МВД России объявило в розыск создателя мультфильма "Масяня" Олега Куваева
10:51 26.12.2023 (обновлено: 11:21 26.12.2023)
Ранее его признали иноагентом
Внесенного в список иноагентов Олега Куваева*, создателя мультсериала "Масяня", МВД России объявило в розыск. Основанием для этого стало уголовное дело.
Уголовное дело в отношении Куваева было возбуждено в октябре за публичные призывы к деятельности против безопасности государства – ст. 280.4 УК РФ. Поводом стал ролик, размещенный на YouTube. В нем мультперсонаж Масяня призывала российских солдат сдаваться в плен с помощью сайта, созданного при поддержке Вооруженных сил Украины.
На момент возбуждения уголовного дела мультипликатор находился за пределами России. 22 декабря Минюст России внес его в реестр иноагентов.
*выполняет функции иностранного агента