – ст. 280.4 УК РФ. Поводом стал ролик, размещенный на YouTube. В нем мультперсонаж Масяня призывала российских солдат сдаваться в плен с помощью сайта, созданного при поддержке Вооруженных сил Украины.
На момент возбуждения уголовного дела мультипликатор находился за пределами России. 22 декабря Минюст России внес его в реестр иноагентов.
*выполняет функции иностранного агента
Семинар Государство и культурное многообразие: вызовы первой половины XIX века - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
22 декабря, 21:39
Минюст объявил Кураева и Баунова иноагентамиВ пятницу, 22 декабря, российский минюст дополнил список иностранных агентов именами экс-клирика РПЦ Андрея Кураева, создателя мультипликационного персонажа "Масяня" Олега Куваева, журналиста Александра Баунова и других лиц
 
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