https://ukraina.ru/20231226/1052401537.html

В результате атаки на Феодосию один человек погиб и двое получили ранения – Аксёнов

В результате атаки на Феодосию один человек погиб и двое получили ранения – Аксёнов - 26.12.2023 Украина.ру

В результате атаки на Феодосию один человек погиб и двое получили ранения – Аксёнов

Один человек погиб и двое получили ранения в результате ночной атаки ВСУ на Феодосию. Об этом глава Крыма Сергей Аксёнов утром 26 декабря сообщает в своём телеграм-канале

2023-12-26T10:07

2023-12-26T10:07

2023-12-26T10:07

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сергей аксенов

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Ранее Аксёнов сообщал о вражеской атаке в районе феодосийского порта и вспыхнувшем после взрыва пожаре, который был локализован."К сожалению, в результате вражеской атаки в Феодосии погиб один человек, двое ранены. Повреждения получили шесть зданий - в основном, выбиты окна. Шесть человек эвакуированы в пункты временного размещения, остальные жильцы разместились у родных и знакомых", - написал Аксёнов.По его словам, транспортная инфраструктура города сейчас работает в штатном режиме, ограничений по пассажирским перевозкам нет.По информации Минобороны РФ, ночью в ходе отражения удара ВСУ с применением авиационных управляемых ракет в пункте базирования Феодосия получил повреждения большой десантный корабль "Новочеркасск".Отмечается, что в ходе противовоздушного боя средствами ПВО в районе населённого пункта Жовтень (125 км северо-восточнее Николаева) уничтожены два самолёта тактической авиации ВСУ Су-24, осуществлявших пуск авиационных управляемых ракет по Крыму.

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новости, россия, крым, феодосия, ракетный удар, всу, сергей аксенов, сво