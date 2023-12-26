В результате атаки на Феодосию один человек погиб и двое получили ранения – Аксёнов - 26.12.2023 Украина.ру
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В результате атаки на Феодосию один человек погиб и двое получили ранения – Аксёнов
В результате атаки на Феодосию один человек погиб и двое получили ранения – Аксёнов - 26.12.2023 Украина.ру
В результате атаки на Феодосию один человек погиб и двое получили ранения – Аксёнов
Один человек погиб и двое получили ранения в результате ночной атаки ВСУ на Феодосию. Об этом глава Крыма Сергей Аксёнов утром 26 декабря сообщает в своём телеграм-канале
2023-12-26T10:07
2023-12-26T10:07
новости
россия
крым
феодосия
ракетный удар
всу
сергей аксенов
сво
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Ранее Аксёнов сообщал о вражеской атаке в районе феодосийского порта и вспыхнувшем после взрыва пожаре, который был локализован."К сожалению, в результате вражеской атаки в Феодосии погиб один человек, двое ранены. Повреждения получили шесть зданий - в основном, выбиты окна. Шесть человек эвакуированы в пункты временного размещения, остальные жильцы разместились у родных и знакомых", - написал Аксёнов.По его словам, транспортная инфраструктура города сейчас работает в штатном режиме, ограничений по пассажирским перевозкам нет.По информации Минобороны РФ, ночью в ходе отражения удара ВСУ с применением авиационных управляемых ракет в пункте базирования Феодосия получил повреждения большой десантный корабль "Новочеркасск".Отмечается, что в ходе противовоздушного боя средствами ПВО в районе населённого пункта Жовтень (125 км северо-восточнее Николаева) уничтожены два самолёта тактической авиации ВСУ Су-24, осуществлявших пуск авиационных управляемых ракет по Крыму.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, крым, феодосия, ракетный удар, всу, сергей аксенов, сво
Новости, Россия, Крым, Феодосия, ракетный удар, ВСУ, Сергей Аксенов, СВО

В результате атаки на Феодосию один человек погиб и двое получили ранения – Аксёнов

10:07 26.12.2023
 
© РИА Новости . Юрий Лашов / Перейти в фотобанкГлава МЧС РФ В.Пучков передал новую технику крымским спасателям
Глава МЧС РФ В.Пучков передал новую технику крымским спасателям - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости . Юрий Лашов
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Один человек погиб и двое получили ранения в результате ночной атаки ВСУ на Феодосию. Об этом глава Крыма Сергей Аксёнов утром 26 декабря сообщает в своём телеграм-канале
Ранее Аксёнов сообщал о вражеской атаке в районе феодосийского порта и вспыхнувшем после взрыва пожаре, который был локализован.
"К сожалению, в результате вражеской атаки в Феодосии погиб один человек, двое ранены. Повреждения получили шесть зданий - в основном, выбиты окна. Шесть человек эвакуированы в пункты временного размещения, остальные жильцы разместились у родных и знакомых", - написал Аксёнов.
По его словам, транспортная инфраструктура города сейчас работает в штатном режиме, ограничений по пассажирским перевозкам нет.
По информации Минобороны РФ, ночью в ходе отражения удара ВСУ с применением авиационных управляемых ракет в пункте базирования Феодосия получил повреждения большой десантный корабль "Новочеркасск".
Отмечается, что в ходе противовоздушного боя средствами ПВО в районе населённого пункта Жовтень (125 км северо-восточнее Николаева) уничтожены два самолёта тактической авиации ВСУ Су-24, осуществлявших пуск авиационных управляемых ракет по Крыму.
боец ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
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10:07В результате атаки на Феодосию один человек погиб и двое получили ранения – Аксёнов
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